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 Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме

Работу Боба Вудворта на эту тему президент США назвал "шуткой".

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом Доме" и пообещал, что напишет о себе сам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Своими планами президент США поделился в твиттере.

По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним "нападением" на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.

"Книга Вудворда является шуткой — просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы терпеть не могут проигрывать. Я напишу настоящую книгу!" — говорится в сообщении.

В более позднем посте он процитировал статью The Washington Examiner, подтверждающую его слова о достоверности источников.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что книга Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом Доме", которая выйдет 11 сентября, расшатывает Белый дом.

4 сентября The Washington Post опубликовала отрывки из книги Вудворда, в анонсе которой говорится, что она раскрывает "беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе".

Сам Трамп является автором более десяти книг, среди которых "Искусство выживания", "Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще", "Изувеченная Америка: Как сделать Америку снова великой", "Трамп никогда не сдается. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех".

Источник: https://censor.net.ua/n3085481
 
 
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И в ней три главы...Пришел...обосрался...ушел.... Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме - Цензор.НЕТ 2846
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Ага) Как раз в тюрьме и напишешь про свои связи с российской мафией во главе с хуйлом.
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Може й петя колись напише, про своє нікчемне перебування на Банковій?
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"Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме"(c) -

Да Рыжий остряк, оказывается. Не каждому удается вот так запросто сочинить короткий, но очень смешной анекдот. Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме - Цензор.НЕТ 7041 Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме - Цензор.НЕТ 2683
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нужно и Петру Лексеевичу написать такую книгу....
Можно начать со встречи с Фирташем в Вене..... Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме - Цензор.НЕТ 1415
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пля! походу у манафорта, тока зеки и получаються...)
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Багато хто стверджував, що написав правдиву історію. Але це вдалося зробити лише деяким історикам, бо вони не мали іншого вибору.
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Скорее всего, это никому не удалось.
Историю пишут победители.
А что касается масштабов поменьше, то мало кто из людей, в состоянии публично признать свои ошибки и просчеты.
Поэтому и к биографиям, следует относиться с осторожностью.
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100% мабуть ніхто цього не зробив, але на мою думку були ті, кому не платили за перекручень історію. Такою вважаю Полонську-Василенко, Гумільова...
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_Если бы правдивую - это была бы письменная явка с повинной в измене родине. Только подпись ещё поставить.
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садись уже пиши.
увлекись, шо б ни на что другое времени не осталось...
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А в этой книге будет глава, как руководство Украины поддерживала его во время выборов?
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cкорее всего это будет классическая книга-раскраска ))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме
 
 
 
 
 
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