 Ким Чен Ын написал Трампу: просит о встрече

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо", - сказала Сандерс на брифинге.

"Главная цель письма - запросить изучение (вопроса, - ред.) о сроках новой встречи с президентом; и мы открыты (к диалогу, - ред) на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", - пояснила она.

По словам чиновницы, это письмо стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее Трамп уже получал письма от северокорейского лидера.

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Ранее сообщалось, что Путин отправил Ким Чен Ыну секретное послание. Письмо от президента России в Пхеньян привезла делегация депутатов Госдумы, которые прибыли туда на празднества по случаю 70-летия КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

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