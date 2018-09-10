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Все про:сигареты (537) Харьков (3992) ГФС (2762)

 Продажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Харьковской области остановили продажу сигарет иностранного производства, которые не маркированы марками акцизного налога Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В сообщении отмечается: "В рамках проведения операций "Акциз-2018" и "Рубеж-2018" было установлено, что на территории  Центрального рынка г. Харькова один из местных жителей осуществляет хранение и реализацию табачных изделий иностранного производства без марок акцизного налога, которые были ввезены на территорию Украины нарушением таможенного законодательства.

По результатам проведенных мероприятий, из незаконного оборота изъято и передано на ответственное хранение 12,3 тыс. пачек сигарет на сумму 560,9 тыс. грн.

Относительно правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 164-5 КУоАП".

Продажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове 01
Продажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085494
 
 
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Сотрудники налоговой милиции поймали предпринимателя, который торговал под их "крышей", обогащая сотрудников налоговой милиции. Сейчас они занесут себе поимку "преступника" в актив. А потом передадут ему с "ответственного хранения" изъятое на продажу. До конца квартала (30 сентября) в "ментовском беспределе" (так Харьков иногда местные называют) явно планируются "плановые закрытия" игровых заведений с безакцизным бухлом. Которые потом (после внесения в отчет и начисления премий и званий) будут под чутким руководством сотрудников налоговой милиции тихо открыты снова. Такой вот круговорот говна и мусора в природе
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПродажа сигарет иностранного производства без марок акцизного налога Украины на сумму 560 тыс. грн прекращена в Харькове. ФОТО
 
 
 
 
 
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