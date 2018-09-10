 Вблизи админграницы с оккупированным Крымом работают три бригады врачей и передвижная мониторинговая лаборатория, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

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В ведомстве уточняют, что у детей есть только сезонные болезни, такие как отиты и насморк.

"Вблизи админграницы с АРК работает три бригады врачей, в которые вошли пять врачей из Херсонской детской областной клинической больницы: пульмонолог, дав педиатра, два семейных врача-терапевта. Медики работают в селах Алексеевка, Новоалександровка, Хорлы", - сообщают в МинВОТ.

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Накануне на этой территории начала работу передвижная мониторинговая лаборатория, предоставленная Донецкой ОГА. "Каждые 20 минут отбираются пробы воздуха. По результатам анализа в Александровке, Алексеевке, Гавриловке превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не обнаружено", - пишут в министерстве.

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Также не загрязнен воздух в Первоконстантиновке Чаплинского района.

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Напомним, в конце августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.