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Все про:НАБУ (2428) Каськив (267) розыск (608) Государственное агентство инвестиций и управления инвестиционными проектами (8)

 НАБУ разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск родного брата экс-главы Государственного агентства по инвестициями и управлению национальными проектами (Госинвестпроект) Владислава Каськива Александра.

Согласно сообщению на сайте ведомства, брата экс-чиновника разыскивают как фигуранта дела о хищении 259,2 миллиона гривен ГП "Государственная инвестиционная компания", передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.

21 июня 2018 года НАБУ сообщило, что в уголовном производстве по расследованию хищения государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, появились новые фигуранты – родной и двоюродный братья Владислава Каськива.

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Александру Каськиву объявлено ​​подозрение за соучастие в присвоении имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

По информации НАБУ, он находится за пределами Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085464
 
 
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одного нашли-начали искать второго...комики Югика)))
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Дома посмотрите.Ночь бухает по ресторанам,день спит.
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А какой патриот был, старшенький. В политику идут одни проходимцы и жулики, и со справками с психдиспансера.
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Красиві хлопці.Шкода,що негідники.Ну не всім же на тракторі гарувати.Чи у гарячому цеху.
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