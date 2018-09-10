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 Олег Сенцов написал завещание, - сестра

Режиссер уже не верит, что скоро выйдет из тюрьмы и счастливо заживет в Киеве

Узник Кремля, политзаключенный Олег Сенцов, составил завещание на свое творчество. Об этом в Facebook написала его сестра Наталья Каплан, сообщает Цензор.НЕТ.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", – цитирует Наталья слова брата.

Олег Сенцов написал завещание, - сестра 01

По словам Каплан, свое физическое состояние Олег описывает как "стабильно-хреновое". И говорит, что испытывает гипоксию – нехватку кислорода в органах, в основном, в сердце и мозге.

"Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!", – иронизирует в своем письме Олег Сенцов.

Свой пост Наталья заканчивает словами о том, что Олег написал завещание на свое творчество в случае смерти. И признается, что ее это сильно пугает.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

Источник: https://censor.net.ua/n3085497
 
 
 Топ комментарии
 
только за одно это, Хуйло и пидоРацы, вы себя прокляли!...
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кацапы вонючие, молите Бога, что бы с Олегом ничего не случилось плохого.. Олег Сенцов написал завещание, - сестра - Цензор.НЕТ 5030
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только за одно это, Хуйло и пидоРацы, вы себя прокляли!...
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И шо этот режисер наснимал? Какой его фильм можно посмотреть???
...а то была тут уже одна лётчица которая летала только в её больных фантазиях... зато как её пиарили в своё время!
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Вот и хорошо, не спеши, а то устанешь и своих великих дел не наделаешь.
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https://www.youtube.com/watch?v=T37HP6VuBNk

Вот этот бред слямзил Олег Сенцов! Его нельзя выпускать пока он еще больше бредятины не наснимал, а то будет как с Надькой!
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Нет спасибо но можешь пососать если хочешь, купи себе чупа-чупс и наслаждайся.
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ну шо такое - шо ни русский, то тема сосания у него на уме? Вы все гомосеки?
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кацапы вонючие, молите Бога, что бы с Олегом ничего не случилось плохого.. Олег Сенцов написал завещание, - сестра - Цензор.НЕТ 5030
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кацапы по последним данным завалили более 10 000 украинцев так что твоя угроза выглядит как большой ПУК!
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а твоих ватных кацапов никто даже не считает.
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Порошенко однозначно должен предупредит, что дипломатически отношения как минимум надо будет разорвать. Надо будет запретить россиянам посещать Украину и покупать недвижимость, получать пмж и роботать
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а шо случилось? Почему это старый еврей должен пожертвовать баблом, ради чего? Что бы терпилам жилось лучше??? ШИШ ВАМ, еще потерпите!
Вот пойду и терпилам на зло проголосую за Порошенка!!! Другого выхода от терпил избавиться не существует!
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О!!!
На горизонте появился ярый порохофил
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а шо такое? Мне нравиться как он нахлабучивает 40млн терпил!
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Он Торт, а не президент!!!
Политическая воля и кондитерские успехи - это очень разные понятия!
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Крысы путинские только горе от них.
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было, есть и будет так как захочет хуйло. потому что он ВОЮЕТ всеми методами.
а мы в Украине благодаря шоколадникам просрем все. потому что слушаемся запад которому нужно спокойствие и бабло, а не война.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОлег Сенцов написал завещание, - сестра
 
 
 
 
 
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