 Более 30 500 человек покинули свои дома в Сирии из-за бомбардировок сил Асада и российской авиации, – ООН

По данным Организации Объединенных Наций, более 30 тысяч жителей северо-западной Сирии покинули свои дома из-за бомбардировок сирийскими правительственными и союзными войсками. Цензор.НЕТ сообщает об этом со ссылкой на Reuters.

"30 542 человека покинули северо-запад Сирии, отправившись в разные районы вокруг Идлиба", – сказал на пресс-конференции в Женеве представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Дэвид Свонсон

По его словам, почти половина беженцев отправились в специальные лагеря, треть нашли приют у родственников. Только каждый десятый смог позволить себе снять жилье. Остальные поселились в нелегальных лагерях.

Если бомбардировки не прекратятся, беженцев может стать 800 000 человек, считают в ООН. Если это случится, то станет крупнейшей гуманитарной катастрофой 21 века.

Напомним, со дня на день армия сирийского диктатора Асада готовится начать масштабное наступление на провинцию Идлиб – последнюю территорию в стране, которую контролируют антиправительственные силы. Предварительно несколько авиаударов на границах провинции уже осуществила российская авиация, которая поддерживает Асада и его режим. В результате ударов погибли в том числе гражданские лица.

В Идлибе и в соседних провинциях Хама, Латакия и Алеппо на подконтрольных сирийской оппозиции территориях в настоящее время проживает 3 млн человек.

Соединенные Штаты выступают резко против наступления сил Асада на Идлиб. В Вашингтоне считают, что это может привести к резкой эскалации конфликта. Военные США, дислоцирующиеся в Сирии, начали учения, чтобы продемонстрировать России свои возможности.