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Все про:Днепропетровщина (1229) блогер (100) Ананьев Валерий (6)

 Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске (обновлено)

Ветеран АТО, бывший боец ​​25-й бригады, а ныне известный блогер Валерий Ананьев - задержан на Днепропетровщине незадолго до презентации своей книги "Следы на дороге".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сам написал в Фейсбуке.

Ананьев отметил: "Сижу в наручниках в машине полиции. Прошу у всех прощения. Презентации на будет. Везут в отдел полиции в Новомосковск".

Свидетель задержания Игорь Хмилевский написал: "За пять минут до начала презентации, в холле городской библиотеки к Валерию подошло четверо мужчин в штатском. Представились полицейскими Новомосковска, показали значок и удостоверение. Сказали что задерживают его по чьему-то заявлению. Повезли в горотдел Новомосковска. Больше информации пока нет"

Активист Вячеслав Поездник отметил: "Валера Ананьев, которого менты задержали перед презентацией его книги, сейчас находится в райотделе Новомосковска.

Ему вменяют статью 122 ч.1 за то, что он ранее кому-то дал по мордам. (тут я подробностей не знаю, было это или нет).

Дальше решеток РОВД людей не пускают. Наши люди на месте, если чего будет известно дополнительно - дополню пост".

Позже Поездник отметил: "Ананьева НЕ выпустили. Просто дали поговорить с поклонниками на ступеньках РОВД. Сейчас с ним разговаривает его адвокат. Завтра в 9:00 суд.

Как следует из официальной инофрмации МВД блогер находился в розыске с апреля 2018 года.

Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085489
 
 
 Топ комментарии
 
зато медведчук и рабинович с бойками почетные граждане..
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Соевые твари продолжают уничтожать патриотов!!!
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Барыжная власть во всей своей красе, радуйтесь порохоботы.
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Военный инструктор и волонтер - это один и тот же человек.
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иностранный военный инструктор и израильский волонтёр-активист -- одно и тоже лицо совершившее суицид.

https://censor.net.ua/photo_news/3085492/izrailskiyi_volonter_bari_bonen_nayiden_mertvym_v_kieve_foto
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Что, тоже Порошенко виноват, или Аваков, или Турчинов?
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Украине начался конец с того момента,как соевого агента фсб президентом выбрали.
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Сначала надо узнать, за что задержали, а потом умные мысли писать. "Корочка" УБД - это не индульгенция. Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 8340
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для меня, жизнь одного Защитника, стоит жизней 100 ублюдков... ну и что, это лично мое мнение...
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фу, какая дикость!
Следите за толпой! главное не выделяться!
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вот честно, у меня уже такая стадия, что увижу что нибудь "такое", помогу зарыть и концы в воду!....
знаю, знаю что плохо, а ничего уже поделать не могу....
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І хто визначатиме - хто є ублюдок? не знаю вашого віку, але на моїй памяті після кожного військового конфлікту створювались ореоли тих, " кто кровь на колчаковских фронтах проливал", яким за це все дозволено, які вище закону. Проходив час -і все мінялося. І іноді, цих захисників називали злочинцями .
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а э на вашій памяті така собі кількість гімномаси яка завжди сидить рівно на сраці,нічого не робит а лише умудренно опитом (гімняним)пише такі пости як ваш?
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В нашем кооперативе всегда согласны с правлением! (с)
Товарищ! Вы мысли свои умные того, приберегите до суда линча, тут вам не здесь, тут все давно решили и все знают! Зрада, однозначно
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год назад, герой АТО, доброволец, убд, волонтер-адвокат Эдмонт Саакян и другие устроили разборке с АК в кафе в центре Днипра и ниче..все ок...
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Ой Дубина Кудрявая ,
Горькие плоды.
Было бы смешно, если не было, так грустно..
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Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 3526клевый чел,что за херня???"укроп" в днепре с рыгами рулит-специально суки нормальных парней щимят,чтобы ботва про "соевых" воняла!!!у нас в кривом рогу рыги с "укропом" так и делают!
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Порошенко связан с Ахметовым и связан с Медведчуком и связан с Партией Регионов, и связан со всеми гнидами! Бандитов и сепаратистов, как Ахметов он не сажает, а сажает он патриотов, которыми забиты тюрьмы!
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попей водички... я вот, ненавижу Хуйла - сижу, пью...))
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Для выражения своей ненависти открой на мониторе фото президента Украины , набери в рот дерьма и плюй на фото Порошенко.
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Ну, в следующем году выберешь йулю или рабиновича, будешь счастлив до конца дней. Не напрягайся, удерживай кал, хотя бы руками.
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Перед законом все равны.
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це не наш метод! У нас потрібно так - нам усе, ворогам закон! Причому філософія не змінюється, навіть при зміні сторін.
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Взять штурмом мусарню и мусоров на столбах развешать,шваль аваковская
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Нам вождя недоставало
настоящих буйных мало,
вот и нету вожаков
(с)
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Ну от тебя аж в Америку козлятиной несёт!!!! Ну чего вы тупые-то такие,пилять!!!
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Митися треба і не буде козлятиною воняти. Ти що думаєш, кідь у Америку переїхав то перестав бути кацапом?
Тупа кацапська наволоч, ти можеш тут скільки завгодно українців до дурниць підбивати, разом із усіма своїми нульовками...
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Кацап всегда громче всех других кацапами обзывает,для маскировки.Сгинь,нечисть запоребриковая!
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Ха-ха-ха!!! Сцуко, голытьба ольгинская)))) нхпшл, казлина кацапская
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Крокодил Гена - Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 7993

Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 8283 Інформатор ЗСУ‏ @UA_ARMY_INFO 2 ч.2 часа назад
Є 30 чоловік з повним БК, і снарягою! Де збираємось?
А!.. Ти про це... Розходимось пацани.
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Гена, а ты донецк штурмом взять не хочешь? И сепаров развешать?
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Так попроси пусть тебе новую методичку выдадут,тогда и появится.Твой куратор в минстецьках плохо работает
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Донецк нельзя,иначе путлер на рошена нападет.Партнеров рошен не обижает
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Що я й писав: ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання. Тепер главное, щоби той кому він дав, виявився сєпаром! Бо буде не зрадно, якщо другий, теж герой війни...
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Валерія дуже поважаю, але він розказував про якусь бійку, де був неправий. Може по цій справі затримали, адже ст 122. ч1. Це "1. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя і не потягло за собою наслідків, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стійку втрату працездатності менш як на одну третину,-
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років." Не вірю в сурове покарання.
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Адесса‏ @allisaod2016

Сегодня шоколадная банда показала себя во всей красе. Троих автомайдановцев ходят посадить за яйца кинутые в Барну сроком от 4-7 лет, завтра будут судить Валеру Ананьева, мы уже не спрашиваем за ЧТО, у нас только один вопрос-кто следующий...
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може ти? за мордорську мову? Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 7920
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отакої... може "кріт" ФСБшний?
усяке буває....
он Ванька, той що Без язика теж таким патріотом себе позіціонував
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Страшный БЕНДЕРовец⚠‏ @Realuran
⚠Страшный БЕНДЕРовец
⚠ Ретвитнул(а) InfoResist

Кстати. Если-бы активисты проломали-бы Барне голову кирпичом (статья 121) им бы грозило... тоже до 7-ми лет! Так-что на будущее - кидать в ублюдка яйцо и кирпич наказывается У.К. одинаково... только после кирпича ублюдок а-ля Барна перестает лгать, красть и продавать свой голос!
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Экс-депутат от "Партии регионов" Сергей Кацуба, причастный к делу так называемых "вышек Бойко", а также экс-председатель правления "Брокбизнесбанка" Сергея Курченко Александр Дынник сняты с розыска.Источник: https://biz.censor.net.ua/n3085398


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Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 8966Alexey‏ @AlexeyShipov 5 ч.5 часов назад
Экс-нардепа Кацубу и бывшего банкира Курченко Дынника сняли с розыска.В ГПУ ситуацию комментировать отказались.Хотя,что там комментировать:Пэтя отрабатывает подельникам-регионалам,а Дынник подарил квартирыСБУшникам Засчитываем,как Пэрэмогу?Без сомнений! http://www.theinsider.ua/rus/politics/5b96391e5ae3c/ …

Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 944
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С апреля месяца, говорите ищите?
А нашли в аккурат перед презентацией книги?! Ню-ню ))
Соя действительно за баранов держит народ?

Мля, он что, неуловимый как Бен Ладен был?
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Павло Григорович‏ @dykovytskyi

В ответ @EUROATLANTICUS @poroshenko

...нинішня влада хоче помститися українцям лише за те, що вони .... українці.
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Ветеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске - Цензор.НЕТ 9699Дмитро Корчинський

1 год ·
У Дніпрі заарештовано видатного вояка Валерія Ананьєва.

Ватний суд міста з ватною назвою Новомосковськ присудив його взяти під варту за те, що колись дуже давно, захищаючи свою честь, він комусь там дав у писок.

Його необхідно захистити, всіх причетних до арешту - покарати.
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а имя мудака-получившего "в писок" кто-то знает...? не кум ли он кого-то из "бывших" ПР...?)))
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Поняття немаю ,хто такий цей ананьєв,але якщо таке дєрьмо ,як камсамолєц мертветчука корчинскій,називає його "видатним воякою",то цей анананьєв може бути а-ля гадя.
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В последнее время арест и затязнутые следственные дейстаия носят уже повальный характер.Настало время создания смециальной следственной группы из числа депутатовВР,обш.организаций иГПУ на предмет законности задержаний и основпний арестов.
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власти забыли про Врадиевку...а следовало бы помнить...ибо кто-то хочет "реванша"... Ветерана-десантника і блогера Ананьєва затримала поліція на Дніпропетровщині. Він був у розшуку - Цензор.НЕТ 5080
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шо характерно-мудака водилу БМВ разбившего в Киеве несколько машин-полиция "успешно" отпускает...а Героя и ветерана по "фейковой" заяве -наряжают в кайданки -и доставляют в отделение...это как-то неправильно...не так ли-господин Аваков...?
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это КАК, это ЧТО???? Сразу для москальских ботов.. типа с лукой разберитесь, нехрен тут капать - кому надо, понимают ... Какое животное подписало постановление?. ..к жесткому ответу.. Кто кинулся исполнять?.. туда же.. И это полицейское дерьмо, готовое служить всем и вся без совести и страха, коленом под зад с ментовки... уроды
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВетеран-десантник и блогер Ананьев задержан полицией на Днепропетровщине. Он находился в розыске (обновлено)
 
 
 
 
 
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