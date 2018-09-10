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Все про:паспорт (617) рейтинг (1139) безвизовый режим (1356)

 Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов

Без виз украинцы могут посетить 90 стран

Украинский паспорт занял 24 место в ежегодном рейтинге Global Passport Power Rank, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". В этом рейтинге паспорта разных стран ранжируют по спектру возможностей, которые эти документы предоставляют своим хозяевам.

Согласно данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получить визу сразу по прибытии. А оформлять визу заранее должны при поездке в 67 государств.

Также на Цензор.НЕТ: Более миллиона украинцев уже воспользовались безвизовым режимом со странами ЕС, - Порошенко

Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза – Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.

Первое место в рейтинге занял паспорт гражданина Сингапура. Его хозяева могут ездить без виз в 127 стран. А заранее должны оформлять документы только в 32 страны.

Вторую строчку разделили между собой сразу 10 государств – Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Южная Корея и США. Их граждане могут свободно путешествовать в 165 государств.

На третьем месте – 8 стран: Италия, Франция, Испания, Греция, Португалия, Япония, Ирландия, Канада. Граждане этих страны могут свободно ехать в 164 государства.

Читайте на Цензор.НЕТ: Со стороны украинцев нет нарушений, за которые нужно отменять безвизовый режим с ЕС, - еврокомиссар Хан

Источник: https://censor.net.ua/n3085452
 
   
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Не те щоб я відчував якусь особливу прихильність до Пороха...
Але люля навіть не журба.
Люля - то пздць.
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Тимошенко уже 20 лет в политике и все рвется "осчастливить" украинский народ. Как бы эту падлу унять? Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов - Цензор.НЕТ 1142
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Добре.
Ще би виїздило поменше, тобто побільше поверталось після закордонних вояжів.
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Як же без неї! З такими паспортами підлога країни витече за пагорб видаляти сортири статевими ганчірками, решта залишиться тут терпіти пекельні борошна за рискою зубожіння! А патрульні сміття будуть пригнічувати усі спроби цивільного непослуху! Зрада!
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ну, "зрада", ну, знову "страшенна зрада" Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов - Цензор.НЕТ 7842
нужно ж как-то поддерживать разговор о погоде с юле-бабушками
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нєжданчик! Лубянка не готувалась так безкомпромісно програти зовнішню політику Порошенко
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для зрадойобів це не показник, зрадойоби хочуть долар по вісім... а ще лучче кабасу по два двацать
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Можливо вони хочуть покупну спроможність як за курсу 8))) а не жебракувати і клянчити субсидію)))
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Вот бы если Украина,которая по рессурсу природных богатств тоже входит во вторую десятку стран мира,имела бы такой ( хотя бы) уровень жизни среднего гражданина,тогда действительно можно было этим погордиться.
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Не двадцать четвертым, а в 24-й группе паспортов. Если по рейтингу смотреть то наш паспорт на гордом 63-м месте!!!! Да, мы лучше по позиции от Гандураса... но и не лучше Мексики, Перу или Андоры.
Вы хоть сами читаете материал, перед тем как публиковать?)))
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а сегодня козлы заняли в украине всю верхушку власти
Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов - Цензор.НЕТ 5170

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Та тут головне, скiльки можуть вiдвiдати Вiденьяску оперу, та поласувати Братиславською кавою...., а не збырати клубнiку в Польщi
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУкраинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов
 
 
 
 
 
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