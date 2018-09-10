 НАБУ разыскивает родного брата экс-главы Госинвестпроекта Каськива

Согласно сообщению на сайте ведомства, брата экс-чиновника разыскивают как фигуранта дела о хищении 259,2 миллиона гривен ГП "Государственная инвестиционная компания", передает Цензор.НЕТ.

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Напомним, экс-глава Госинвестпроекта В.Каськив был объявлен в международный розыск по подозрению в завладении в 2012 году в сговоре с другими лицами средствами госбюджета Украины на сумму около 7,5 млн грн. 15 декабря 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении В.Каськива.

21 июня 2018 года НАБУ сообщило, что в уголовном производстве по расследованию хищения государственный средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов, появились новые фигуранты – родной и двоюродный братья Владислава Каськива.

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Александру Каськиву объявлено ​​подозрение за соучастие в присвоении имущества в особо крупных размерах или организованной группой.

По информации НАБУ, он находится за пределами Украины.