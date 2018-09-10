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 В Станице Луганской мирный житель подорвался на растяжке, - Нацполиция

В понедельник, 10 сентября, житель пгт Станица Луганская (Луганская область) подорвался на неизвестном взрывном устройстве, вероятно растяжке. Тело его обнаружили недалеко от железнодорожной станции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как отмечают в полиции, происшествие произошло около 12 часов дня. Сообщила об этом 58-летняя местная жительницы. Она рассказала, что ее 55-летний муж еще в 7 часов утра ушел на прогулку и не вернулся.

"На поиски мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции. Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашевский-Новая, в зарослях обнаружили тело мужчины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085498
 
 
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Станице Луганской мирный житель подорвался на растяжке, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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