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 Происшествия, Киевские новости
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 В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы

Подростка разозлил "минус" за самостоятельную работу.

В столичной школе №94, которая расположена на улице Ольгинской в Печерском районе, 10 сентября произошло чрезвычайное происшествие. Ученик 8 класса (это дети примерно 13 лет) сильно травмировал учительницу, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

По словам директора школы Виктории Кузьменко, мальчик не справился с самостоятельной работой и получил "минус". Узнав об этом, он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

"В школу вызвали маму, "скорую", полицию. Учителя госпитализировали. Кроме того, ученик после произошедшего также был в шоковом состоянии и его тоже забрали в больницу. С детьми класса работает психолог", – рассказала директор.

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Этот ученик в классе – новенький, учится здесь только с 1 сентября этого года. Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал, говорит директор.

Обстоятельства случившегося расследует полиция.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085485
 
 
 Топ комментарии
 
лечить. А родителей проверить на предмет воспитания и причины перевода из прежней школы. Может там тоже самое было и они его от греха подальше на бедную голову учительницы.
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какой психолог ?
на малолетку пусть потренируется с такими же ...
а там глядишь поймет что такое минус и чего он стоит
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Мабуть ще кричав про офшори і баригу та кидався цукерками рошен. Просто це психічно хвора дитина, його треба лікувати.
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Пацанчик тпа па панятіям мурчить, а тут учілка якась стрьомна до*балась )))
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Відверто кажучи... мені у мої шкільні роки (60-ті) теж хотілося розбити стільця об голову директриси (вона ще викладала історію ссср, скажена сталіністка). І хіміка (між іншим данєцького) який шляхом омани вирішив зробити школу "своєю профільною" і був неабияким енергетичним вампіром. Усі інші педагоги були не просто нормальними, більшість були супер!
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родителям 10 лет с конфискацией,
ребенка в псих лечебницу пожизненно
...

Через 1-2-5 лет он будет резать и убивать ваших детей без жалости и по скотски...

Псих он и оправдания ему нет!
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Согласен, человека с него уже не слепить
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Нужен подход к каждому ребенку,неадекватных конечно лечить.
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Не увидев наказания этого гаденыша , остальные дети будут под страхом все годы совместной учебы ! Одни вырастут рабами, а другие, стимулируемые безнаказанностью одноклассника-папередника , станут такими же идиотами!
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Это неправда. В нашем классе один мальчик в этом возрасте убил свою бабушку вместе с ещё одним подонком, при этом мальчик был единственным сыном, а родители его психологи оба! От тюрьмы его отмазали, потом вообще исчез, наверное, поменяли страну. Но никак это на одноклассниках не сказалось. Это очередной миф. У всех своя дорога и судьба.
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Историю подобную в Киеве буквально перед каникулами описывали. Про террор одноклассников психом малолетним и папу пришибленного. Вы всех одноклассников опросили и наблюдали дальнейшую их жизнь? Буллинг есть в каждой школе...Ну пусть Ваш случай будет хорошим исключением!
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Если сравнивать со Штатами , например, где детки регулярно стреляют в учителей, то это ещё и не ЧП. )))
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Ага каждый день с джавелинов по преподователям стреляют
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Господи, что у вас в голове- писать такое?((
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Это был сарказм))
А если серьезно, мы все находимся уже пятый год в состоянии сильнейшего стресса. И дети в том числе. И учителя тоже. Все это время от времени прорывает так сказать. Я не оправдываю, просто пытаюсь анализировать
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мабуть в нього в души шось збиралось довго .
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Донбасс, это на самом деле не Порожняки в Минске гонять?
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Это уже не мальчик. Парень просится на передовую! В чём дело? Какие там ещё "минусы".
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Спокойный...и ножницы учителю в спину. А шо тогда делают ,,неспокойные". Пипец.
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Неспокойные всегда имеют выход своих эмоций. Стресс, который накапливается, намного опасней.
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А дівчинка дійсно щось трохи зрозуміла у цьому житті.
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хотел написать "Ивана Грозного", но потом подумал, что что-то не то... В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы - Цензор.НЕТ 9980
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По фене тебе лучше "лепила" говорить. Или ублюдку и это недоступно?
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не понял на кого ты батон крошишь малыш? В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы - Цензор.НЕТ 3174
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документы поддельные наверняка... он ведь ранее в специнтернате доя психов видимо учился, ну там где табуретки к полу болтами привинчены а режущие и колющие предметы были запрещены. незря мамаша молчит....
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Негатив порождает негатив, страну ведут к хаосу вот такими отрицательными новостями, которые везде.
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Он спокойный и ранее никаких тревожных признаков не подавал...

...не справился с самостоятельной работой и получил "минус". Узнав об этом, он схватил стул, бросил в учительницу, разбив ей голову, а потом взял ножницы и несколько раз ударил учителя в спину.

Типичный МАНЬЯК В Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы - Цензор.НЕТ 7578
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Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/presdoma
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Хлопчик Грізодубова мабуть начитався про сокиру усіх порубати.
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Бувають такі вчителі, що варто їх і слільцем і ножницями.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве восьмиклассник разбил учительнице голову стулом и воткнул ей в спину ножницы
 
 
 
 
 
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