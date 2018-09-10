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Все про:Кабмин (10640) таможня (1322) Гройсман (4296) злоупотребление (45)

 Ежедневные платежи по таможне выросли до 1,5 миллиардов гривен, - Гройсман

Правительственные инициативы по пресечению контрабанды и финансовых схем при экспорте-импорте товаров позволили увеличить объем ежедневных платежей, поступающих по линии таможни Государственной фискальной службы.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, общаясь с журналистами одесских СМИ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Глава правительства подчеркнул, что взятые правительством темпы искоренения схем на границе сбавляться не будут. Более того, легальному бизнесу, заверил глава правительства, нечего бояться. Зато всем, кто пытается построить схемы и ограбить страну, "спуску не будет".

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Эта идея была положена в основу не только отношений "предприниматель - контролер", но и "таможенник - милиционер". По решению Кабинета министров все правоохранительные органы получили доступ к базам данных и могут в режиме реального времени анализировать ситуацию на границе и исключать злоупотребления.

"Почему мы должны закрывать глаза на все злоупотребления, которые делают страну беднее? Наша позиция следующая: все органы правопорядка - прокуратура, НАБУ, СБУ, - пожалуйста, следите. А таможенники - делайте свое дело, чтобы никому не было повадно грабить страну, - сказал Владимир Гройсман. - Наши решения ликвидировали основу схем. Ежедневные поступления выросли до 1,5 млрд грн. Это средства, которые принадлежат гражданам, и никто не имеет права их забрать. Наша задача - наполнить государственную казну".

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В пресс-службе уточняют, что по данным Государственной фискальной службы, с момента объявления кампании "Украина без контрабанды" - с 21 июня по 10 сентября - объем таможенных платежей вырос на 14,6 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особое внимание уделяется разрушению существующих "теневых" схем с коррупционной составляющей, в которых задействованы уполномоченные должностные лица.

Источник: https://censor.net.ua/n3085499
 
 
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Очередная имитация имитации. И вот уже третий год это чудо так и не может закупить для таможни сканеры. А зачем? Проверять лучше вручную выборочно, а потом заявлять цифры "перемог" с потолка.
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Ещё бы - сначала Продан в отставку, потом главный мытарь Одесский ,с опытом 37 контейнером украсть за ночь , возглавил вообще фискалов - и туалетную бумагу использованную сопрут. Это уже главный рехворматор явно перебрал, даже соевые прилично на его фоне выглядят.
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Ежедневные платежи по таможне выросли до 1,5 миллиардов гривен, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9384помню как зраднюки рассказывали,что "барыга" крышует таможни!а неплохо так "крышует"-бабки в казну пошли,а не дядям из "подавленной оппозиции"
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Это же сколько писДили все эти годы, если даже эта цифра - иммитация. Всех в САД.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕжедневные платежи по таможне выросли до 1,5 миллиардов гривен, - Гройсман
 
 
 
 
 
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