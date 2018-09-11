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Все про:Сирия (2706) США (14142) химическое оружие (230) Болтон (24)

 Если произойдет третье применение химоружия в Сирии, то последует гораздо более мощный ответ, чем раньше, - Болтон

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в понедельник пообещал более мощную ответную реакцию Вашингтона и его партнеров в том случае, если сирийские власти вновь применят химоружие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В последние дни мы пытались направить сигнал, что если произойдет третье применение химического оружия, то ответ будет куда сильнее (нежели раньше. - Ред.)", - сказал он, выступая в Вашингтоне.

"Я могу сказать, что мы ведем консультации с британцами и французами, которые присоединились к нам во время второго удара (по Сирии. - Ред.), и они также согласились с тем, что еще результатом еще одного использования химического оружия будет гораздо более мощный ответ", - добавил советник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия может присоединиться к ударам по объектам режима Асада, - Bild

Ранее американская газета "Уолл-стрит джорнэл" сообщила, что американская разведка якобы получила данные о разрешении, данном президентом Сирии Башаром Асадом правительственным войскам, применить хлор в ходе операции по освобождению от террористов провинции Идлиб.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3085512
 
   
 Топ комментарии
 
Поки ви будете погрожувати, рашка забезпечить Сирію ядерною зброєю і тоді вже все.
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Припинити війни на планеті може лише повне фізичне знищення росіян, російської мови та МПЦ.
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Хто зна Ксеніє, якщо в Асада з'явиться ЯЗ то зникнуть перешкоди для удару не тільки по Дамаску, а і по москві, Ізраіль перший влупить.
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Припинити війни на планеті може лише повне фізичне знищення росіян, російської мови та МПЦ.
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Росіян тільки 300 років як в купу зібрали і дали одне прізвисько на всіх, а війни були і до них.
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Fobos - когда Эйнштейна попросили выступить в поддержку умирающих от Голодомора украинцев..., он ответил - "Не надо мешать..., там проходит интересный эксперимент..."





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похоже их эсперимент продолжается и сегодня..
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Поки ви будете погрожувати, рашка забезпечить Сирію ядерною зброєю і тоді вже все.
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Хто зна Ксеніє, якщо в Асада з'явиться ЯЗ то зникнуть перешкоди для удару не тільки по Дамаску, а і по москві, Ізраіль перший влупить.
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Ядерні вибухи на планеті ? Ще тільки цього нам бракувало..
Але такий сценарій досить вірогідний, бо росія повністю неадекватна.
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Хм, всього 50-60 років тому на планеті цих вибухів було кожний рік декілька і це тількі відомі випадки.
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Несусветная глупость или провокация это: "Припинити війни на планеті може лише повне фізичне знищення росіян, російської мови та МПЦ". Т.н. мировое сообщество всегда игралось с огнем - выращивало таких уродов как Асад и попустительствовало им, а они все больше "выходили с берегов"... Асад, - как и другие, подобные ему - уверены что им за их злодеяние ничего не будет, кроме очередной озабоченности. А подобные "Припинити війни на планеті може лише повне фізичне знищення росіян, російської мови та МПЦ" только служит им оправданием - любой злодей стремится изобразить из себя жертву.
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Де би був той Асад якби не рашка ?
Це і є головне зло, яке помилково зростили.
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Lvbnhj - доброе?

О чем это вы?

Если произойдет третье применение химоружия в Сирии, то последует гораздо более мощный ответ, чем раньше, - Болтон - Цензор.НЕТ 3403 Duncan MacLeod UA‏ @DuncanUA68 13 мин.13 минут назад
Активистам, забросавшим нардепа Барну яйцами, грозит срок от 4 до 7 лет.
Чеченцам избившим депутата Найема на улице грозит общественное порицание. У меня всё.

Если произойдет третье применение химоружия в Сирии, то последует гораздо более мощный ответ, чем раньше, - Болтон - Цензор.НЕТ 6239
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Поддерживая Асада , отрицая применение им химического оружия против своего народа,
путин признаёт себя соучастником его преступлений .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕсли произойдет третье применение химоружия в Сирии, то последует гораздо более мощный ответ, чем раньше, - Болтон
 
 
 
 
 
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