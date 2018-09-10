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 Ким Чен Ын написал Трампу: просит о встрече

В Белом Доме согласны и готовы к диалогу

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, в котором предлагается подготовить следующую встречу между лидерами двух стран, заявила в понедельник представитель Белого дома Сара Сандерс. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент получил письмо от Ким Чен Ына. Очень теплое, очень позитивное письмо", - сказала Сандерс на брифинге.

"Главная цель письма - запросить изучение (вопроса, - ред.) о сроках новой встречи с президентом; и мы открыты (к диалогу, - ред) на эту тему, и уже находимся в процессе координации по этому вопросу", - пояснила она.

По словам чиновницы, это письмо стало свидетельством успехов в налаживании отношений между Вашингтоном и Пхеньяном.

Ранее Трамп уже получал письма от северокорейского лидера.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Отличные отношения": кадры встречи Трампа и Ким Чен Ына. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Путин отправил Ким Чен Ыну секретное послание. Письмо от президента России в Пхеньян привезла делегация депутатов Госдумы, которые прибыли туда на празднества по случаю 70-летия КНДР.

Напомним, 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. Трамп и Ким Чен Ын по итогам переговоров подписали совместный документ. В нем Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а США обязались в ответ предоставить ему гарантии безопасности.

Также на Цензор.НЕТ: Парад в КНДР: с размахом, но без ракет и выступления Ким Чен Ына. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3085500
 
 
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После малявы от хуйла просит встречи, интрига, однако. Хотя попросту будет шантаж, трамп самый слабый президент штатов.
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крохотную северную корею санкциями не добили. а мы в Украине надеемся что санкции заставят росию вернуть крым и донбас))))) ахаха
Украина теперь никогда не вступит в нато и вся европа с этим согласилась лишь бы торговать с хуйлом. та шо там европа. украинец торгует с убийцей росиянином.
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На картинке точно Ким??? как-то поменялся он... Трам положительно влияет?
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Пуйло вже всунуло в ухо хлопчику якусь падлючу методичку.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКим Чен Ын написал Трампу: просит о встрече
 
 
 
 
 
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