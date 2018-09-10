 В Станице Луганской мирный житель подорвался на растяжке, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Как отмечают в полиции, происшествие произошло около 12 часов дня. Сообщила об этом 58-летняя местная жительницы. Она рассказала, что ее 55-летний муж еще в 7 часов утра ушел на прогулку и не вернулся.

"На поиски мужчины был ориентирован личный состав Станично-Луганского отдела полиции. Уже через несколько часов полицейские неподалеку от железнодорожной станции Кондрашевский-Новая, в зарослях обнаружили тело мужчины", - говорится в сообщении.

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