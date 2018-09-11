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 Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду

"Арбитражный суд" в оккупированном Крыму постановил, что завод "Крымский титан" в Армянске должен доплатить в бюджеты России 736,9 миллиона рублей (около 9 миллионов евро) за негативное воздействие на окружающую среду.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной службы РФ по надзору в сфере природопользования, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, приводится цитата из решения "суда": "Неуплатой Обществом указанной суммы нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц, а именно граждан в части права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызваного хозяйственной деятельностью. Неправомерные действия заявителя препятствуют реализации принципов охраны окружающей среды и нарушат права граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность".

В ходе проведения контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО "Титановые Инвестиции" за отходы производства и потребления, определено, что основными видами образованных отходов являются жидкие промышленные отходы размещенные в "кислотонакопителе".

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085510
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Придется добавить эти 9 миллионов к сумме репарации.
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Хранилище разбили рос военные своими стрельбами, а платить - заводу. Похоже на спецоперацию с двойным дном:
1. украине навредит обстрелом хранилища у границы (гипотеза проверяется по карте розы ветров в Сентябре, если есть сдув в Украину, значит обстрел был злонамеренно запланирован). 2. сорвать деньги с завода для оккупационной администрации крыма.
Украине надо серьезно разработать версию целенаправленного химически-экологического нападения со стороны РФ. Если это не пресеч' на корню, как англичанe пресекли нападение Новичком, то такая тактика гибридных атак на территорию Украины будет повторяться.
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Твої хазяї можуть додати це в перелік соєвих обісцянок на майбутні вибори Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду - Цензор.НЕТ 9179
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Почали пресувати Фірташа🤣 Цей завод тепер точно закриють і енергія туди не піде з України. А нам теж треба з нього гроши взяти, бо українцям Фірташ лиха наробив.
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Украина ещё и сырьё туда не прекратит поставлять.
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Завод зупиниться і сировина буде непотрібною.
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А що заважає хоч сьогодні з фірташя мільярди стягнути, наприклад, за його махінації в облгазах? Ну окрім статусу політичного спонсора вальцманату. Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду - Цензор.НЕТ 9630
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Мокшане украв Крым в Украины чему вы радуетесь его придется вернуть обратно - дело времени. Ушлепки свинорусы запомеите теперь вы будете сосать до 65 лет а за плохой отсос Власовцы заставят это делать хорошо.... Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду - Цензор.НЕТ 5092
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду
 
 
 
 
 
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