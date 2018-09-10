 После ликвидации Захарченко боевики прекратили контакты с украинской стороной, - глава Донецкой ОВГА Куць

После смерти лидера боевиков "ДНР" Александра Захарченко оккупационные "власти" прекратили контакты с украинской стороной по вопросам проведения и безопасности работ по восстановлению инфраструктуры на территории ОРДЛО.

Об этом у себя в Facebook написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает Цензор.НЕТ.

10 сентября Куць провел встречу со Специальным представителем главы ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы Мартином Сайдиком. Обсуждали гуманитарные вопросы. В частности, состояние инфраструктуры.

Главная проблема, по словам Куця – это необходимость обеспечить безопасность со стороны боевиков для сотрудников объектов жизнеобеспечения населенных пунктов. После ликвидации Захарченко договариваться об этом стало невозможно, утверждает Куць.

"После смерти лидера боевиков Захарченко оккупационные власти вообще прекратили любые контакты по этому поводу. Именно из-за этого остановились работы на газораспределительной станции в Красногоровке, из-за этого до си пор остановлена ДФС, где из-за непогоды на временно оккупированной территории оборвались провода и вышел из строя генератор", – написал Куць у себя в Facebook.

Глава Донецкой ОВГА также попросил Мартина Сайдика активнее поднимать вопрос доступа международных организаций к тюрьмам и другим местам незаконного содержания украинских граждан.