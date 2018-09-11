 Оккупационный "суд" обязал "Крымский титан" доплатить в бюджет РФ около 9 миллионов евро за негативное воздействие на окружающую среду

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Федеральной службы РФ по надзору в сфере природопользования, передает Цензор.НЕТ.

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В частности, приводится цитата из решения "суда": "Неуплатой Обществом указанной суммы нарушаются интересы государства и неопределенного круга лиц, а именно граждан в части права на благоприятную окружающую среду и ее защиту от негативного воздействия, вызваного хозяйственной деятельностью. Неправомерные действия заявителя препятствуют реализации принципов охраны окружающей среды и нарушат права граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую безопасность".

В ходе проведения контроля платы за негативное воздействие на окружающую среду ООО "Титановые Инвестиции" за отходы производства и потребления, определено, что основными видами образованных отходов являются жидкие промышленные отходы размещенные в "кислотонакопителе".

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.