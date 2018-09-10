 Разведку в Украине уничтожали целенаправленно, - офицеры ГУР

Об этом бывшие сотрудники Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины полковники Юрий Снищук и Дмитрий Соболев сообщили в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Guildhall, передает Цензор.НЕТ.

"До начала войны в 2014 году, к разведке в Украине относились неправильно и именно разведку сокращали в первую очередь. Именно тех, которые должны были работать на линии столкновения. Это очень негативно отразилось на состоянии ВСУ в начале войны", - сказал полковник Снищук.

"Разведка в Украине финансировалась по остаточному принципу. К примеру, в 2007 году у нас были силы быстрого реагирования, но даже полеты самолетов-разведчиков, внутри этих сил, и подготовка экипажей осуществлялась по принципу: разведке - "гроши", все остальное - на боевую авиацию", - добавил Снищук.

Информацию о целенаправленном сокращении численности ВСУ за счет разведывательных подразделений подтвердил полковник военной разведки Дмитрий Соболев.

"В 2007 году было принято решение о сокращении рот, уменьшалась численность разведывательных батальонов. А со временем, вообще произошло сокращение всех разведбатов. В том же бывшем 13-м армейском корпусе, переходя на систему оперативного командования, был сокращен целый разведывательный батальон. Мы вступили в войну, имея 4 оперативных командования и на них всего 2 разведывательных батальона", - рассказал полковник Соболев.

"Опыт ведущих стран показывает - даже если государство не ведет активные боевые действия и проводит оптимизацию Вооруженных сил, то там происходит сокращение боевых подразделений, или определенных частей обеспечения, а роль и значение разведки наоборот повышается. У нас (в ВСУ - ред.) все произошло с точностью наоборот. Если взять соотношение сокращенных подразделений разведки (с 2006 - 2014 гг.), как вида оперативного обеспечения и боевых подразделений, то разведка в процентном соотношении была сокращена намного больше. До начала войны, в ВСУ, как у командующих армейскими корпусами, так и у оперативного командования, не было разведки как таковой. Мы были как слепые котята, своими силами никто не мог ничего сделать", - считает разведчик.

По словам разведчиков, параллельно из строя ВСУ необоснованно выводились все средства радиоэлектронной разведки, в частности, системы Р-381 "Таран". "То, что в 2007-м году были сокращены подразделения радиоэлектронной разведки — это преступление", — подытожил Дмитрий Соболев.