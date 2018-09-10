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 Политика Украины
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Все про:Киевсовет (1114) Самопомич (831) Сыроид (202) Марченко Роман (2)

 Расследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли

Политическая партия "Самопомич" обнародовала для общественности выводы внутрипартийного расследования в отношении депутата Киевского городского совета Романа Марченко.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте партии.

В сообщении отмечается: "Именно это расследование стало основанием для решения партии об исключении из рядов "Объединения "Самопомич" руководителя фракции в Киевсовете Сергея Гусовского и еще трех депутатов-членов партии, которые голосовали за решения, которые способствовали передаче земель в собственность семьи депутата. Что касается самого депутата Марченко, который не был членом партии, принято решение начать процедуру его отзыва из Киевсовета.

В ходе расследования были выявлены следующие факты:

- Роман Марченко и члены его семьи захватили 12 земельных участков в Киеве общей площадью около 1,4 га, в том числе около 0,6 га береговой линии озера Витовец. 8 земельных участков оформлены на членов семьи Марченко или связанных с ним лиц с нарушением требований закона, 4 участка фактически используются семьей Марченко без никаких правовых оснований;

- Роман Марченко не указал в декларации за 2016 доход, который получила его жена от продажи 6 земельных участков береговой линии озера Витовец, чем, вероятно, нарушил требования закона;

- Юридическая фирма, партнером в которой является Роман Марченко, ведет активную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму и на территории России;

- 23-летняя дочь депутата в 2017 и 2018 годах лично или через Романа Марченко выдала займов на общую сумму более 5 млн долларов США и 300 тыс. евро и получила в ипотеку недвижимость общей площадью более 7 тыс кв. м и земельных участков общей площадью более 35 га. Такие действия, вероятно, совершались во избежание декларирования этих операций в имущественной декларации Романа Марченко.

В выводах расследования говорится, что председателю фракции Сергею Гусовского было известно об обвинении Романа Марченко в коррупционных действиях по меньшей мере с 2017 года. Руководство "Самопомочи" неоднократно предупреждало Сергея Гусовского о репутационных угрозах для партии и требовало совершить необходимые действия для их предотвращения.

Депутатам, которые проголосовали за выделение земли своему коллеге, также была известна информация о том, что это постановление, вероятно, является лишь элементом большей коррупционной схемы.

"Для нас этих результатов вполне достаточно для того, чтобы четко понять - действия Марченко и тех, кто его покрывает, не имеют ничего общего с нашими ценностями. Обнародовать такую ​​информацию для нас всегда непросто. Это больно, поскольку мы также несем политическую ответственность в этой истории. Но у нас нет выбора.

Мы боремся за чистую политику, поэтому должны быть очень принципиальными в первую очередь к своим представителям. "Самопомич" - не прокуратура. Мы не утверждаем обвинительных приговоров, поэтому передаем результаты собственного расследования в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка. Дать юридическую квалификацию - это их дело", - заявила руководитель Киевской городской организации" Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Полный текст заключения Контрольной комиссии В ПРИЛОЖЕНИИ".

Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".

Источник: https://censor.net.ua/n3085474
 
   
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 Топ комментарии
 
папа давал на мороженое, а девочка копила...
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Как была киевская землю "золотым дном" для папередников, так и осталась при Виталике. Был Великий спортсмен, стул барыгой. А что касается земли, я как то не верю, что 1,4 гектара можно захватить просто так. Все в доле и Виталик тоже.
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Безстыдное, безславное время правления Петра Алексеевича, когда буйным цветом расцвела всякая плесень; когда узаконена безответственность, безстыдство, цинизм, наглость, безнаказанность продажной, бездарной потешной "власти".
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Совет форумчанПравила форума
 
..и политической расправой. У них один ответ.
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И обязательно уточнять, что политическая расправа инспирирована агентами кремля.... Этот бренд еще несколько месяцев будет популярен...
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Как была киевская землю "золотым дном" для папередников, так и осталась при Виталике. Был Великий спортсмен, стул барыгой. А что касается земли, я как то не верю, что 1,4 гектара можно захватить просто так. Все в доле и Виталик тоже.
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Самопомогли типа очиститься. Полезно накануне выборов, даже немочам
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Заметим, эти расследования чаще ведут журналисты, но никак ни ГенпрокурВатура, ни НАБУ, ни СБУ...
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папа давал на мороженое, а девочка копила...
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Безстыдное, безславное время правления Петра Алексеевича, когда буйным цветом расцвела всякая плесень; когда узаконена безответственность, безстыдство, цинизм, наглость, безнаказанность продажной, бездарной потешной "власти".
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А вам не приходить на думку що при ньому просто важче ховати шило в мішку?
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результат один, кое-что - это ничего. И он - не единственный чиновник в стране, их - сотни тысяч, но именно он обязан выполнять свою работу - обеспечивать права и свободы, для этого у него уйма полномочий. Надо быть хозяином, а не играть/играться в демократию.
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надо подняться над здравым смыслом и наступит мир и покой.
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В отличие от "Самопомощи", есть партии, которым самоочищение не поможет...
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Как они могут очиститься? Все эти пришедшие за землей, связями, баблом депутаты: "народный понт" , "блок панамских патриотов", "вилоносные ляшковцы", "удары Виталика" и прочая отборная шушера. Ведь брехня, воровство, отжимы уже прилипли к их дубовой коже, которую разве что можно и нужно отодрать.
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"Чистих"партій взагалі немає, лише поодинокі представники. Бо все пограбоване бабло до шкіри пристало, тому у депутатів такі морди червоні та розплющені.
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вся нечисть лізе в депутати, але цей випадок дає надію що не все пропало.
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Ну , молодцы , что пытаются очистить авгеевы конюшни! Может и другие начнут тоже делать.Кто то же должен быть первым...
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а вы говорите народ виноват - "выбираешь - худой, через год морда в телевизор не влазит"(с) - американцы решили проводить выборы Конгресса каждые 2 года - возможно это вариант для очищения выборов. Кстати, читал, что Вашингтон не брезговал избирателей виски угощать. Краткая история США Pinguin history
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Не отзывать урода, а конфисковать украденое, и посадить.
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Как то хочется нагрешить и затолкать им всем в горло этой земли, да так, что бы из всех дырок полезла земля.
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Шановна партія Самопоміч - а куди ж ви , всі 4 роки , дивилися ?!
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Как-то у Самопомочи очень много таких в местных советах получилось. Не знаю кто такой Марченко, но кто такой Мишалов (его папа) в Днепре было известно оооочень давно! У Самопомочи коррупционеры, тупоголовые тёлки и Семенченко Расследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли - Цензор.НЕТ 8947 Расследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли - Цензор.НЕТ 9538 . Думаю, Березюк, как самый адекватный, от них отпетляет.
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І це якесь депутатишко міськради. А що тоді виробляє хижняк "унікальної амбітної української еліти"? Відкиньте їх слова і згадайте хоча б один жертовний чи порядний вчинок не заради живота свого.Не згадаєте, бо нема!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРасследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли
 
 
 
 
 
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