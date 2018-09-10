 В Киеве найден мертвым иностранный инструктор Нацгвардии

В Киеве, на съемной квартире, с огнестрельным ранением в голову нашли бойца спецназа иностранного государства, который инструктировал военнослужащих Нацгвардии. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.Новости.
Тело мужчины 1982 года рождения обнаружила хозяйка квартиры.
В полиции сообщили, что, по предварительным выводам, иностранец покончил с собой. Окончательная причина смерти будет установлена при проведении судебно-медицинской экспертизы.
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В квартире изъяли стартовый пистолет, переделанный под травматический, и редакционное удостоверение одного из украинских интернет-ресурсов на имя погибшего.
Согласно показаниям знакомых погибшего, он в последнее время вел замкнутый образ жизни, а на странице в социальной сети оставил пессимистическое сообщение.
Открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК с дополнительной квалификацией - самоубийство.
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Може хтось і допоміг..
Причём, этот достаточно молодой военный инструктор находился на службе в Киеве, где каждый день по пути на службу и после службы в транспорте, на улицах, в магазинах можно запросто встретить 120-150 ослепительно красивых доброжелательно-улыбчивых женщин, которые затмят любой Голливуд.
Какого же хрена это военному стреляться из переделанной железяки ?!
В какой же это стране такие хлипкие духом военные инструкторы-спецназовцы ?
Если уж решил покончить с собой, если уж так надоела жизнь, так для этого есть почётная солдатская смерть в бою:
оформил бы контракт с ВСУ и на передовую в Авдеевку.
Дійсно, йому могли "допомогти".
Самоубийство, обычно у нас, совершают двумя выстрелами из однозарядного ружья в голову.