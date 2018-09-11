EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  1297  22
Все про:Днепропетровщина (1229) задержание (5107) Нацполиция (8127) Ананьев Валерий (6)

 Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием, - полиция

Бойца АТО и блогера Валерия Ананьева задержали для проведения следственных действий.

Об этом Громадському радіо сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, пишет Цензор.НЕТ.

По словам пресс-секретаря, пока Ананьев находится в отделении полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Моя поддержка - это вы", - десантник Ананьев собирает деньги на печать своей книги о войне на Донбассе

"Его задержали для проведения следственных действий по уголовному производству по ч. 2 ст. 122 УК Украины (умышленное средней тяжести телесное повреждение, - ред.)", - отметила Старчевская.

По словам пресс-секретаря, Ананьев "уклонялся" от сотрудничества со следствием.

"Происшествие произошло еще в январе 2016 года. Если бы Валерий сотрудничал со следствием, а не уклонялся, задержания бы не произошло, уверена, что после дачи показаний, его отпустят", - написала она.

Также читайте: Мужчина открыл стрельбу по детям на Николаевщине: трое получили ранения, - полиция

Напомним, Валерия Ананьева задержали на Днепропетровщине 10 сентября незадолго до начала презентации книги "Следы на дороге". Активист Вячеслав Поездник написал, что причиной послужила давнишняя драка.

Источник: https://censor.net.ua/n3085506
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мусара сАбакова пробивают очередное дно.
 показать весь комментарий
 
 
Ну и?То что путлер ху;ло,не меняет того что мусара полное дно.
 показать весь комментарий
 
 
Статья 122 УК УКраины. Умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести.
Часть 2 означает с целью запугивания. Карается от 3 до 5 лет.
 показать весь комментарий
 
Капец, нет чтоб их комбатами делать, а мусоров через АТР прокручивать, демонстративно сажают тех кто прошёл настоящие гонима войны, просто сюр парасенковский
 показать весь комментарий
 
 
непогано би номер справи. Щоб глянути чи суд давав ухвалу про привід, або про затримання.
 показать весь комментарий
 
 
Работникам МинСтеця уже и методички подогнали))
 показать весь комментарий
 
 
хз Суд не буде за ним бігати . Повістка прийшла - являєшся. Тим більше, що він обвинувачений. Відтак він в темі про те, що йде суд. Те, що мусора говорять, що справа по другій частині а в ухвалі перша. АЛе то таке. Малозначна брехня.
 показать весь комментарий
 
Позорные свиньи .немедленно отпустите Человека !!!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Шоколадний террррор продовжується !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чому наші херої-дупатати біцецький..парацюк..грішасеня-режисер..єгорка сахалінський які вже 4 роки не ходять на роботу і "ложать на виборців".Не приймуть закон "ПОЦРІОТА" !!!!!!!!
"Поцріоту можна все!!!!!!!!!!! Красти,"гасить не поцріотів",плювати на закони України"..Головне щоб це було во імя барьби зі злачиннаю владаю..і головне баріхами які не хочуть ділитись з поцріотами.
 показать весь комментарий
 
Поліціянти, а чому не говорюиь про те, що сталось, хлопець Ананьев справжній патріот України!!! Копита поліцейські заберіть від нього!!
 показать весь комментарий
 
 
"Ананьев уклонялся от сотрудничества со следствием"(c)
Правильно делал
 показать весь комментарий
 
 
Эээ, что я только что прочитал?

"Задержали для проведения следственных действий...задержали за то что уклонялся от проведения следственных действий"...Это в какой статье УПК такие перлы? Новомосковские менты придумывают какие-то новые процессуальные нормы. У нас вообще хотя бы видимость правового государства осталась?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАнаньев уклонялся от сотрудничества со следствием, - полиция
 
 
 
 
 
 вверх