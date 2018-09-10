 В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии

В Киеве, на съемной квартире, с огнестрельным ранением в голову нашли бойца спецназа иностранного государства, который инструктировал военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.Новости.

Тело мужчины 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.

В полиции сообщили, что, по предварительным выводам, иностранец покончил с собой. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.

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В квартире изъяли стартовый пистолет, переделанный под травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.

Согласно показаниям знакомых погибшего, он в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.

Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - самоубийство.

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