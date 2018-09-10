 Пособница террористов заочно приговорена к 8 годам тюрьмы в Донецкой области, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Правоохранители установили, что жительница города Чистяково в 2014 году присоединилась к боевикам террористической организации "ДНР". Находясь в составе бандформирования она принимала активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Также по заданию главарей террористов женщина собирала сведения о личном составе и позиции военной техники Вооруженных Сил Украины в Мариуполе и Волновахе. Через социальные сети соучастница боевиков проводила активную антиукраинскую пропаганду и призвала к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Оперативники спецслужбы задокументировали факты противоправной деятельности. По материалам СБУ Приазовский районный суд Запорожской области признал пособницу террористов виновной в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде восьми лет лишения свободы заочно. Приговор вступил в законную силу".

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