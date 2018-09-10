 Экс-волонтер и воин 59-й ОМБ Валентин Белинский скончался на Донбассе. ФОТО

"Просто заснул и не проснулся. Предварительно, оборвался тромб, но точную причину смерти сообщат после вскрытия. Произошло это в Донецкой области, на самом "передке" ... ", - рассказал Винниця.info побратим бойца Валерий Дощанский, передает Цензор.НЕТ.
Валентин имел собственный бизнес, связанный с перевозками.
"Практически "убил" свою машину многочисленными поездками. Он больше всего помогал нашим ребятам. А потом сказал, что не может просто сидеть дома и подписал контракт, служил в пятьдесят девятой отдельной мотопехотной бригаде", - продолжает Валерий.
В Виннице Валентина ждала жена и маленький ребенок.