 Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сам написал в Фейсбуке.
Ананьев отметил: "Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск".
Свидетель задержания Игорь Хмилевский написал: "За пять минут до начала презентации, в холле городской библиотеки к Валерию подошло четверо мужчин в штатском. Представились полицейскими Новомосковска, показали значок и удостоверение. Сказали что задерживают его по чьему-то заявлению. Повезли в горотдел Новомосковска. Больше информации пока нет"
Активист Вячеслав Поездник отметил: "Валера Ананьев, которого менты задержали перед презентацией его книги, сейчас находится в райотделе Новомосковска.
Ему вменяют статью 122 ч.1 за то, что он ранее кому-то дал по мордам. (тут я подробностей не знаю, было это или нет).
Дальше решеток РОВД людей не пускают. Наши люди на месте, если чего будет известно дополнительно - дополню пост".
Позже Поездник отметил: "Ананьева НЕ выпустили. Просто дали поговорить с поклонниками на ступеньках РОВД. Сейчас с ним разговаривает его адвокат. Завтра в 9:00 суд.
Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года.
https://censor.net.ua/photo_news/3085492/izrailskiyi_volonter_bari_bonen_nayiden_mertvym_v_kieve_foto
Следите за толпой! главное не выделяться!
знаю, знаю что плохо, а ничего уже поделать не могу....
Товарищ! Вы мысли свои умные того, приберегите до суда линча, тут вам не здесь, тут все давно решили и все знают! Зрада, однозначно
Горькие плоды.
Было бы смешно, если не было, так грустно..
настоящих буйных мало,
вот и нету вожаков
(с)
Тупа кацапська наволоч, ти можеш тут скільки завгодно українців до дурниць підбивати, разом із усіма своїми нульовками...
Інформатор ЗСУ @UA_ARMY_INFO 2 ч.2 часа назад
Є 30 чоловік з повним БК, і снарягою! Де збираємось?
А!.. Ти про це... Розходимось пацани.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років." Не вірю в сурове покарання.
Сегодня шоколадная банда показала себя во всей красе. Троих автомайдановцев ходят посадить за яйца кинутые в Барну сроком от 4-7 лет, завтра будут судить Валеру Ананьева, мы уже не спрашиваем за ЧТО, у нас только один вопрос-кто следующий...
усяке буває....
он Ванька, той що Без язика теж таким патріотом себе позіціонував
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) InfoResist
Кстати. Если-бы активисты проломали-бы Барне голову кирпичом (статья 121) им бы грозило... тоже до 7-ми лет! Так-что на будущее - кидать в ублюдка яйцо и кирпич наказывается У.К. одинаково... только после кирпича ублюдок а-ля Барна перестает лгать, красть и продавать свой голос!
Экс-нардепа Кацубу и бывшего банкира Курченко Дынника сняли с розыска.В ГПУ ситуацию комментировать отказались.Хотя,что там комментировать:Пэтя отрабатывает подельникам-регионалам,а Дынник подарил квартирыСБУшникам Засчитываем,как Пэрэмогу?Без сомнений! http://www.theinsider.ua/rus/politics/5b96391e5ae3c/ …
А нашли в аккурат перед презентацией книги?! Ню-ню ))
Соя действительно за баранов держит народ?
Мля, он что, неуловимый как Бен Ладен был?
В ответ @EUROATLANTICUS @poroshenko
...нинішня влада хоче помститися українцям лише за те, що вони .... українці.
1 год ·
У Дніпрі заарештовано видатного вояка Валерія Ананьєва.
Ватний суд міста з ватною назвою Новомосковськ присудив його взяти під варту за те, що колись дуже давно, захищаючи свою честь, він комусь там дав у писок.
Його необхідно захистити, всіх причетних до арешту - покарати.