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 С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - ООС

В понедельник, 10 сентября, начиная с 07:00 и до шести часов вечера российские оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

"Днем противник открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Луганское, Шумы и Павлополь", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-центра ООС.

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Кроме того, утром враг применил по защитникам Крымского вооружение БМП, а во второй половине дня - обстрелял позиции ОС в районе населенного пункта Луганское из минометов калибра 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в течение текущих суток не допущено. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил", - констатируют в пресс-центре.

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С начала суток враг 11 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - ООС 01

Напомним, в минувшие сутки, 9 сентября, враг 25 раз открывал огонь по позициям ВСУ, потерь среди украинских воинов нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3085455
 
 
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