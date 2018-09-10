 Украина осудила незаконный визит "делегации Швейцарии" в оккупированный Крым и ждет "надлежащей оценки" со стороны властей конфедерации, - посольство

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства, пишет Цензор.НЕТ.

"Сожалеем, что в известной соблюдением верховенства права Конфедерации нашлись лица, которые дали себя инструментализировать российской пропаганде, пренебрегли законодательством другого государства и восторженно рассказывают о жизни в Крыму, где продолжают попираться права человека, продолжаются репрессии против крымских татар и украинцев", - подчеркивается в заявлении.

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Также в посольстве выразили надежду, что визиту будет дана "надлежащая оценка": "Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на оккупированные территории, санкционные меры".

Отметим, что 10 сентября в российских и крымских оккупационных СМИ появилась информация о визите "делегации из Швейцарии". Так, "КП Крым" пишет: "Представители делегации Швейцарской Конфедерации, прибывшие в Севастополь, сообщили, что "крымский народ не страдает, а спешно развивается и процветает". Двусторонняя встреча представителей правительства Севастополя и иностранной делегации прошла 10 сентября на базе Севастопольского госуниверситета". В заметке указано, что "глава делегации" - "бывший депутат Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Эдуард Белзер".

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