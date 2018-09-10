 Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сам написал в Фейсбуке.

Ананьев отметил: "Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск".

Свидетель задержания Игорь Хмилевский написал: "За пять минут до начала презентации, в холле городской библиотеки к Валерию подошло четверо мужчин в штатском. Представились полицейскими Новомосковска, показали значок и удостоверение. Сказали что задерживают его по чьему-то заявлению. Повезли в горотдел Новомосковска. Больше информации пока нет"

Активист Вячеслав Поездник отметил: "Валера Ананьев, которого менты задержали перед презентацией его книги, сейчас находится в райотделе Новомосковска.

Ему вменяют статью 122 ч.1 за то, что он ранее кому-то дал по мордам. (тут я подробностей не знаю, было это или нет).

Дальше решеток РОВД людей не пускают. Наши люди на месте, если чего будет известно дополнительно - дополню пост".

Позже Поездник отметил: "Ананьева НЕ выпустили. Просто дали поговорить с поклонниками на ступеньках РОВД. Сейчас с ним разговаривает его адвокат. Завтра в 9:00 суд.

Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года.