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 В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии

Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову обнаружили на съемной квартире.

В Киеве, на съемной квартире, с огнестрельным ранением в голову нашли бойца спецназа иностранного государства, который инструктировал военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.Новости.

Тело мужчины 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

В полиции сообщили, что, по предварительным выводам, иностранец покончил с собой. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

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В квартире изъяли стартовый пистолет, переделанный под травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Согласно показаниям знакомых погибшего, он в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - самоубийство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085478
 
 
 Топ комментарии
 
Якось підозріло все це..
Може хтось і допоміг..
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Гражданин какого государства? Ну,а версия с самоубийством не канает - уж у инструктора НГ нашлось бы оружие для этого, незачем ему была бы переделка из стартовика.
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Ой, наверное его убили, а хотят списать на самоубийство, как часто это делается в Украине.
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Якось підозріло все це..
Може хтось і допоміг..
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Невже важко назвати країну походження ?!
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А кто это был? Почему без имени? Такой засекреченный инструктор, что и имя нельзя произносить? В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии - Цензор.НЕТ 1473
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Гражданин какого государства? Ну,а версия с самоубийством не канает - уж у инструктора НГ нашлось бы оружие для этого, незачем ему была бы переделка из стартовика.
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Может он по джавелинам инструктор, а с него нельзя застрелиться.
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Ситуация хрен поймёшь: с какого хрена самоубиваться молодому мужчине 36 лет, проф. военному, который занимается важной престижной работой ?

Причём, этот достаточно молодой военный инструктор находился на службе в Киеве, где каждый день по пути на службу и после службы в транспорте, на улицах, в магазинах можно запросто встретить 120-150 ослепительно красивых доброжелательно-улыбчивых женщин, которые затмят любой Голливуд.

Какого же хрена это военному стреляться из переделанной железяки ?!
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))) может быть миллион причин, анализировать такое бесполезно
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Было бы важным узнать национальное происхождение погибшего.

В какой же это стране такие хлипкие духом военные инструкторы-спецназовцы ?

Если уж решил покончить с собой, если уж так надоела жизнь, так для этого есть почётная солдатская смерть в бою:

оформил бы контракт с ВСУ и на передовую в Авдеевку.
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Это мог бы быть человек из любой страны, не важно
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Этот человек не мог быть из северно-скандинавских стран : там таких хлипких духом спецназовцев не бывает...
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Фото прозоро натякає на сельбстморд - хоча це далеко не факт.
Дійсно, йому могли "допомогти".
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классика таких зельбстмордов - самоубийство кравченка.
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Ой, наверное его убили, а хотят списать на самоубийство, как часто это делается в Украине.
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Недавно один срочник тоже самоубился выпустив себе в голову целый рожок из калаша. И главное, никто не заметил ничего странного.
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Да спецслужбы россии это. Смогли убрать по тихому. ДТП, несчастные случаи и суицид -почерк российских и советских спецслужб. Только в целях запугивания иногда взрываются авто например. Что то много самоубийств и убийств последнее время, чем занята контрразведка?
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Мне кажется подозрительным редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов, что-то напомнило киллера на Окуеву и её мужа!
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Супрун что то знает! Она говорила на тему самоубийств и подавала статистику!!!
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Несчастные случаи, взрывы автомобилей, ДТП и самоубийства в основном случаются только с режиссерами, волонтерами и вообще людьми которые борются против россии на войне которая идет уже 5й год. С российскими коллаборантами ничего как правило не случается. Странно все это. Вспоминается как убивали чеченское подполье после проигранной войны или как убивали активистов УНР и УПА.
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Коллаборанты,террористы самовзрываются в лифтах, у себя в офисах или в ресторанах. И это то, что мы знаем, а сколько мы еще не знаем пока.
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А версия полюбить местную девушку красивую--а потом бац---а где делись деньги зелёного цвета? А потом прозрение---где и кто был чистая и поэтическая? Они там все ранимые и закон уважают.
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Запоминайте. Это последний пункт из его инструктажа.
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кирпа продолжает офигевать с той стороны.
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100% убийство!
Самоубийство, обычно у нас, совершают двумя выстрелами из однозарядного ружья в голову.
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Неуравновешенный какой то спецназовец.Может девка не дала.Пошел и застрелился,ей на зло.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии
 
 
 
 
 
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