 Единственный украинский мусоросжигательный завод "Энергия" 11 сентября заработает после ремонта, - КГГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В течение месяца мы отремонтировали бункер бытовых отходов, выполнили собственными силами ремонты котлов, насосного оборудования и арматуры, а также привели в надлежащее состояние оборудования двух бойлерных. Мы реализовали все необходимые работы для того, чтобы завод мог работать зимой. Сегодня "Энергия" - единственный в Украине мусоросжигательный завод. Поэтому мы не можем себе позволить чтобы он стоял, ведь его работа крайне важна для Киева. Завод сжигает около 25% столичных отходов, а это почти 750 тонн мусора ежесуточно! Это те отходы, другие вывозят на свалки - мы же полностью утилизируем их, а взамен получаем тепловую энергию для жителей жилых массивов "Позняки" и "Осокорки", - рассказал директор СП "Завод "Энергия" Сергей Крикун.

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Восстановление работы завода будет проходить постепенно. Сначала запустят один котел, а позже и другие котлоагрегаты. Прием бытовых отходов наращивать также постепенно. Первые трое суток завод будет принимать по 250 тонн отходов, а затем по 500 тонн и в конце концов выйдет на свой рабочий режим - 750 тонн. Такой плавный вход в работу необходим для безопасной работы оборудования и накопления и подготовки мусора к сжиганию.

Кроме того, на заводе "Энергия" продолжается капитальный ремонт электрофильтра №2 и крана бытовых отходов.

Напомним, 10 августа завод "Энергия" приостановил свою работу для проведения плановых ремонтных работ. "Это необходимо было для того, чтобы подготовить оборудование к работе в усиленном режиме во время отопительного периода и осмотреть и отремонтировать то оборудование, к которому в рабочем состоянии нет доступа", - объяснили в администрации.

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