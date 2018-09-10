 Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF FM.

По словам источника радиостанции, в министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

В самом министерстве подтвердили, что входной балл при выполнении испытательного задания был снижен, однако причиной этого назвали усложнение самого задания. Там также отметили, что кадровые изменения объясняются "потребностями дипломатической службы".

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