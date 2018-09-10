 На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины.

Комитет избирателей Украины назвал партии, которые еще до официального старта избирательных кампаний больше всех потратили на рекламу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

"Из парламентских партий больше всех потратила "Батьківщина" (24,8 млн грн.), из внепарламентских – "Основа" (8,8 млн грн.)", – говорится в сообщении КИУ.

Всего за последние месяцы "массированные рекламные кампании, имеющие признаки политической рекламы" проводили 15 политических партий и кандидатов в президенты, – сообщают в Комитете избирателей.

По сравнению с первым кварталом 2018 года общие траты партий на рекламу выросли почти вдвое (177,1 млн грн. против 100,1 млн грн.)

При этом официально кампания по выборам президента стартует только за 90 дней до голосования, в начале января 2019 года, – подчеркивают в Комитете избирателей.

"Засилье политической рекламы переводит выборы в бессмысленную плоскость, когда вместо обсуждения программ, идей, стратегий акцент делается на форме, эмоциях, лозунгах", – предупреждают в КИУ.

И напоминают: в 2014 году Юлия Тимошенко призывала отказаться от "никчемной рекламы". Анатолий Гриценко предлагал запретить политическую рекламу, а Олег Ляшко и Олег Березюк даже зарегистрировали законопроект с таким запретом. Публично похожую позицию поддерживают также члены БПП и Народного Фронта.

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