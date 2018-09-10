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 Более 30 500 человек покинули свои дома в Сирии из-за бомбардировок сил Асада и российской авиации, – ООН

Если бомбардировки не прекратятся, беженцев может быть 800 000

По данным Организации Объединенных Наций, более 30 тысяч жителей северо-западной Сирии покинули свои дома из-за бомбардировок сирийскими правительственными и союзными войсками. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

"30 542 человека покинули северо-запад Сирии, отправившись в разные районы вокруг Идлиба", – сказал на пресс-конференции в Женеве представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Дэвид Свонсон

По его словам, почти половина беженцев отправились в специальные лагеря, треть нашли приют у родственников. Только каждый десятый смог позволить себе снять жилье. Остальные поселились в нелегальных лагерях.

Если бомбардировки не прекратятся, беженцев может стать 800 000 человек, считают в ООН. Если это случится, то станет крупнейшей гуманитарной катастрофой 21 века.

Напомним, со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать масштабное наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим. В результате ударов погибли в том числе гражданские лица.

В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта. Военные США, дислоцирующиеся в Сирии, начали учения, чтобы продемонстрировать России свои возможности.

Источник: https://censor.net.ua/n3085490
 
 
 Топ комментарии
 
Гуманітарка путі для Европи.
Пані Меркель. товсь......
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30542 беженца. Вчера были авиаудары, а сегодня известны данные о количестве покинувших свои дома из-за этого. Хочу сказать, что это не так. Не 30542 беженца, а 30546 несчастных, покинувших свои жилища. И вы должны верить именно этим цифрам. ВСНВ.
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А че там Трамп, выразил обеспокоенность? Обещал ведь.
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Пора Асаду выпить генно-модифицированной Кока-Колы и отправиться в райские сады Аллаха...
А то не человек, а настоящее проклятье для страны (причем, не один, а вся семейка).
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Так там Домов почти и не осталось,как во время первой и второй войны в Чечне..!!
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Гуманітарка путі для Европи.
Пані Меркель. товсь......
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Цей день в історії. 10.09.2017 через КПП "Шегині" українці на руках занесли в Україну М.Саакашвілі.

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Что такое зубной доктор. Чья-то боль безразлична, главное - сделать.
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30542 беженца. Вчера были авиаудары, а сегодня известны данные о количестве покинувших свои дома из-за этого. Хочу сказать, что это не так. Не 30542 беженца, а 30546 несчастных, покинувших свои жилища. И вы должны верить именно этим цифрам. ВСНВ.
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А че там Трамп, выразил обеспокоенность? Обещал ведь.
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Народ це реально жесть - в 21 столітті люди мусять тікати світ за очі, щоб врятуватися і дітей своїх врятувати. Це не нормально, що ООН нічого не може (не хоче) вдіяти, щоб припинити вакханалію пуйла і асада.
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Мир терпит пуйло до КРАСНОЙ ЧЕРТЫ , а черта эта один ЯДЕРНЫЙ взрыв по любой територии (Сирия , Украина ) и тогда МИР росию УНИЧТОЖИТ , ВСЮ !!!
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Кримский Титан труїть людей,з острахом міркують за наслідки - деякі можновладці?
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБолее 30 500 человек покинули свои дома в Сирии из-за бомбардировок сил Асада и российской авиации, – ООН
 
 
 
 
 
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