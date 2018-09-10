 Польша создает новую дивизию недалеко от границы с Беларусью и Украиной "для усиления восточного фланга", - Минобороны РП

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт польского оборонного ведомства, на мероприятии Блащак объявил о создании 18-й механизированной дивизии, командование которой будет размещено в Седльце.

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"Я решил создать новое подразделение польской армии, командование которого будет расположено в Седльце. Командиром новой 18-й механизированной дивизии будет бригадный генерал Ярослав Громадзиньский, - сказал министр национальной обороны во время встречи с солдатами в Седльце.

Новое подразделение будет состоять из трех бригад: 1-й бронетанковой бригады, 21-й бригады Подгальских стрельцов и новой бригады, которая скоро будет создана.

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Сообщается, что 18-я механизированная дивизия будет отвечать всем стандартам НАТО и будет готова к использованию в качестве части Альянса. Однако ее основной задачей будет защита территории Республики Польша. Говоря о ситуации в сфере безопасности и задачах, стоящих перед польской армией, министр отметил, что создание четвертой дивизии - это деятельность, усиливающая восточный фланг и вытекающая из эксплуатационной необходимости.