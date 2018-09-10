 ФСБ задержала в оккупированном Крыму двух украинских моряков

На озере Сиваш российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Крым.Реалии.

По данным погрануправления ФСБ России, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", их задержали в момент швартовки к берегу Крыма на моторной лодке.

"При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб", – говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.

Ранее в Госпогранслужбе Украины неоднократно заявляли, что идентифицировать задержанных ФСБ на админгранице с Крымом граждан Украины невозможно, так как российская сторона не открывает их персональные данные. Также украинские пограничники утверждают, что не поддерживают "контактов с оккупантами".

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После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая граница. В Херсонской области на админгранице с Крымом работают три контрольных пункта въезда/выезда – "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплинка".

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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