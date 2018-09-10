 Украинский паспорт стал 24-м во всемирном рейтинге "силы" паспортов

Украинский паспорт занял 24 место в ежегодном рейтинге Global Passport Power Rank, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". В этом рейтинге паспорта разных стран ранжируют по спектру возможностей, которые эти документы предоставляют своим хозяевам.

Согласно данным рейтинга, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ в 90 стран. Еще в 41 стране украинцы могут получить визу сразу по прибытии. А оформлять визу заранее должны при поездке в 67 государств.

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Среди стран, для посещения которых украинцам все еще нужна виза – Япония, США, Великобритания, Ирландия и Китай.

Первое место в рейтинге занял паспорт гражданина Сингапура. Его хозяева могут ездить без виз в 127 стран. А заранее должны оформлять документы только в 32 страны.

Вторую строчку разделили между собой сразу 10 государств – Германия, Дания, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Южная Корея и США. Их граждане могут свободно путешествовать в 165 государств.

На третьем месте – 8 стран: Италия, Франция, Испания, Греция, Португалия, Япония, Ирландия, Канада. Граждане этих страны могут свободно ехать в 164 государства.

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