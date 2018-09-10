 Пособница террористов заочно приговорена к 8 годам тюрьмы в Донецкой области, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позиции военной техники Вооруженных Сил Украины в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети соучастница боевиков проводила активную антиукраинскую пропаганду и призвала к нарушению территориальной целостности нашего государства.
Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности. По материалам СБУ Приазовский районный суд Запорожской области признал пособницу террористов виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно. Приговор вступил в законную силу".
Я хотел въехать в Киев на белом коне,
Подчинить Украину - цель поставил себе.
Чтобы славу Империи вновь обрести,
До Одессы и Львова надо было дойти.
Та весна так была хороша.
Крым я взял, и спецназ на Донбасс я послал.
Но потом вдруг удача прошла,
Добробаты хохлов на пути повстречал.
Белый конь по степи ускакал
И давно растворился во мгле.
Если б раньше мне кто-то сказал,
Что хохлы не поклонятся мне.
Моих танков и «Градов» не сосчитать,
Вой снарядов пророчит беду.
Но не смог украинцев я испугать,
Украину без боя они не сдадут.
Для реального боя не хватит мне сил.
И на голых понтах не судьба побеждать.
На востоке Китай мне на хвост наступил.
Силы НАТО проснулись опять.
Белый конь по степи ускакал
И давно растворился во мгле.
Если б раньше мне кто-то сказал,
Что хохлы не поклонятся мне.
Как я раньше не смог угадать,
Что хохлы в себе волю найдут.
За свободу пойдут воевать,
Свою армию вновь создадут.
Я ведь дьяволу душу продал,
Но теперь не поможет он мне,
Чтоб назло незалежным хохлам
По Крещатику ехать на белом коне.
Белый конь по степи ускакал
И давно растворился во мгле.
Если б раньше мне кто-то сказал,
Что хохлы не поклонятся мне.
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(с) Доктор Гаспар Амаретто
на мотив песни А.Малинина «Белый конь»
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