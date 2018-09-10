 В России решили посмертно судить убитого в Киеве Вороненкова

Следственный комитет Российской Федерации завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Думы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Следственного Комитета РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Государственной Думы ФС РФ Дениса Вороненкова. Следствием ему заочно инкриминировались преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении.

В Следственном Комитете считают, что Вороненков руководил процессом незаконной смены руководителя ООО "ТОМА". Также Вороненков организовал "обналичивание" полученных преступным путем денег и распределил их между собой и другими соучастниками.

В ведомстве заверили, что расследование продолжили "несмотря на смерть Вороненкова".

"Несмотря на смерть фигуранта, расследование уголовного дела по обвинению Вороненкова было продолжено. Дальнейшее уголовное преследование было обусловлено возражениями близких родственников погибшего против прекращения следственными органами уголовного дела за смертью обвиняемого, что допускается российским законодательством. Следствием собрана достаточно доказательств причастности Вороненкова к указанным преступлениям, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – заявили в Следкоме РФ.

Напомним, 23 марта экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был убит в Киеве возле отеля "Премьер-палас". Охранник Вороненкова был ранен, но успел открыть огонь и ранить киллера, который впоследствии умер в больнице.



Позже стало известно, что Вороненкова убил Павел Паршов - гражданин Украины. Он служил в Нацгвардии, а также имел праворадикальные взгляды. Нацгвардия начала служебную проверку по факту принятия на службу находящегося в розыске Паршова.



Также 15 июня в Павлограде Днепропетровской области был задержан Ярослав Тарасенко. По версии прокуратуры, он должен был быть за рулем автомобиля, замеченного на месте убийства Вороненкова. Суд первой инстанции избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.



9 октября Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что заказчиком убийства Вороненкова был подконтрольный ФСБ криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (жены Вороненкова).

По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".

По словам Генпрокурора, убийство Вороненкова связано с его показаниями относительно присутствия российских войск на территории Украины, а также в деле о госизмене беглого президента Януковича.



Как отметил Луценко, чтобы не допустить этих свидетельств Вороненкова в украинских и международных судах, представители российских спецслужб "подготовили план его физического уничтожения как свидетеля".





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