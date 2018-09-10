 Ежедневные платежи по таможне выросли до 1,5 миллиардов гривен, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами одесских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства подчеркнул, что взятые правительством темпы искоренения схем на границе сбавляться не будут. Более того, легальному бизнесу, заверил глава правительства, нечего бояться. Зато всем, кто пытается построить схемы и ограбить страну, "спуску не будет".

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Эта идея была положена в основу не только отношений "предприниматель - контролер", но и "таможенник - милиционер". По решению Кабинета министров все правоохранительные органы получили доступ к базам данных и могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе и исключать злоупотребления.

"Почему мы должны закрывать глаза на все злоупотребления, которые делают страну беднее? Наша позиция следующая: все органы правопорядка - прокуратура, НАБУ, СБУ, - пожалуйста, следите. А таможенники - делайте свое дело, чтобы никому не было повадно грабить страну, - сказал Владимир Гройсман. - Наши решения ликвидировали основу схем. Ежедневные поступления выросли до 1,5 млрд грн. Это средства, которые принадлежат гражданам, и никто не имеет права их забрать. Наша задача - наполнить государственную казну".

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В пресс-службе уточняют, что по данным Государственной фискальной службы, с момента объявления кампании "Украина без контрабанды" - с 21 июня по 10 сентября - объем таможенных платежей вырос на 14,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особое внимание уделяется разрушению существующих "теневых" схем с коррупционной составляющей, в которых задействованы уполномоченные должностные лица.