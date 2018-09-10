 Водителю Chevrolet, насмерть сбившему женщину в Дарницком районе Киева, сообщено о подозрении, - Лысенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу спикера Генпрокуратуры Андрея Лысенко.

"ДТП произошло 9 сентября около 05:40. Водитель автомобиля Chevrolet, грубо нарушая правила дорожного движения, проехал перекресток по улице Ялтинской в ​​направлении улицы Бориспольской на красный сигнал светофора. Не справившись с управлением, мужчина выехал за пределы проезжей части на тротуар, где продолжил движение и совершил наезд на 50-летнюю женщину-пешехода. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия", - напоминает Лысенко.

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После столкновения мужчина был задержан свидетелями аварии, а потом - и правоохранителями. "При проведении медицинского освидетельствования содержание алкоголя в крови водителя составил 1,58 промилле. Виновник дорожно-транспортного происшествия работниками полиции задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Прокуратурой города согласовано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - уточняет спикер ГПУ.

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