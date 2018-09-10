 В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы

В столичной школе №94, которая расположена на улице Ольгинской в Печерском районе, 10 сентября произошло чрезвычайное происшествие. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) сильно травмировал учительницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По словам директора школы Виктории Кузьменко, мальчик не справился с самостоятельной работой и получил "минус". Узнав об этом, он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

"В школу вызвали маму, "скорую", полицию. Учителя госпитализировали. Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в больницу. С детьми класса работает психолог", – рассказала директор.

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Этот ученик в классе – новенький, учится здесь только с 1 сентября этого года. Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал, говорит директор.

Обстоятельства случившегося расследует полиция.

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