 Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием, - полиция

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Цензор.НЕТ.
По словам пресс-секретаря, пока Ананьев находится в отделении полиции.
"Его задержали для проведения следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, - ред.)", - отметила Старчевская.
По словам пресс-секретаря, Ананьев "уклонялся" от сотрудничества со следствием.
"Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, задержания бы не произошло, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - написала она.
Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка.
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Чому наші херої-дупатати біцецький..парацюк..грішасеня-режисер..єгорка сахалінський які вже 4 роки не ходять на роботу і "ложать на виборців".Не приймуть закон "ПОЦРІОТА" !!!!!!!!
"Поцріоту можна все!!!!!!!!!!! Красти,"гасить не поцріотів",плювати на закони України"..Головне щоб це було во імя барьби зі злачиннаю владаю..і головне баріхами які не хочуть ділитись з поцріотами.
Правильно делал
"Задержали для проведения следственных действий...задержали за то что уклонялся от проведения следственных действий"...Это в какой статье УПК такие перлы? Новомосковские менты придумывают какие-то новые процессуальные нормы. У нас вообще хотя бы видимость правового государства осталась?