 Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Супрун заявила, что именно по этим двум университетов Минздрав получал больше всего жалоб на серьезные злоупотребления, коррупцию и самоуправное поведение со стороны ректоров и их окружения. В частности, экс-ректоры университетов Екатерина Амосова и Валерий Запорожан нарушали условия своих контрактов, заключенных с Минздравом, за что их уволили, а на их места назначили исполняющих обязанности.
"В обоих случаях исполняющим обязанностей, назначенным Министерством, были созданы максимальные препятствия в доступе к рабочему месту, необходимой документации и в целом обеспечения нормального функционирования университетов. Прежнее руководство этих учебных заведений активно саботирует их деятельность и всеми возможными средствами срывает учебный процесс ", - отметила Супрун.
По ее словам, экс-руководители используют группы лояльных студентов и аспирантов, в основном контрактников-иностранцев, регулярно создают информационные провокации и фейки, запугивают преподавательский состав.
Супрун также рассказала, что сегодня получила сообщение от преподавателей университета Богомольца, что администрация начала незаконное принудительное освобождение тех, кто отказался активно поддержать прежнего ректора.
"В Одессе бывший ректор (руководил учреждением с 1994 года) с титушками вообще захватил здание ректората. Бывшая администрация всеми средствами пытается удержаться у власти, как будто учебные заведения, преподаватели и студенты являются каким-то феодальным наследственным владением. Такое поведение - еще одно доказательство необходимости серьезных трансформаций и вмешательства", - отметила руководитель МОЗ.
Она напомнила, что окружной административный суд Киева решениями от 30.08.2018 по ОНМУ и 05.09.2018 по НМУ остановил действие приказов, которыми назначались исполняющих обязанности и в обоих случаях запретил МОЗ Украины назначать на эту должность кого-либо.
"То есть суд именем Украины принимает решения, которые делают невозможным управления вузами, принадлежащих государству", - резюмировала Супрун.
видать недолеченній хорошей медициной которую менять не стоит...
сходи в больничку.... тепебе помогут... возможно... расслабить карманы...
клоун.
ничего кроме яда в жилах, тьфу-тьфу-тьфу... изыди
але колі лободу показують то ти мабуть кричишь що так теж не гарно віглядати..
вам не вгодишь. вона не на подіумі а в роботі!
и виконує іії ДОБРЕ !!
бажаешь сам зломати систему ?
чи так про клаву ламаєшь ?
Белая ворона угодила в бочку с устоявшимся дерьмом....
Я давно знал, что тексты для Супрун пишет Гройсман
Или Супрун для Гройсмана. Тоже давно знал. Не мог доказать.
Но сегодня они спалились.