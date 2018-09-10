 Олег Сенцов написал завещание, - сестра

Узник Кремля, политзаключенный Олег Сенцов, составил завещание на свое творчество. Об этом в Facebook написала его сестра Наталья Каплан, сообщает Цензор.НЕТ.

"То что я скоро выйду и мы все счастливо заживем в Киеве я уже не верю. Как и во многое другое. Но это не значит, что я расклеился или собираюсь сниматься (видимо, с голодовки - прим.). Я не сдался в любом случае, просто я не верю уже в счастливый конец всей этой истории", – цитирует Наталья слова брата.

По словам Каплан, свое физическое состояние Олег описывает как "стабильно-хреновое". И говорит, что испытывает гипоксию – нехватку кислорода в органах, в основном, в сердце и мозге.

"Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма. Вот я какой стал продвинутый в медицине!", – иронизирует в своем письме Олег Сенцов.

Свой пост Наталья заканчивает словами о том, что Олег написал завещание на свое творчество в случае смерти. И признается, что ее это сильно пугает.

Напомним, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Чирния задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

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16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение", - написала Н.Каплан на своей странице в Facebook.

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.