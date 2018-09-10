 Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун заявила, что именно по этим двум университетов Минздрав получал больше всего жалоб на серьезные злоупотребления, коррупцию и самоуправное поведение со стороны ректоров и их окружения. В частности, экс-ректоры университетов Екатерина Амосова и Валерий Запорожан нарушали условия своих контрактов, заключенных с Минздравом, за что их уволили, а на их места назначили исполняющих обязанности.





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"В обоих случаях исполняющим обязанностей, назначенным Министерством, были созданы максимальные препятствия в доступе к рабочему месту, необходимой документации и в целом обеспечения нормального функционирования университетов. Прежнее руководство этих учебных заведений активно саботирует их деятельность и всеми возможными средствами срывает учебный процесс ", - отметила Супрун.

По ее словам, экс-руководители используют группы лояльных студентов и аспирантов, в основном контрактников-иностранцев, регулярно создают информационные провокации и фейки, запугивают преподавательский состав.

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Супрун также рассказала, что сегодня получила сообщение от преподавателей университета Богомольца, что администрация начала незаконное принудительное освобождение тех, кто отказался активно поддержать прежнего ректора.

"В Одессе бывший ректор (руководил учреждением с 1994 года) с титушками вообще захватил здание ректората. Бывшая администрация всеми средствами пытается удержаться у власти, как будто учебные заведения, преподаватели и студенты являются каким-то феодальным наследственным владением. Такое поведение - еще одно доказательство необходимости серьезных трансформаций и вмешательства", - отметила руководитель МОЗ.

Она напомнила, что окружной административный суд Киева решениями от 30.08.2018 по ОНМУ и 05.09.2018 по НМУ остановил действие приказов, которыми назначались исполняющих обязанности и в обоих случаях запретил МОЗ Украины назначать на эту должность кого-либо.

"То есть суд именем Украины принимает решения, которые делают невозможным управления вузами, принадлежащих государству", - резюмировала Супрун.

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