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 Единственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта, - КГГА

Во вторник, 11 сентября, мусоросжигательный завод "Энергия" КП "Киевтеплоэнерго" возобновляет работу после плановых ремонтных работ и снова будет принимать твердые бытовые отходы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудования двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня "Энергия" - единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно! Это те отходы, другие вывозят на свалки - мы же полностью утилизируем их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов "Позняки" и "Осокорки", - рассказал директор СП "Завод "Энергия" Сергей Крикун.

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Восстановление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов наращивать также постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 тонн и в конце концов выйдет на свой рабочий режим - 750 тонн. Такой плавный вход в работу необходим для безопасной работы оборудования и накопления и подготовки мусора к сжиганию.

Кроме того, на заводе "Энергия" продолжается капитальный ремонт электрофильтра №2 и крана бытовых отходов.

Напомним, 10 августа завод "Энергия" приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ. "Это необходимо было для того, чтобы подготовить оборудование к работе в усиленном режиме во время отопительного периода и осмотреть и отремонтировать то оборудование, к которому в рабочем состоянии нет доступа", - объяснили в администрации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085502
 
 
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Після нового Майдану запрацює багато сміттєспалювальних заводів...
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Спросите Тимошенко, почему в Украине только один завод
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Брешуть. Усі брешуть. В Люботині років більше десяти функціонує сміттєспалювальний завод. http://lotta.in.ua/galereja/musoropererabatyvajuschij-zavod-v-gorode-ljubotin-harkovskoj-oblasti
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"Единственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта..."
"Після нового Майдану запрацює багато сміттєспалювальних заводів...
"Спросите Тимошенко, почему в Украине только один завод..."
Ну еще для "полной компании" - не хватает "главного дерижора" - Садового...
Украинськи реалии...

Мир строится не так. Все утилизируется в безтходное производство. Только "сверхбогатая Украина" - так может. Широко...

Что дальше? Научимся. Жизнь заставит и не так еще раскорячится... или научимся.
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мусоросжигательный завод... Єдиний український сміттєспалювальний завод "Енергія" 11 вересня почне працювати після ремонту, - КМДА - Цензор.НЕТ 7174
Аваков в курсе? Єдиний український сміттєспалювальний завод "Енергія" 11 вересня почне працювати після ремонту, - КМДА - Цензор.НЕТ 3676
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Низкотемпературный пиролиз??? Не, не слышали. Єдиний український сміттєспалювальний завод "Енергія" 11 вересня почне працювати після ремонту, - КМДА - Цензор.НЕТ 9597
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЕдинственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта, - КГГА
 
 
 
 
 
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