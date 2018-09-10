 Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество "Українські шахи", наш земляк набрал 7 очков из 9, разделил 1-2 места с россиянином Владимиром Бурмакиным, но имел лучший дополнительный коэффициент.

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