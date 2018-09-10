 Судья Баева пожаловалась на угрозы из-за отказа ее мужа, Трубы, назначить 27 кандидатов в руководство ГБР

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в понедельник пресс-центр судебной власти Украины.

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"Баева А.И. сообщила, что 7 сентября 2018 года на ее мобильный телефон в мобильном приложении Viber начали поступать текстовые сообщения с угрозами и требованиями повлиять на ее мужа с целью совершения им определенных действий, связанных с его профессиональной деятельностью, а именно, назначить лиц на соответствующие должности", - говорится в сообщении.

В присланных текстах указано, что в случае несовершения мужем судьи указанных действий Высшим советом юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей Украины будут направлены заявления об увольнении Баевой А.И. с должности судьи. Кроме того, автором сообщений отмечено, что у него имеются сведения о фактах, которые дискредитируют ее как судью и будут использованы для дальнейшего увольнения ее с должности.

Кроме того, автором сообщений указано следующее: "Будем вынуждены снять с себя ответственность за все то, что может происходить с вами дальше".

Как сообщает судья, подобные сообщения и звонки поступали неоднократно в вечернее и ночное время суток.

Судья Баева считает подобные действия недопустимыми и противоправными, а потому обратилась в ВСП и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в ее профессиональную деятельность.

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Согласно статье 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесены в реестр уведомлений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия. Высшим советом правосудия будет проведена проверка изложенных судьей фактов и принято соответствующее решение.

Напомним, в конце августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба отказался назначать рекомендуемых комиссией 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР.

По его словам, в июле внешняя комиссия уничтожила результаты полиграфа кандидатов в Госбюро расследований. Труба также сообщил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований. "Об имуществе кандидатов, о гектарах земли, об их причастности или непричастности к незаконному получению средств должно дать ответ НАПК. Ответ на все эти вопросы мы могли услышать в результатах полиграфа", – сказал он.

5 сентября на заседании парламентского комитета по вопросам правоохранной деятельности, член внешней конкурсной комиссии ГБР, народный депутат Николай Паламарчук обвинил в создавшейся ситуации директора Бюро. Кроме того, нардеп уверен, что в действиях Трубы "есть нарушение закона", и с этим он планирует обратиться в ГПУ.

Сам Роман Труба на заседание парламентского комитета не явился, сославшись на занятость. Вместо себя он отправил первую заместительницу директора ГБР Ольгу Варченко. По ее словам, Труба не согласовывал со своими заместителями решение отказать в назначении 27 кандидатам на руководящие должности в ГБР.