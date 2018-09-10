 Российская валюта упала до минимума за 2,5 года

Российский рубль продолжает слабеть по отношению к доллару США. В понедельник, 10 сентября, сразу после открытия торгов валюта РФ достигла уровня в более чем 70 рублей за доллар. А до конца сессии приблизилась к показателю в 70 с половиной рублей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Такое резкое падение произошло с рублем впервые с марта 2016 года. Всего в течение 2018 года рубль потерял почти 1/5 часть своей стоимости.

Рубль дешевеет, несмотря на то, что цена на главный экспортный товар России – нефть – остается стабильной.

Причиной обесценивания российской валюты эксперты называют санкции США – как действующие, так и потенциальные. Кроме того, свой вклад вносит общая озабоченность состоянием российской экономики.

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США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году. Это стало ответом на аннексию украинского Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.

Напомним, 8 августа стало известно, что США с 22 августа введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери, однако введение их действие отложили до 27 августа.

Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то Россию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США, снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров.

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