 Президент Эстонии Кальюлайд во время визита в Украину примет участие во Всемирном дне уборки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Эстонский лидер проведет акцию вместе с жителями Днепра.

"Мы очень рады, что во Всемирный день уборки к нам присоединится Керсти Кальюлайд. Ведь именно Эстония стала основоположником акции в 2008 году. Я призываю всех присоединиться к акции! Только вместе можно достичь больших результатов! Да, всегда можно сказать, что пусть убирают те, кто мусорят. Но, давайте всем сердцем полюбим наш дом и не будем равнодушными. Никто не любит, когда у него дома грязно. Акция World Cleanup Day – особенная для Украины. Первый раз наша страна выйдет со всей планетой на уборку в один день и в одно время. Украинцы с каждым годом все больше показывают заинтересованность и инициативность в экологических акциях. Давайте не останавливаться на достигнутом! Выходите 15 сентября на уборку в вашем городе", - призывает амбассадор международного проекта World Cleanup Day, посол международной организации Let’s Do It! World Юлия Мархель.

Украина – одна из 150 стран - участников эко-движения. Инициаторы акции планируют вывести на уборку 5% населения всей планеты. Волна уборок начнется в Новой Зеландии и закончится через 36 часов на Гавайях.

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Идея движения World Cleanup Day родилась в Эстонии в 2008 году. Именно тогда 50 000 людей собрались для того, чтобы избавить страну от мусора за один день. История успеха эстонского дня уборки выросла в самую масштабную экологическую акцию во всем мире.

В Украине акция стартует 15 сентября в 10:00.