 Расследование "Самопомочи": 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальном сайте партии.

В сообщении отмечается: "Именно это расследование стало основанием для решения партии об исключении из рядов "Объединения "Самопомич" руководителя фракции в Киевсовете Сергея Гусовского и еще трех депутатов-членов партии, которые голосовали за решения, которые способствовали передаче земель в собственность семьи депутата. Что касается самого депутата Марченко, который не был членом партии, принято решение начать процедуру его отзыва из Киевсовета.

В ходе расследования были выявлены следующие факты:

- Роман Марченко и члены его семьи захватили 12 земельных участков в Киеве общей площадью около 1,4 га, в том числе около 0,6 га береговой линии озера Витовец. 8 земельных участков оформлены на членов семьи Марченко или связанных с ним лиц с нарушением требований закона, 4 участка фактически используются семьей Марченко без никаких правовых оснований;

- Роман Марченко не указал в декларации за 2016 доход, который получила его жена от продажи 6 земельных участков береговой линии озера Витовец, чем, вероятно, нарушил требования закона;

- Юридическая фирма, партнером в которой является Роман Марченко, ведет активную коммерческую деятельность в оккупированном Крыму и на территории России;

- 23-летняя дочь депутата в 2017 и 2018 годах лично или через Романа Марченко выдала займов на общую сумму более 5 млн долларов США и 300 тыс. евро и получила в ипотеку недвижимость общей площадью более 7 тыс кв. м и земельных участков общей площадью более 35 га. Такие действия, вероятно, совершались во избежание декларирования этих операций в имущественной декларации Романа Марченко.

В выводах расследования говорится, что председателю фракции Сергею Гусовского было известно об обвинении Романа Марченко в коррупционных действиях по меньшей мере с 2017 года. Руководство "Самопомочи" неоднократно предупреждало Сергея Гусовского о репутационных угрозах для партии и требовало совершить необходимые действия для их предотвращения.

Депутатам, которые проголосовали за выделение земли своему коллеге, также была известна информация о том, что это постановление, вероятно, является лишь элементом большей коррупционной схемы.

"Для нас этих результатов вполне достаточно для того, чтобы четко понять - действия Марченко и тех, кто его покрывает, не имеют ничего общего с нашими ценностями. Обнародовать такую ​​информацию для нас всегда непросто. Это больно, поскольку мы также несем политическую ответственность в этой истории. Но у нас нет выбора.

Мы боремся за чистую политику, поэтому должны быть очень принципиальными в первую очередь к своим представителям. "Самопомич" - не прокуратура. Мы не утверждаем обвинительных приговоров, поэтому передаем результаты собственного расследования в НАПК, НАБУ и другие органы правопорядка. Дать юридическую квалификацию - это их дело", - заявила руководитель Киевской городской организации" Объединение "Самопомич" Оксана Сыроид.

Полный текст заключения Контрольной комиссии В ПРИЛОЖЕНИИ".

Как сообщалось ранее четыре депутатав Киевсовета от "Самопомочи" вместе с главой фракции Сергеем Гусовским были исключены из партии за выделение земли родственникам однопартийца.

Позже в "Самопомочи" заявили: "Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в городе Киеве, предварительно были незаконно им же захвачены. Общая площадь всех захваченных участков составляет более 1,4 га.

Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве.

В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Сергеем Гусовским долгое время не предпринимали никаких действий и мероприятий для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии.

Исполнительный комитет Партии принял решение об инициировании процедуры отзыва по народной инициативе депутата Романа Марченко.

За выделение земли проголосовали следующие депутаты "Самопомочи": Башлаков С.В., Васильчук В.В., Макаров О.А., Осадчук А.П., Лобан Ю.М., Руденко О.П., Харчук С.В., Сандалова Г.О. Отметим, что глава фракции Сергей Гусовский не голосовал за данное решение.

Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой".