 Состояние Балуха ухудшилось, он вынужден принимать обезболивающие препараты, - Динзе

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымской правозащитной группы".
По словам Ольги Динзе, украинец выглядит очень плохо. "У моего подзащитного болезненный вид, он себя очень плохо чувствует. Владимира мучают сильные головные боли, головокружение, боли в спине и печени. Он принимает обезболивающие препараты. Ситуация с голодовкой остается без изменений", - рассказала Ольга Динзе.
Напомним, утром 10 сентября состоялось судебное заседание в "Верховном суде" оккупированного Крыма. Суд не удовлетворил апелляционную жалобу защиты украинца на отказ "Железнодорожного районного суда" Симферополя о прекращении производства по ходатайству на условно-досрочное освобождение Владимира Балуха.
"Суд" также не отменил постановление суда о продлении меры пресечения.
В начале судебного заседания "прокурор" Денис Мышкин ходатайствовал о прекращении рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении по первому приговору, так как уже был вынесен новый приговор. "Судья" удовлетворил ходатайство "прокурора".
Заседание было открытым, но самого Владимира Балуха в зал суда не доставили, он участвовал в заседании по видеосвязи.
По словам адвоката, заседание прошло очень напряженно, Владимир Балух возмутился выступлением российского прокурора, назвавшего решение "Железнодорожного районного суда" Симферополя об отказе в УДО "обоснованным и законным".
"Владимир был возмущен и заявил, что больше не хочет "участвовать в этом фарсе". "Судья" решил отключить связь с СИЗО, фактически удалив Балуха с заседания", – рассказала Ольга Динзе.
Адвокат подчеркнула, что, рассматривая апелляцию защиты на решение об условно-досрочном освобождении Владимира Балуха, "Верховный суд" ссылался на характеристику активиста от администрации крымского СИЗО, которая не исследовалась в "суде" первой инстанции. Ольга Динзе считает такое решение суда необоснованным и незаконным.
Медицина бесплатная.
Образование бесплатное.
Но все должно быть на высшем уровне.
Пошлины, сборы и налоги - ноль.
Но страна богатая, финансово независимая и без долгов.
Льготы неограниченные.
Доходы не декларируемые.
Расходы не проверяемые.
Но это не должно касается чиновников и бизнесменов, которые в случае чего должны расстреливаться на месте как в Китае.
Чтобы кредиты давали под 0% годовых, а депозиты можно было размещать под 40% в месяц.
Чтобы все вокруг жили по-закону, а ты один как привык.
Чтобы думать как при коммунизме, жить как при социализме, зарабатывать как при капитализме, а налоги платить как в офшоре.
И главное.
Чтобы страна, которая разваливалась и разворовывалась 25 лет в одно мгновение превратилась в сказку и конфетку на твоих глазах, но без твоего участия.