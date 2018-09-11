 Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием, - полиция

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря, пока Ананьев находится в отделении полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя поддержка - это вы", - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе

"Его задержали для проведения следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, - ред.)", - отметила Старчевская.

По словам пресс-секретаря, Ананьев "уклонялся" от сотрудничества со следствием.

"Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, задержания бы не произошло, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - написала она.

Также читайте: Мужчина открыл стрельбу по детям на Николаевщине: трое получили ранения, - полиция

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка.