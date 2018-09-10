 Пожилая женщина погибла под колесами поезда в Харькове, - полиция

"В Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что грузовым поездом, который двигался в направлении города Люботин, сбита женщина. По словам машиниста, она переходила через пути и в последний момент бросилась под колеса поезда. В результате происшествия пенсионерка погибла на месте", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение Отдела коммуникации полиции Харьковской области.

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Личность погибшей пока не установлена, предварительно, женщине было около 80 лет.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Обстоятельства происшествия устанавливаются.