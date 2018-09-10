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 Экс-волонтер и воин 59-й ОМБ Валентин Белинский скончался на Донбассе. ФОТО

В зоне боевых действий умер Валентин Белинский. С 2014-го он был волонтером на Востоке, совершил около сотни гуманитарных поездок на передовую, а год назад подписал контракт с ВСУ.

"Просто заснул и не проснулся. Предварительно, оборвался тромб, но точную причину смерти сообщат после вскрытия. Произошло это в Донецкой области, на самом "передке" ... ", - рассказал Винниця.info побратим бойца Валерий Дощанский, передает Цензор.НЕТ.

Валентин имел собственный бизнес, связанный с перевозками.

"Практически "убил" свою машину многочисленными поездками. Он больше всего помогал нашим ребятам. А потом сказал, что не может просто сидеть дома и подписал контракт, служил в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде", - продолжает Валерий.

В Виннице Валентина ждала жена и маленький ребенок.

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Экс-волонтер и воин 59-й ОМБ Валентин Белинский скончался на Донбассе 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085501
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-волонтер и воин 59-й ОМБ Валентин Белинский скончался на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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