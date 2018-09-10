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 Политика Украины
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 Украина осудила незаконный визит "делегации Швейцарии" в оккупированный Крым и ждет "надлежащей оценки" со стороны властей конфедерации, - посольство

Посольство Украины решительно осуждает незаконный визит делегации во главе с бывшим членом Совета Кантонов Э. Белзером в оккупированный Крым, что представляет собой нарушение украинского законодательства и противоречит официальной позиции Швейцарии о непризнании оккупации Крыма Россией.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте посольства, пишет Цензор.НЕТ.

"Сожалеем, что в известной соблюдением верховенства права Конфедерации нашлись лица, которые дали себя инструментализировать российской пропаганде, пренебрегли законодательством другого государства и восторженно рассказывают о жизни в Крыму, где продолжают попираться права человека, продолжаются репрессии против крымских татар и украинцев", - подчеркивается в заявлении.

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Также в посольстве выразили надежду, что визиту будет дана "надлежащая оценка": "Ценим, что власти Швейцарии последовательно поддерживает территориальную целостность Украины и надеемся, что этому визиту будет дана надлежащая оценка. Украина оставляет за собой право применить к иностранным гражданам, которые нарушают правила въезда на оккупированные территории, санкционные меры".

Отметим, что 10 сентября в российских и крымских оккупационных СМИ появилась информация о визите "делегации из Швейцарии". Так, "КП Крым" пишет: "Представители делегации Швейцарской Конфедерации, прибывшие в Севастополь, сообщили, что "крымский народ не страдает, а спешно развивается и процветает". Двусторонняя встреча представителей правительства Севастополя и иностранной делегации прошла 10 сентября на базе Севастопольского госуниверситета". В заметке указано, что "глава делегации" - "бывший депутат Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Эдуард Белзер".

Также читайте: Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым

Источник: https://censor.net.ua/n3085496
 
   
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это политика - где то поражения, где то, победы....
все равно - Украина выстоит и победит!...
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Кто то читал Марселя Гира?
В 1970-х годах, власти Швейцарии, Франции и Германии заключили тайные договора с террористическими организациями, о том, что они не будут преследовать террористов и даже более того, прикрывать их, а за это террористы не будут убивать или захватывать их граждан и объекты.
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Речь тогда шла о безопасности Швейцарии, и я вполне могу понять шаги, направленные на то, чтобы обеспечить неприкосновенность швейцарских граждан», - говорит патриарх швейцарской дипломатии Франсуа Нордманн (François NordmannВнешняя ссылка), занимавший начиная с 1975 года должность дипломатического секретаря при министре П. Грабере. А вот в том, что его шеф мог действовать самостоятельно, не информируя коллег по Федеральному совету, он глубоко сомневается.

...........
Вспомним, что Швейцария также была объектом палестинского террора. Так, 18 февраля 1969 году в аэропорту Клотен обстрелу подвергся самолет израильских авиалиний «El Al». Пилот самолета погиб, был застрелен и нападающий, трое его подельников были арестованы. Год спустя, 20 февраля 1970 года, был взорван рейсовый самолет авиакомпании «Swissair», выполнявший рейс из Цюриха в Тель-Авив. Самолет рухнул на землю недалеко от города Вюренлинген в кантоне Аргау, погибли 47 человек. Наконец, в сентябре 1970 года был похищен и уведен в Иорданию еще один самолет «Swissair», правда, на этот раз, взятие заложников удалось завершить бескровно.
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Среди тех, кто сделал этот соглашение возможным, кроме Пьера Грабера был и Жан Циглер (Jean ZieglerВнешняя ссылка), ныне радикальный антиглобалист и социал-демократ, депутат федерального парламента, а тогда только начинающий политик 36 лет от роду. В итоге консультаций с палестинцами, проведенных, в том числе с участием представителей швейцарской прокуратуры, был заключен договор, в рамках которого, в обмен на отказ от терактов, Швейцария обязалась помочь ООП обзавестись своим полноценным, пусть и неформальным, представительством в Женеве.
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TOM B
Вы провокатор? Зачем распространяете фэйки?
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Да нет, не фэйк.
Карлос Шакал мог спокойно пересекать Швейцарию благодаря этому договору, о чем он открыто говорил в одном интервью.
Были договора, Но, как говорится, миллионы африканцев и арабов на пособии им в помощь...
Думаю и про Испанский договор с террористами после теракта 2004, тоже лет через 20 мы узнаем.
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Марселя Гира надо было читать на Майдане! Сейчас уже поздно! Україна - це Європа!
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Ключевое слово "бывший депутат"☝ Его партия SP (социалистическая партия) не очень любима народом.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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ну раз упомянули Швейцарию..... Украина осудила незаконный визит "делегации Швейцарии" в оккупированный Крым и ждет "надлежащей оценки" со стороны властей конфедерации, - посольство - Цензор.НЕТ 4132

Дмитро Корчинський

4 год ·

Один науковець, не пам'ятаю хто, якось порівняв Італію й Швейцарію й казав якось так:

Італія, майже всю свою історію корумпована й роздрібнена, де всі воювали з усіма під тягарем різноманітних окупантів, вона попродила ренесанс - Леонардо, Мікельанжело, Рафаель...

Натомість, Швейцарія мала свободу й стабільність майже весь час за останні 500 років. І що породила вона? Годинник з зозулею! Ку-ку...

Це до того, що головне - не відсутність корупції, стабільність і спокій, а творча здатність. Творіть!
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"Украина осудила незаконный визит "делегации Швейцарии" в оккупированный Крым и ждет "надлежащей оценки"
На самом деле всю незаконность - создают не люди, а ВЛАСТЬ. Может "эти" - приехали с соцопросом? Узнать, что было или стало лучше? И скажут раньше было лучше, чем теперь. Кто проиграет и кто выиграет? Мир не черн и не бел. Он имеет оттенки и цвета. Что я думаю, как УКРАИНЕЦ? Не стоит все видеть в двух цветах. А лучше? Видеть головой. Политика и обычная жизнь - две невероятные разницы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина осудила незаконный визит "делегации Швейцарии" в оккупированный Крым и ждет "надлежащей оценки" со стороны властей конфедерации, - посольство
 
 
 
 
 
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