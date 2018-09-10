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Все про:Крым (20575) Россия (70410) Высоцкий Сергей (40)

 Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым

Народный депутат Украины Сергей Высоцкий обнародовал возможный варианты России, которые призваны восстановить подачу днепровской воды в оккупированный Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Высоцкий отметил: "По восстановлению водоснабжения в Крым. По моей информации Россия включила все рычаги для того, чтобы повлиять на нашу власть в этом вопросе. Кремль готов инвестировать в этот вопрос до 1 миллиарду долларов. Как во взятке, так и в политическую и медиа кампанию об этом в Украине.

Также Кремль прорабатывает юридический путь. По замыслу властей РФ договор о восстановлении водоснабжения может быть заключен между фейковой громадой  Армянска и громадой Новой Каховки. Такой механизм позволит также создать прецедент по возможности заключения договоров между оккупированными территориями и агентами РФ в украинской местной власти. С дальнейшим развертыванием новых очагов сепаратизма.

Внимательно следим за тем, кто начнет "топить" за эту тему в СМИ. И какие СМИ почнут ее педалировать. Также призываю украинские спецслужбы к усилению профилактических мероприятий в регионах".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не Чернобыль, дай Бог. Пронесет, может быть" - жители оккупированного Симферополя о выбросах на "Крымском титане". ВИДЕО

30 августа появилась информация о том, что с химзавода из-за жары начали испаряться вредные вещества. Пограничники Херсонского отряда обнаружили превышенное содержание химических веществ в воздухе.

Оккупационные власти Крыма объявили, что завод "Крымский титан" будет остановлен на две недели. Детей дошкольного и школьного возраста массово вывозят из города.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Крымский титан" продолжает работать, - глава Херсонской ОГА Гордеев. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко пригласил детей из Армянска оздоровится в Херсонской области. Вместе с тем, по данным Херсонской ОГА, в зависимости от ветра 6 сел на Херсонщине попадают в зону действия выбросов с завода "Титан". По состоянию на 7 сентября, из-за выбросов с "Титана" из 7 сел Херсонщины вывезли на оздоровление 193 ребенка и 4 беременных женщины.

Источник: https://censor.net.ua/n3085462
 
   
 Топ комментарии
 
"Нехай п*ють мочу". Г.Г.Москаль.
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При Порошенко Крым воду не получит. Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3142
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десяток гильотин на центральной площади города от благодарных жителей Украины обойдутся дешевле...
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Так похоже переговоры идут именно о торговле "водой" с фасовкой в майонезных баночках Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6790
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Обеспечение оккупированной территории согласно международному праву лежит полностью на стране агрессоре. Так что Крым должна обеспечит водой именно страна оккупант - росийская педерация. Те их украинских политиков которые будут активно лоббировать интересы России в вопросе пуска днепровской воды следует считать тайными агентами российского влияния в Украине.
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Не верю. Электричество получал, а может, продолжает, ильменит опять же.
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Ильменит на прямую с Украины не поставляется....только через третьи страны....
Вы предлагаете полностью запретить импорт ильменита..??
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так нужно в Украине завод строить по выпуску титана.В Вольногорске добывают-пусть там и построят.А в общем-уничтожают промышленность от СССРа доставшуюся-что на рфии,что и в Украине...Всю систему менять нужно!
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За миллиард долларов местная власть Каховки все население на уши поднимет.
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десяток гильотин на центральной площади города от благодарных жителей Украины обойдутся дешевле...
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как мне нравятся эти асимметричные ответы с асимметричным лезвием
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с бомжами Аляски пусть заключают договор о поставке...
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Депутат від нікчемного НФ. Яким чином громада Нової Каховки може вплинути на відкриття засувки в греблі, котра розташована в Каланчакському районі? Без підтримки владних мужів з печерських пагорбів це неможливо.. Зондування ситуації, пробна куля для перевірки реакції українського суспільства на можливе "добро" Києва на подачу води в Крим під прикриттям димової фейкової завіси..
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Таким самим чином, як у 2014-му "громада" Станиці Луганської не давала вигружати бронетехніку ВСУ на ст. Кондрашовка! Чи вже забулося "знамените" Хуйловське "...наші солдати будут нє спєрєді а сзаді мірних жітєлєй! Імєнно сзаді!"???
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ога, в грілках за пазухою понесуть...
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а местным сепарам с Новой Каховки помогут чиновники в высших эшелонах власти...
Ну и Фирташ с Петр Лексеевичем подсобят по возможности.... - все дело в цене....


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Ну и нахрена тут Новинский с Вилкулом, они что - воду крысму могут дать? При Порошенко воды не будет.
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Електрика ж була 3 роки, поки активісти ЛЕП не підірвали. Знайшов "захисника України", який досі сплачує податки у бюджет кацапам
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які-,,3 роки?,,
Ти перевтомився.
в 2015 ввимкнули.
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Как и электричества не было? А может и сейчас идет..
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Ex perd - порошенко бабло в свои офшоры кидал во время Иловайской трагедии....

Он на все пойдет....- человек без принципов ....
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Соевые дегенераты новую пластинку завели:
Утилизация ватников

При Порошенко Крым воду не получит.
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начинается....
***
пока мудрують мудреці
не сплять дурненькі горобці
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Кто попробует пусть воду в Крым - предатель и враг! Тому пулю или пожизненное Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3330
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То что кацапы будут пытаться всеми способами "давить" - факт............
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Воду с Петра (камня) мог выдавливать только Иисус Христос
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При Порошенко как раз все возможно. Для того, чтобы работал завод Фирташа, - в Крыму свободная экономическая зона, электричество из Украины, сырье из Украины
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Дублюю заспамлене порохососами смердючими:
Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2427 Leo Uxmal

При Порошенко как раз все возможно. Для того, чтобы работал завод Фирташа, - в Крыму свободная экономическая зона, электричество из Украины, сырье из Украины
10.09.2018 19:05 Ответить Больше не нравится 4

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Берегитесь соевых лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их
ибо
Не плодоносит репейник виноградом ни терновник смоквами.
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Вода прийде до Криму разом з цинічними біндерами..
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вода пойдеть когда израильтяне Крім себе забірут...Для того разрушение Украині и идет.
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Это не проблема, если законодательно ограничить объемы, которые могут продавать местные власти для пополнения своего бюджета. Например для Новой Каховки пусть экспортируют через садовый шланг по экспортным расценкам.
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Яка вода,хто подасть воду їм.-буде сидіть на палі...
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До возврата Крыма в состав Украины воду на оккупированный полуостров подавать нельзя. Если произойдёт подача воды с Украины - это будет де-факто признание аннексии, а там цепной реакцией последует отмена санкций, если не всеми, то большинством и пиши пропало.
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От мёртвого осла уши получишь у Пушкина...
Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3059
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Громада Нової Каховки, якщо захоче і підтвердить це більшість голосів мешканців, може облаштувати тимчасове поселення для громади Армянська на території Нової Каховки. На цьому все. Бо ні вода Дніпра, ні канал, ні земля під і поруч з каналом, а тим більше гребля в каналі громаді Нової Каховки не належать.
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виадук забыли с Байкала пристроить.
правда он уже китайский Прорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3981
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Днепр вернулся домой.Навсегда!!! А в Крыму хоть камни с неба!
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Придивіться до Гримчака і Туки. І всього цього МінТОТу
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А мне интересно, каким образом Украина поставляла ильменит оккупантам ВСЕ ЭТОВРЕМЯ! Дивлюсь я с вас, украинцы...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПрорабатывается вариант договора между фейковой общиной Армянска и громадой Новой Каховки, - Высоцкий о попытках России заполучить днепровскую воду в оккупированный Крым
 
 
 
 
 
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