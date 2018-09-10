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Все про:Россия (70410) санкции (6949) экономика (3450) рубль (855)

 Российская валюта упала до минимума за 2,5 года

Всего за день рубль потерял в стоимости 50 копеек.

Российский рубль продолжает слабеть по отношению к доллару США. В понедельник, 10 сентября, сразу после открытия торгов валюта РФ достигла уровня в более чем 70 рублей за доллар. А до конца сессии приблизилась к показателю в 70 с половиной рублей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Такое резкое падение произошло с рублем впервые с марта 2016 года. Всего в течение 2018 года рубль потерял почти 1/5 часть своей стоимости.

Рубль дешевеет, несмотря на то, что цена на главный экспортный товар России – нефть – остается стабильной.

Причиной обесценивания российской валюты эксперты называют санкции США – как действующие, так и потенциальные. Кроме того, свой вклад вносит общая озабоченность состоянием российской экономики.

Также на Цензор.НЕТ: Давление на Россию будет расти. Мы вводим санкции слой за слоем, - Волкер

США и Евросоюз ввели санкции против России в 2014 году. Это стало ответом на аннексию украинского Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.

Напомним, 8 августа стало известно, что США с 22 августа введут новые санкции в отношении России из-за инцидента с использованием химического оружия в британском Солсбери, однако введение их действие отложили до 27 августа.

Если в течение трех месяцев после этого Москва не предоставит гарантий, что не будет использовать химическое оружие, и не согласится допустить международных инспекторов на свои предприятия по производству химического оружия, то Россию ожидает второй раунд санкций. В частности, предусматривается запрет полетов компании "Аэрофлот" в США, снижение уровня дипломатических отношений, почти полное прекращение американского экспорта (за исключением продовольствия) и импорта Соединенными Штатами российских товаров.

Читайте на Цензор.НЕТ: Мы будем добиваться расширения режима европейских санкций против РФ, - Мэй

Источник: https://censor.net.ua/n3085493
 
   
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навіщо , на ЦН , так багато новин про кацапів ? Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 9490
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і якого дідька у банках висить курс ватного, і чого на каналах інформують про погоду в мацквє ...
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Потому что падение рубля тянет за собой падение гривны, почему -то. Рубль будет еще падать и падать в огромную пропасть, поэтому пусть наши рептилоиды как- то удерживают гривну более-менее и прекращают торговлю с агрессором.
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НІчого це не означає. гривня укріплюється на новинах про величезний врожай кукурудзи. Попри недобор пшениці валовий врожай зерноих та зернобобових сягне 65млн.т.
І металурги не підкачали, наростили виробництво і ціни на мерал високі.
Тому і фубль уже знов менше 40 коп!!
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а про кого должно быть,если у нас агрессор кацапия?а тебе,чего,невдобно шоле?жмет падение фубля? Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 7641
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Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 1524что,лишнехромосомный,неприятно читать,что твоя зарплата становится меньше?в долларах бери,мокшанин
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опять срубль начинает тренировки по даивингу, чую, сотку скоро возмёт.
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Главное что даже гривна дорожает в отношении деревянного вот за сегодняшний день 10 гривен для мокши подорожали на 34 копейки...
Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 5335
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Нефть дешевеет - рубль дешевеет. Нефть дорожает - рубль дешевеет. Беспроигрышная ситуация. Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 4383
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Прямо как с бизином в Украине. Нефть дорожает - бензин дорожает, нефть дешевеет - бензин дорожает
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ну, бензин же не является национальной валютой, ведь правда же?
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Якутский скульптор смело может считать фубль своим резервным материалом .
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Такого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!!! Эта катямба сейчас дрыхнет возле меня на диване и в ус не дует, что она звезда интернета. Про собачку промолчу, не признал.
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Ща зрадофилы, как и в любой новости про надвигающийся в мордоре кирдык, начнут орать про то, что а вот гривня еще слабее, живем еще хуже и вообще пора порошенко менять на путина, или, хотя бы на медведчука.
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Порохососина, ты треснешься бошкой об угол будки, если гривна просядет в ближайшие дни? Скажи на верочку
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Путинюгенд, иди позрадофиль на лента.сру. Когда в воюющей за свою территорию стране, в которой нет нефти, газа, золота и алмазов, которая падает синхронно с валютой страны, где всего этого столько, что можно содержать всех пенсионеров как арабских шейхов, я считаю это неплохим показателем. А ты и дальше гавкай про то, что власть в Украине ничем не лучше путлеровской.
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Немного непонятно, что ты считаешь неплохим показателем? Вытащи шоколадный самотык из пасти и изьяснись
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да ладно, кацап, признай, что твоя расея в ЖОПЕ и смирись.
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да, ладно, кацап, смирись, твоя расея в ЖОПЕ!
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Кацап, кацап. Ти спалився і навіть не розумієш як і чому!
І це дуже добре! Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 4183
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Господа евреи, вы ещё не установили в Украине национал-сионизм, а потому прошу не оскорблять представителя титульной нации, причисляя меня к этносу, который всецело лег под вашего сородича Шаломова-путина. В Украине у вас такой фокус не получится
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та запроста треснется. Мозгов там по любому нету. Вроде как и сотрясаться нечему
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а шо ты сделаешь,если не выйдет за пределы курса ,заложенного в бюджет 2018? Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 5861
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Оно сменит ник и продолжит зрадофилить - может медведчук рейтинг наберет еще на две сотых процента.
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По памяти там 27 с чем-то, гыга. Ты то чем будешь оправдывать хозяев?
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я давно говорю,что память у тебя девичья Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 900.30,1 грн...на середину года заложено в размере 29,30 грн
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И это ровно в три раза больше, чем "десять цэ забагато". А, ну да! Кто ж в мае 2014 знал, что хуйло нападьот
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О-ва ! У жополизов чоколадных пополнение.
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кацапский . И в ближайшей преспективе в Украину не вернёться. путин хуйло. А ты проститутка. Вот именно из за таких как ты его и забрали.Было-бы менше продажных шкур вроде тебя такого бы не случилось
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ну, расскажи новость о том, что гривна выросла и негативное сальдо внешней торговли ликвидировано...
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Давай лучше про рептилоидов в украинском правительстве - все же ближе к теме статьи.
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Значит через неделю упадет гривна. Слава Гонтыревой!
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як казав вялікій иканаміст путін: "это же хорошо, чем дороже доллар, тем больше у нас рублей". геній, він геній в усьому
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а гривна наша окрепла....
нах мне те кацапы?
у себя в глазу палку не видем
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а что, Украина когда-нибудь заявляла, что она свярхдяржава?
не сцы, гривна укрепилась.
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Слышь зрада, ты поинтересуйся - за сегодняшний день 10 гривен подорожали на 34 московских копейки...

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русские абиделись и перешли на юань!)))))
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Так срубль - это валюта??? Я так себе понимаю,шо валюта - это деньги. Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 1075
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Во-Во, они сами себе должны - а вы кацапы должны им...)))
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пенсии с чего-то нужно платить, можно девальвировать рубль и платить даже формально "больше" (в исчислении), но по сути меньше (по покупательной способности). Русские рабы дураки думать не умеют, будут рукоплескать свою сранному "царю-батюшке", который так уж и быть "согласится" не повышать (очень сильно) пенсионный возраст одновременно с объявлением "прибавки к пенсии"!
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Энта временнА!Скалено вставание вот-вот как попретьРоссийская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 6303
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осень. в расеи заготовка дров на зиму. "подари охапку рублей пенсионеру" )
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Всё бы здорово, но по опыту знаем, что гривна на днях пустится вдогонку за деревянным.
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Пока гривня укрепиоаст на 0,89% в ЦБ РФ сегодня.
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за доллар скоро будут давать очень-очень-..... много рублей ))))
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да уже и не скоро.
это уже настоящее, а не будущее.
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чем ответят чукотские скульпторы-кондитеры? )
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иванушко отведавший новых канхвет и олёнушко погрызшая новых сухариков )
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Це ще санкції суворі до рашки не застосували, якщо вимкнуть їм свіфт $=200 руб, можна ще GPS їм вимкнути, інтернет трафік, у США маса варіанів впливу виховального на рашку, а рашке нічого нема а також можна знизити ціну на нафту та газ.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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І буде далі падати. Багатотисячний майдан на рашці не зміг нейтралізувати навіть старого напіврозваленого педофіла Жириновського.
Що рашинськи протести, що курс рубля...

Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 9138
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Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 116эта новость прекрасна еще и тем,что,живущие здесь помоловы,маринки,вперде,ннн и т.д. напрягаются!пипец-то не за горами! Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 116 Российская валюта упала до минимума за 2,5 года - Цензор.НЕТ 116
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссийская валюта упала до минимума за 2,5 года
 
 
 
 
 
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