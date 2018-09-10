 Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Высоцкий отметил: "По восстановлению водоснабжения в Крым. По моей информации Россия включила все рычаги для того, чтобы повлиять на нашу власть в этом вопросе. Кремль готов инвестировать в этот вопрос до 1 миллиарду долларов. Как во взятке, так и в политическую и медиа кампанию об этом в Украине.

Также Кремль прорабатывает юридический путь. По замыслу властей РФ договор о восстановлении водоснабжения может быть заключен между фейковой громадой Армянска и громадой Новой Каховки. Такой механизм позволит также создать прецедент по возможности заключения договоров между оккупированными территориями и агентами РФ в украинской местной власти. С дальнейшим развертыванием новых очагов сепаратизма.

Внимательно следим за тем, кто начнет "топить" за эту тему в СМИ. И какие СМИ почнут ее педалировать. Также призываю украинские спецслужбы к усилению профилактических мероприятий в регионах".

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30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

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Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.