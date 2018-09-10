 Трамп обещает написать правдивую книгу о своей жизни в Белом Доме

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал книгу журналиста Боба Вудворда "Страх: Трамп в Белом Доме" и пообещал, что напишет о себе сам. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Своими планами президент США поделился в твиттере.

По словам Трампа, книга Вудворда является еще одним "нападением" на него. При этом автор якобы ссылается на неназванные источники, слова которых уже опровергают. Глава государства подчеркнул, что многие их тех, кто процитирован в книге, уже назвали приведенные цитаты вымышленными.

"Книга Вудворда является шуткой — просто еще одна нападка на меня из шквала нападок, теперь с помощью неподтвержденных, неназванных и анонимных источников. Многие уже заявили, что их цитаты, как и книга, выдуманы. Демократы терпеть не могут проигрывать. Я напишу настоящую книгу!" — говорится в сообщении.

В более позднем посте он процитировал статью The Washington Examiner, подтверждающую его слова о достоверности источников.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что книга Вудворда под названием "Страх: Трамп в Белом Доме", которая выйдет 11 сентября, расшатывает Белый дом.

4 сентября The Washington Post опубликовала отрывки из книги Вудворда, в анонсе которой говорится, что она раскрывает "беспрецедентные детали мучительной жизни в Белом доме при президенте Дональде Трампе".

Сам Трамп является автором более десяти книг, среди которых "Искусство выживания", "Думай как миллиардер. Все, что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще", "Изувеченная Америка: Как сделать Америку снова великой", "Трамп никогда не сдается. Как я превратил мои самые большие проблемы в успех".