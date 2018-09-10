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 Разведку в Украине уничтожали целенаправленно, - офицеры ГУР

До начала агрессии РФ руководство государства и командование ВСУ проводили системную политику по сокращению численности армии и числа вооружений за счет подразделений разведки, что существенно ослабило позиции ВСУ на момент начала войны с Россией.

Об этом бывшие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины полковники Юрий Снищук и Дмитрий Соболев сообщили в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Guildhall, передает Цензор.НЕТ.

"До начала войны в 2014 году, к разведке в Украине относились неправильно и именно разведку сокращали в первую очередь. Именно тех, которые должны были работать на линии столкновения. Это очень негативно отразилось на состоянии ВСУ в начале войны", - сказал полковник Снищук.

"Разведка в Украине финансировалась по остаточному принципу. К примеру, в 2007 году у нас были силы быстрого реагирования, но даже полеты самолетов-разведчиков, внутри этих сил, и подготовка экипажей осуществлялась по принципу: разведке - "гроши", все остальное - на боевую авиацию", - добавил Снищук.

Информацию о целенаправленном сокращении численности ВСУ за счет разведывательных подразделений подтвердил полковник военной разведки Дмитрий Соболев.

"В 2007 году было принято решение о сокращении рот, уменьшалась численность разведывательных батальонов. А со временем, вообще произошло сокращение всех разведбатов. В том же бывшем 13-м армейском корпусе, переходя на систему оперативного командования, был сокращен целый разведывательный батальон. Мы вступили в войну, имея 4 оперативных командования и на них всего 2 разведывательных батальона", - рассказал полковник Соболев.

"Опыт ведущих стран показывает - даже если государство не ведет активные боевые действия и проводит оптимизацию Вооруженных сил, то там происходит сокращение боевых подразделений, или определенных частей обеспечения, а роль и значение разведки наоборот повышается. У нас (в ВСУ - ред.) все произошло с точностью наоборот. Если взять соотношение сокращенных подразделений разведки (с 2006 - 2014 гг.), как вида оперативного обеспечения и боевых подразделений, то разведка в процентном соотношении была сокращена намного больше. До начала войны, в ВСУ, как у командующих армейскими корпусами, так и у оперативного командования, не было разведки как таковой. Мы были как слепые котята, своими силами никто не мог ничего сделать", - считает разведчик.

По словам разведчиков, параллельно из строя ВСУ необоснованно выводились все средства радиоэлектронной разведки, в частности, системы Р-381 "Таран". "То, что в 2007-м году были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки — это преступление", — подытожил Дмитрий Соболев.

Источник: https://censor.net.ua/n3085468
 
   
 Топ комментарии
 
Мы это уже лет 7-8 как знаем, потому собственно и Майдан начался, а чувак только раздуплился. Делом займитесь, а не интервью голимое строчите.
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Чого ж ти 7 років мовчав ?!
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Чому не судять соратника П.Лєбєдєва М.Гольдарба за розкрадання військового майна ?
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Мы это уже лет 7-8 как знаем, потому собственно и Майдан начался, а чувак только раздуплился. Делом займитесь, а не интервью голимое строчите.
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Чому не судять соратника П.Лєбєдєва М.Гольдарба за розкрадання військового майна ?
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а кто возглавлял разведку в СБУ ? почему нет фамилий? Ильяшев- фиктивный муженек Лукаш, получали на двоих они за развал разведки и развед. данные огромные суммы в евро и долларах.
а где сейчас этот Ильяшев, нигде никаких упоминаний о нем с 2014 года. исчез, наверно в Росии.
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На жаль, українську розвідку продовжує знищувати і нова влада. Зокрема Головою Служби зовнішньої розвідки України призначено Божка Єгора Валерійовича, колишнього чиновника Міністерства закордонних справ, який повний нуль у питаннях розвіддіяльності.
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а маломуж виглядає з екранів телевізорів як герой...
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А про Гриценко почему не написали?))) Диана Печорина информ...
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Вот это новость...
а раз ветка-два ветка - фигня...
порох - вор

Саудовская принцесса, имя которой пресса не обнародует, утверждает: из ее номера в отеле Ritz Paris, расположенном на Вандомской площади в центре Парижа, украдены драгоценности общей стоимостью 800.000 евро.
Об этом пишет в понедельник, 10 сентября, новостное агентство Reuters.
Женщина сообщила полицейским, что ограбление произошло в минувшую пятницу, отметив, что следов проникновения злоумышленников она не обнаружила. Руководство Ritz Paris отказалось комментировать этот инцидент.
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Что за комментарии: ГУР не отличают от ВР,пишут не по теме статьи.Вывод один: вата,одна вата и в головах.А без профессиональной и "невидимой" разведки с таким агрессивным соседом - никак нельзя!
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"... руководство государства и командование ВСУ проводили системную политику по сокращению численности армии и числа вооружений за счет подразделений разведки..."
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если никого из них не расстреляли, значит новая власть совсем не новая, а та же самая
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То, что в 2007-м году были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки - это преступление Источник: https://censor.net.ua/n3085468 - и эти тАварищи, сокращенцы, недосягаемы!???
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До начала агрессии РФ руководство государства и командование ВСУ проводили системную политику по сокращению численности армии и числа вооруженийИсточник: https://censor.net.ua/n3085468 - генералітет ЗСУ і сьогодні , на 90% складається з генералів Яника - і що це означає ?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРазведку в Украине уничтожали целенаправленно, - офицеры ГУР
 
 
 
 
 
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