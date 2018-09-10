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 Общество
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Все про:ректор (100) медуниверситет (41) Супрун Ульяна (330)

 Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун обвинила руководство двух медицинских вузов - Одесского национального медицинского и Национального медицинского им. Богомольца - в саботаже и срыве обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Супрун заявила, что именно по этим двум университетов Минздрав получал больше всего жалоб на серьезные злоупотребления, коррупцию и самоуправное поведение со стороны ректоров и их окружения. В частности, экс-ректоры университетов Екатерина Амосова и Валерий Запорожан нарушали условия своих контрактов, заключенных с Минздравом, за что их уволили, а на их места назначили исполняющих обязанности.

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"В обоих случаях исполняющим обязанностей, назначенным Министерством, были созданы максимальные препятствия в доступе к рабочему месту, необходимой документации и в целом обеспечения нормального функционирования университетов. Прежнее руководство этих учебных заведений активно саботирует их деятельность и всеми возможными средствами срывает учебный процесс ", - отметила Супрун.

По ее словам, экс-руководители используют группы лояльных студентов и аспирантов, в основном контрактников-иностранцев, регулярно создают информационные провокации и фейки, запугивают преподавательский состав.

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Супрун также рассказала, что сегодня получила сообщение от преподавателей университета Богомольца, что администрация начала незаконное принудительное освобождение тех, кто отказался активно поддержать прежнего ректора.

"В Одессе бывший ректор (руководил учреждением с 1994 года) с титушками вообще захватил здание ректората. Бывшая администрация всеми средствами пытается удержаться у власти, как будто учебные заведения, преподаватели и студенты являются каким-то феодальным наследственным владением. Такое поведение - еще одно доказательство необходимости серьезных трансформаций и вмешательства", - отметила руководитель МОЗ.

Она напомнила, что окружной административный суд Киева решениями от 30.08.2018 по ОНМУ и 05.09.2018 по НМУ остановил действие приказов, которыми назначались исполняющих обязанности и в обоих случаях запретил МОЗ Украины назначать на эту должность кого-либо.

"То есть суд именем Украины принимает решения, которые делают невозможным управления вузами, принадлежащих государству", - резюмировала Супрун.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085483
 
   
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комментарий отмечен как спам  
 
Уберите эту Ведьму и дайте забыть об этом кошмаре. И, вполне вероятно- всё ещё наладится.
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Не у меня. У нас наладится. А ты- сам-то откуда, из супруновского стада, судя по всему.
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Тварь-провокатор, пшел нахуй, без аббревеатур, тварь.
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тролятиной потянуло...
видать недолеченній хорошей медициной которую менять не стоит...
сходи в больничку.... тепебе помогут... возможно... расслабить карманы...
клоун.
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Свободен, тварь-провокатор записной. Тебя ведь, провокатора даже разглядывать не надо- ты провонялась, тварь.
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ну я ж говрю тролятина чистокровная.
ничего кроме яда в жилах, тьфу-тьфу-тьфу... изыди
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ректоры считают вузы своими. в полном смысле этого слова. ох, долго еще эту систему ломать. но надо!!!
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Нет, недолго. Если вспомнить о должностных обязанностях и полномочиях тем, кому эти вузы подчиняются, а не жаловаться на судьбу и не причитать. У сильного руководителя (знающего законы и свои права), эти прохиндеи-ректоры заплакали бы горькими слезами и пошли по миру.
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Її лице (якщо так можливо назвати те, що у неї спереду голови) саме-по-собі обвинувачення в збочені всім, хто його побачив і залишився в доброму гуморі.
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своє ти не показуешь
але колі лободу показують то ти мабуть кричишь що так теж не гарно віглядати..
вам не вгодишь. вона не на подіумі а в роботі!
и виконує іії ДОБРЕ !!
бажаешь сам зломати систему ?
чи так про клаву ламаєшь ?
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сожрут Супрун по ходу.....
Белая ворона угодила в бочку с устоявшимся дерьмом....
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Лямец Сергей

Я давно знал, что тексты для Супрун пишет Гройсман

Или Супрун для Гройсмана. Тоже давно знал. Не мог доказать.

Но сегодня они спалились.

Супрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения - Цензор.НЕТ 5935
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСупрун обвинила бывшее руководство двух медицинских вузов Киева и Одессы в саботаже и срыве обучения
 
 
 
 
 
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