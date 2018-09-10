 Продажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" было установлено, что на территории Центрального рынка г. Харькова один из местных жителей осуществляет хранение и реализацию табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, которые были ввезены на территорию Украины нарушением таможенного законодательства.

По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 12,3 тыс. пачек сигарет на сумму 560,9 тыс. грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП".



