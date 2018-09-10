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 Политика Украины
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 ФСБ задержала в оккупированном Крыму двух украинских моряков

ФСБ-шники обвиняют в "незаконном пересечении границы" и говорят, что рыбаки приплыли в Крым "дружить" с местными

На озере Сиваш российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным погрануправления ФСБ России, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент швартовки к берегу Крыма на моторной лодке.

"При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб", – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.

Ранее в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

Также на Цензор.НЕТ: В августе в портах оккупированного Крыма зафиксировано 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей, 15 из них – под флагом РФ, - МинВОТ

Источник: https://censor.net.ua/n3085495
 
 
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Значит так, долбо.бов себе оставьте, а кефаль нам верните!!!
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пора уже разрывать дипотношения с Мордором. Нахрена нам там дипломаты? Придурков отмазывать? Сказано же не едьте в Парашастан
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ну вы даете, а кого еще по обмену опытом можно в Крым отправить?
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Значит так, долбо.бов себе оставьте, а кефаль нам верните!!!
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пора уже разрывать дипотношения с Мордором. Нахрена нам там дипломаты? Придурков отмазывать? Сказано же не едьте в Парашастан
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правильно не куй шастать, теперь будут в райотделе фсб с москалями дружится. дебилы бля.....
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как еше ФСБ не заявило что украинцы отравленную рыбу привезли дла продажи на ЮБК миллионам туристов
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20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб" дуже шкода, тому вимагаю повернути, а двух дол...бів можете забрати в руський мір.Источник: https://censor.net.ua/n3085495
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Кефаль дорогая стала давно. На Привозе в Одессе пусть одесситы поправят, 1 кг= 150гр. А камбала калкан и до 500гр за кг доходит. Там это процветает давно.
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це ж треба таке придумать: "на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб"
мабуть дуже хочуть виглядати розумними.. Голохвастов позаздрив би..
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Як і ті дебільно-алкогольні десантники з кавуном??
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Наверно, были под "мухой", если приплыли с такими умными идеями в голове.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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ну пускай там и сидят и налаживают отношения на зоне в Калыме
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