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 Польша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью и Украиной "для усиления восточного фланга", - Минобороны РП

Глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш Блащак 9 сентября участвовал в церемониях, посвященных празднованию Дня сухопутных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского оборонного ведомства, на мероприятии Блащак объявил о создании 18-й механизированной дивизии, командование которой будет размещено в Седльце.

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"Я решил создать новое подразделение польской армии, командование которого будет расположено в Седльце. Командиром новой 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзиньский, - сказал министр национальной обороны во время встречи с солдатами в Седльце.

Новое подразделение будет состоять из трех бригад: 1-й бронетанковой бригады, 21-й бригады Подгальских стрельцов и новой бригады, которая скоро будет создана.

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Сообщается, что 18-я механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в качестве части Альянса. Однако ее основной задачей будет защита территории Республики Польша. Говоря о ситуации в сфере безопасности и задачах, стоящих перед польской армией, министр отметил, что создание четвертой дивизии - это деятельность, усиливающая восточный фланг и вытекающая из эксплуатационной необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3085480
 
   
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Львов чей?
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евры надеются, что пока Хуйло будет рвать Украину, оно про них забудет...
жаль, что мы не можем дать коридор Мордору на евров!....
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Хм, что то задумали. Надо нам танков прикупить.
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у китайцев можно дешевые кредиты взять.
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Ну так и подари их вашему бульбофюреру для защиты от злобных поляков.
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Польша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью и Украиной "для усиления восточного фланга", - Минобороны РП - Цензор.НЕТ 8001

настольная книга касабни всех времен
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поляки врут про украинскую границу. Сказали бы правду - стали танками на Сувалковском коридоре.
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Больше бригад, корпусов, дивизий, больших и разных...
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в Україні , за 4 роки , не створено жодного нового корпусу , і жодної дивізії...
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Поляки создают триаду, а не думают, что кацапы не нападут - F-16 с бч 450 и дальностью 300 км, HIMARS и подлодки покупают с возможностью запускать ракеты...
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охранять кордоны своей страны - это личное дело этой страны (ее усилия, деньги...армия)
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если эта страна не находится возле твоей страны...
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Перед угрозами сегодняшнего дня силами бригад Украине не справиться.Бригады только для локальных задач,типа борьбы с терроризмом, не более.Нужны корпуса,дивизии, армии..То есть крупные соединения для решения стратегических задач..Их нет.У хуйла есть.Хуйло проводит учения привлекая армейские соединения с использованием и во взаимодействии различных родов войск.А это ребята другой уровень.Даже поляки додумались создать дивизию....
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А вообще чем то Украина напоминает Польшу до 1939 года.....Чем все закончилось-историю знаете
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вряд ли...есть сеть бригад ТрО, есть ОК, есть ПВО, есть авиация, есть "Точка-У ", 2 полка Смерчей, 2 полка Ураганов и т.д. - вряд ли..
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПольша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью и Украиной "для усиления восточного фланга", - Минобороны РП
 
 
 
 
 
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