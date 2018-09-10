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Все про:Италия (830) победа (338) шахматы (107)

 Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии

Одессит Андрей Сумец выиграл международный турнир 20° Festival Internazionale Scacchistico di Triste, финишировавший в итальянском Триесте.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество "Українські шахи", наш земляк набрал 7 очков из 9, разделил 1-2 места с россиянином Владимиром Бурмакиным, но имел лучший дополнительный коэффициент.

Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Краматорчанка Грищенко победила на чемпионате Европы по быстрым шахматам в Румынии, - ОГА


Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085491
 
   
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і знову був битий мокшанин
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Все! Теперь Триесту переименуем в Васюки. Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии - Цензор.НЕТ 3023
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- Шахматы! - говорил Остап. - Знаете ли вы, что такое шахматы? Они двигают вперед не только культуру, но и экономику! Знаете ли вы, что шахматный клуб четырех коней при правильной постановке дела сможет совершенно преобразить город Васюки?
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!
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были битые остольные игроки. наш и ваш первые. только ваш первее. поздровления от меня. оба молоцы
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Юленька! Когда ж ты выучишь свой родненький руЦкий язык - право слово, у меня внук первоклассник грамотнее пишет. Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии - Цензор.НЕТ 3946
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В помещении клуба «Картонажник» состоится лекция на тему: «Плодотворная дебютная идея» и Сеанс одновременной игры в шахматы на 160 досках гроссмейстера (старший мастер) О. Бендера.
Все приходят со своими досками.
Плата за игру - 50 коп. Плата за вход - 20 коп.
Начало ровно в 6 час. веч.
Администратор К. Михельсон.

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Васюкинцы денег платить не будут. Они будут их по-лу-чать! Это же все чрезвычайно просто.
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Вітання з Одеси! Дякую , земляче, що знову попустив кацапню))) Гарна новина!
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даже и не знаю шо сказать=))
Тарас Тарасович с Борисом Леонидович Сорокой и ещё 4.

Сначала подумал, что это фотошоп. Но нет.
Реальный пляж на одном из курортов Краснодарского края.
И люди настоящие, живые. Лежат вот, загорают.
Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии - Цензор.НЕТ 9467
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все просто..
3 апреля Госдума в финальном чтении приняла законопроект, который причисляет валежник - сухие стволы и ветки деревьев - к недревесным лесным ресурсам, то есть разрешает россиянам собирать его бесплатно.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии
 
 
 
 
 
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