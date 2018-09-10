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Все про:Польша (4492) увольнение (1472) МИД Польши (209) Чапутович (31)

 Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о решении руководства ведомства об увольнении всех сотрудников, окончивших МГИМО,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает  RMF FM.

По словам источника радиостанции, в министерстве также приняли решение о снижении проходного балла при выполнении теста для приема на работу, чтобы заменить уволенных сотрудников даже ценой снижения их квалификации.

В самом министерстве подтвердили, что входной балл при выполнении испытательного задания был снижен, однако причиной этого назвали усложнение самого задания. Там также отметили, что кадровые изменения объясняются "потребностями дипломатической службы".

Читайте на Цензор.НЕТ - Выпускники российских вузов потеряют работу в польском внешнеполитическом ведомстве, - новый глава МИД Польши Чапутович

Источник: https://censor.net.ua/n3085445
 
   
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Тю. У нас 70% руководства СБУ-школа КГБ, в МИДе, МО,МВД не меньше. И ничё.
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Уволены выпусники филиала КГБ-ФСБ.
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Молодцы! В Украине такого не будет, а надо бы выпереть из ВСУ всех, окончивших кремлядские военные ВУЗы даже за пределами УССР (типа Тетерука), а особенно генералов (типа Муженка)
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який сраний вуз то мгімо, що його випускників у Європі не беруть на роботу Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович - Цензор.НЕТ 9783
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Тю. У нас 70% руководства СБУ-школа КГБ, в МИДе, МО,МВД не меньше. И ничё.
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...ага, а в медицине, прикинь - все выпускники медВУЗов... ахренеть... Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович - Цензор.НЕТ 9384
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Твой диабетик на крючке у кгб под погонялом "лолита", прикинь
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Новый международный тренд - Любая связь с запоребьем, это зашквар!... Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович - Цензор.НЕТ 6234
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Молодцы! В Украине такого не будет, а надо бы выпереть из ВСУ всех, окончивших кремлядские военные ВУЗы даже за пределами УССР (типа Тетерука), а особенно генералов (типа Муженка)
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дак в украине и так натворили столько что целое поколение будет расхлёбывать результаты идиотизма нынешней власти..... мрази.
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Надо срочно перенять этот блистательный опыт...и осиротеет наш мид
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идиотство как зараза передаётся чёкнутыми политиками..... какое значение имеет какой учебное заведение закончил лишь бы специалистом хорошим был а то форменным фашизмом попахивает........ поляки у роды.
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Иван Стас - кто заканчивал МГИМО все..., ВСЕ были агентами КГБ-ФСБ или их работниками..., это входило в профессиональный пакет....

Поляки молодцы.....
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Видите ли, молодой человек, 100% выпускников ВГИМО были сотрудниками КГБ, ну а нынешние ФСБ, без этого диплом не получишь.
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А вот это действительно ШАГ! Нашим бы тоже не мешало в этом плане срочно перенять опыт. И не только в МИДе.
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Макс Днепровский - не мешает..., но проблема в том, что половина "наших" заканчивала университеты в московии - Климкин к примеру, хотя и не МГИМО.... - но там тоже вербовали, как и в Украине при совке....

Разницы не было - был один кровожадный СССР.....
На детекторе лжи нужно всех прогонять.....
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***
чтобы срасия не крысилась на .. безвиз... (для Украины)
многие страны предлагают спец проект....безвас... (для раши и ее подлиз)
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Все выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович - Цензор.НЕТ 5756эт,хорошо!совок2 нужно изолировать,как можно быстрее,чтобы крысы(а особенно ботва),не успели разбежаться!
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВсе выпускники МГИМО уволены из польского внешнеполитического ведомства, - Чапутович
 
 
 
 
 
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