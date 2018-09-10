 Украинский гроссмейстер Сумец победил на турнире в Италии

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-сообщество "Українські шахи", наш земляк набрал 7 очков из 9, разделил 1-2 места с россиянином Владимиром Бурмакиным, но имел лучший дополнительный коэффициент.
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+6
Вітаю з перемогою.
+3
і знову був битий мокшанин
+3
Молодчина, с победой!!!
Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел. Поэтому красноречие его было необыкновенно.
- Да! - кричал он. - Шахматы обогащают страну! Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам! Васюки станут центром десяти губерний! Что вы раньше слышали о городе Земмеринге? Ничего! А теперь этот городишко богат и знаменит только потому, что там был организован международный турнир. Поэтому я говорю: в Васюках надо устроить международный шахматный турнир!
Все приходят со своими досками.
Плата за игру - 50 коп. Плата за вход - 20 коп.
Начало ровно в 6 час. веч.
Администратор К. Михельсон.
Тарас Тарасович с Борисом Леонидович Сорокой и ещё 4.
Сначала подумал, что это фотошоп. Но нет.
Реальный пляж на одном из курортов Краснодарского края.
И люди настоящие, живые. Лежат вот, загорают.
3 апреля Госдума в финальном чтении приняла законопроект, который причисляет валежник - сухие стволы и ветки деревьев - к недревесным лесным ресурсам, то есть разрешает россиянам собирать его бесплатно.