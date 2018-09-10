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 Политика Украины
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Все про:КИУ (310) реклама (533)

 На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины.

КИУ призывает политиков отказаться от политической рекламы до официального старта предвыборного процесса

Комитет избирателей Украины назвал партии, которые еще до официального старта избирательных кампаний больше всех потратили на рекламу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

"Из парламентских партий больше всех потратила "Батьківщина" (24,8 млн грн.), из внепарламентских – "Основа" (8,8 млн грн.)", – говорится в сообщении КИУ.

Всего за последние месяцы "массированные рекламные кампании, имеющие признаки политической рекламы" проводили 15 политических партий и кандидатов в президенты, – сообщают в Комитете избирателей.

По сравнению с первым кварталом 2018 года общие траты партий на рекламу выросли почти вдвое (177,1 млн грн. против 100,1 млн грн.)

При этом официально кампания по выборам президента стартует только за 90 дней до голосования, в начале января 2019 года, – подчеркивают в Комитете избирателей.

"Засилье политической рекламы переводит выборы в бессмысленную плоскость, когда вместо обсуждения программ, идей, стратегий акцент делается на форме, эмоциях, лозунгах", – предупреждают в КИУ.

И напоминают: в 2014 году Юлия Тимошенко призывала отказаться от "никчемной рекламы". Анатолий Гриценко предлагал запретить политическую рекламу, а Олег Ляшко и Олег Березюк даже зарегистрировали законопроект с таким запретом. Публично похожую позицию поддерживают также члены БПП и Народного Фронта.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Виннице рекламу Порошенко размещают под видом социальной, - Лещенко. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3085463
 
   
 Топ комментарии
 
Чьи деньги тратит, она же нищая как гундяевская крыса?
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Судячи з кількості бордів в Дніпрі - найбільше тратить на рекламу петя.. Петя в Дніпрі скрізь - і армія , і мова, і віра, і безвіз - все виключно завдяки петі.. Вибачаюсь - петіна реклама вся "соціальна" та за бюджетні кошти..
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Да не такая уж и скрытая. Это просто хуцпа - использование государственных денег и своих посад в собственных корыстных целях. Кстати соева ботва и прекрасный комитет забывают одну весч - Батькивщина - парламентская партия. а это значит, что им из бюджета выделана определенная сумма денег.
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Не удивительно, Коса уже больше 20 лет ворует.
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А как же петя со товарищами из рыгов? Не один рыг не пострадал. Не один. И этим все сказано про вашего гниду-преза.
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Ну да , это ж Юля была министром экономики при овоще пока Пэтя в тюрьме сидел))
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Дурдом на гілці..
Навіть не уявляю що буде перед виборами На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 647
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Мене вражає одне чому таких тупих тролів у Пєціка найняли. Навіть у Хама були трохи розумніші.
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Я живу в Інтернеті з часів його заснування і вже добре виробився нюх на тролів і ботів. Якість дискусії значно падає. Пригадую, як в 2004 році були дискусії, там хоч щось було зрозуміле, а сьогодні - лопата ховна на вентилятор.
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Бо зараз всі цим займаються. Толкової інформації майже немає, лише лайновкиди звідусіль.
Компромат на компроматі, всі політики брудні.
Читала твіттер Трампа, ситуація аналогічна, люди живуть емоціями, ніхто не думає критично.
Скажете що і там самі боти-тролі ?
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Я різався на Обозі, на Корі трохи тут. Але сьогодні не подобається дискусія.
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То ви досвідчений... А я не відвідую інші форуми.
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Та коли працював то пів дня дурня валяв на офісі, а після роботи дома.
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До Майдану мене політика не цікавила, а потім так сталось неприємно, що прийшлось пильнувати.
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Цырк на дроти. А до выборов еще целых полгода. На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 6240
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Сбережения всей семьи за много лет?
Неудивительно что в декларации пусто: все уходит на выборы...
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"На рекламу больше всех тратит "Батьківщина"" - я давно убедился, что что-то хорошее в рекламе не нуждается, рекламируется только всякое никому непотребное говно.
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Тимошенко у власти 5 % населения сидит на субсидии.
При Порошенко на субсидии сидит 60 % населения и должно сесть ещё больше.
Делим 60: 5 = 12. Вывод Порошенко в 12 раз хуже, чем Тимошенко. Математику не обманишь.
Проверяем реальный рейтинг Тимошенко на сегодня 60% . Рейтинг Порошенко на сегнодня меньше 5 %.
Умножаем 12 Х 5 = 60. Наши рассуждения верные.
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У нас неслыханная выдержка: мы способны выдерживать излияния безнадежнейших кретинов.(С)
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Самокритично добрый человек, не ожидал от тебя. На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 7110
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Что ты не ожидал? Того что ты таки безнадежный кретин?
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Не ожидал, что ты признаешься в своем слабоумии. На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 2150
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Секта Жюли хватит лапшу вешать "при Тимошенко" никогда не было. Было при Ющенко. Тогда точно с таким же успехом - не при Януковиче, а при Азарове. Не при Порошенко, а при Яценюке... или Гройсмане... Хватит ровнять президента с премьером, или это Жюльконутая вас научила так врать??? Я смотрю вы сильно хитрые - если чего хорошего то визжите что это "при Тимошенко", а как чего плохого в тот же период то вы хитросракие сразу начинаете визжать шо то "при Ющенко" О как Жюля хитро вас научила!!
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Ну звичайно ВАНА в Хазарова працювала.
Забув про "ванючий газ" і Фірташа
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Ющенко был мелкий грызун в эпоху Юли. Все честно. На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 2836
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Реклама этой жюльконутой по всему медиа пространству. Засрала просто всё - весь интернет, Ютуб, газеты, по всему городу рекламные щиты с ботоксной рожей, телек - клептоманша свихнулась на идее дорваца к власти. Явно крышу снесло так хочет власть получить. Ген прокуратуре стоит проверить откуда у неворовки такие деньги, она ж нищая БОМЖ по декларации. На какого олигарха Жюля работает кто финансирует, или шеф с Кремля даёт.

Не зря ведь унылая лошадь проблеяла что вести с Украиной переговоры до выборов нет смысла. КРемлядь ждёт смены власти на более удобную и тогда уже будет продолжать переговоры. КРемлядь не просто ждёт смены власти, кремлядь ждёт смены власти на своего кандидата! Потому то Лошадь и ржала что нет смысла вести переговоры до выборов. Кремляди нужен более сговорчивый президент.
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Цікаво, а хто читав ВАНА програму?
Я не читав, але за парламентську республіку.
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Всё правильно, "Батьківщина" за свою рекламу отчиталась а Петя под социальной скрывается, его рекламы больше всего, барыга есть барыга , везде на дурняк урвать старается На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 1806
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КАК МНОГИХ КОЛБАСИТ, ЧТО ЮЛЯ ИМЕЕТ ПЕРВЕНСТВО. ТОЛЬКО ВСЕ ЗАБЫЛИ, ОДИН ФАКТ, ЕСЛИ БЫ ЮЩЕНКО - КОТОРЫЙ ПОТЕРЯЛ ТАК САМО КАК ПОРОШЕНКО ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ, ПОДДЕРЖАЛ НА ВЫБОРАХ ТИМОШЕНКО Ю., А НЕ СТАВИЛ ЕЙ "ПОДНОЖКИ", ТО ДО ВЛАСТИ НЕ ПРИШЁЛ БЫ ЯНУКОВИЧ И ВСЕГО, ЧТО У НАС ПРОИЗОШЛО В УКРАИНЕ НЕ БЫЛО БЫ. А СЕЙЧАС ПОВТОРЯЕТСЯ, ТОЧЬ В ТОЧЬ КАК ПРИ ЮЩЕНКО, ПОРОШЕНКО ЕСЛИ САМ НЕ ПРОЙДЁТ, А ОН НЕ ПРОХОДНОЙ - ОН И ЕМУ ПОДОБНЫЕ ПРОДАДУТ УКРАИНУ ОППОНЕНТАМ ЯНУКОВИЧА.
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А люля зачем Ющенко подножки ставила?
С путиным хихикала над президентом государства,которое путин нагибал отключением газа .
Если бы Ющенко был президентом второй срок не было бы никакого Януковича.
Поэтому не надо наступать на одни и те же грабли второй раз.
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Аж ни как не уверен что Янукович хуже Тимошенки, ну ли Тимошенка лутше Януковича. Тимошенко всегда была прокремлёвской, и ВОна лично очень лояльно относилась к путину. А учитывая её явную клептоманию уверен она хоть с Дьяволом хоть с путиным будет легко договариваца если пообещают власть. У неё ж крыша сьехала на власти. Такие люди как правило на всё готовы лишь бы наконец то дорваца к власти.
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а почему судья Киреев теканул в рашку?)
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Что овощ, что жулька - одно и то же. И еще не известно, остались бы живы остальные люди на Майдане будь косатая презом... Так что идет тимошенка лесом, как обычно
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Не хочешь процитировать, что сегодняшние ублюдки в то время говорили и делали??? На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 8915
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и часто ты черпаешь инфу с кацапских сайтов? полишься, петушок
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Есть какой нибудь закон обязывающий кандидата в президенты показывать откуда у него деньги на избирательную компанию??? Если нет, то очень жаль. Просто интересно.. тут фанаты Жюли орут что ВОна ничого не крала, кароче ниварофка Вона, по декларация ВОна такая нищая что ей в пору субсидию оформлять, а тут миллионы на пиар... откуда бабло мисс ботокс??
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Закон есть и Тимошенко его выполняет, а Порошенко нет, он везде развешивает свою морду и считает это социальной рекламой, на дурняк .. На рекламу больше всех тратит "Батьківщина", - Комитет избирателей Украины. - Цензор.НЕТ 3449
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Не хлопцы, баба с касой, это не просто мем смерти, баба с касой это хуже - тебе 25-35? Можешь смело детям говорить - пускай мы не рокфеллеры, но и вы же не с 3-мя классами образования а с 8-ю. Тебе 35-45? Самое страшное, что ты испытаешь это не сожаление о прожитых годах - это перенос по времени сериала "Улица разбитых фонарей" на прайм тайм в час ночи, бо спать уже хочется перед сменой, а печень шалит и в сон клонит. Тебе 45 и выше? Ничего, говорят мусульмане к девственницам попадают, а у тебя в отличие от земного благоденствия еще стоит. Баба Йуля, вам все вышеперечисленное обеспечит, только в очередь станьте для получения священного пропуску на лбу коблуком лобутена
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странно, а на каждом шагу бырыги борды висят.. еще и содержит минстецевую армию жополизов
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во как соевые пердаки рвет... прям не па децки...)))
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та да, минстець полным составом распинается)))
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Кстати про Украину рекомендую не думать, в администрации "У Йули - это не приветсвуется"
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А шапка у жульки зачетная))) завтра-послезавтра опять опросик выкинет из параллельной реальности, где вона лидерша))))
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