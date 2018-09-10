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 Политика Украины
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 После ликвидации Захарченко боевики прекратили контакты с украинской стороной, - глава Донецкой ОВГА Куць

Из-за этого на территории ОРДЛО невозможно ремонтировать объекты жизнеобеспечения.

После смерти лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко оккупационные "власти" прекратили контакты с украинской стороной по вопросам проведения и безопасности работ по восстановлению инфраструктуры на территории ОРДЛО.

Об этом у себя в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает Цензор.НЕТ.

10 сентября Куць провел встречу со Специальным представителем главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком. Обсуждали гуманитарные вопросы. В частности, состояние инфраструктуры.

Главная проблема, по словам Куця – это необходимость обеспечить безопасность со стороны боевиков для сотрудников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. После ликвидации Захарченко договариваться об этом стало невозможно, утверждает Куць.

"После смерти лидера боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратили любые контакты по этому поводу. Именно из-за этого остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке, из-за этого до си пор остановлена ДФС, где из-за непогоды на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя генератор", – написал Куць у себя в Facebook.

Глава Донецкой ОВГА также попросил Мартина Сайдика активнее поднимать вопрос доступа международных организаций к тюрьмам и другим местам незаконного содержания украинских граждан.

Источник: https://censor.net.ua/n3085471
 
 
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Ремонты из бюджета Украины финансировались . Это что бы кацапам было комфортнее украинцев убивать .
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А я обеспокоен, это круче.
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Ремонты из бюджета Украины финансировались . Это что бы кацапам было комфортнее украинцев убивать .
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Шо? Даже не торгуют???!!!
Тогда беда....
Лексеичу придеться воевать в серьез со своими торговыми партнерами
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так это всё из-за активистов-зрадолюбов -- станешь топливо и удобрения в другом месте покупать - выйдет дороже, цены поднимутся и с ними вой зрадолюбов. запретишь продажу машиностроения -- несколько заводов вылетят в трубу и прибегут в киев касками или ещё чем стучать... как бы мне не хотелось всё обрубить, некоторые склонны обдумывать и готовить свои решения, и до этого дело дойдет когда будем готовы и будет бабло на замещение.
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це все одно, що спіткнутися і ображатися на асфальт
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Что-то будет плохое, не надо шутить. Может быть катастрофа. Не дай Бог.
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Конечно,плохое. Разве можно от русни ожидать чего-то хорошего?
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Татышо??? Ну наконец-то определили корни лугандийского и донбабвийского древних народов. А зачем они пятый год под русню маскируются,Толик?
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ОРДЛО, это топоним, придуманный глупышами, а орда - -народ, суть татары. Нешто не понимаешь, Мурза?.
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Не званный гость лучше татарина. Не знал? Они припераются и сурков убивают. Тереклек
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Снова пьян? Или просто грамоте не учен,Толик? После ликвидации Захарченко боевики прекратили контакты с украинской стороной, - глава Донецкой ОВГА Куць - Цензор.НЕТ 5380
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они прекратили, не "потому что", а "потому" - так было нужно кремляди....
не ищите взаимосвязь, здесь, так было нужно изначально....
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В общем, это... Че Пушилину - приготовиться.
Будни укро-ДРГ:

душили сепаров душили
ай шина-опа шина-на
подходит очередь пушили
на
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После ликвидации захарченко,Украина обязана прекратить все контакты с кацапией.
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Да диву даешся, оказывается мы с оккупантами договаривается, что им ремонтировать инфраструктуру !!!!! Нет слов уже про этого гибридного недоумка, который своей жадностью и глупостью переплюнул всех папередников вместе взятых с 1991 года. Да, барыга без чести совести и Родины, это катастрофа для страны, когда такое возглавляет страну.
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Значит, оккупанты приняли на себя ответственность за оккупированные территории, как и должно быть....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле ликвидации Захарченко боевики прекратили контакты с украинской стороной, - глава Донецкой ОВГА Куць
 
 
 
 
 
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