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Все про:взятка (4060) Сарган (290) УКРОП (149)

 На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич. ФОТО

В Днепре при получении взятки 12 тысяч долларов за оказание влияния на решение должностных лиц Госгеоекадастра задержана депутат областного совета Татьяна Юревич.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

В сообщении отмечается: "Взятки за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.

12 000 долларов в два захода получила депутат Днепропетровского областного совета (фракция УКРОП), которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп"

За такие деньги депутат обещала повлиять на получение распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта.

Досудебное расследование продолжается".

Согласно официальной информации Днепропетровского облсовета директором "Экспрт-груп" является депутат Татьяна Анатольевна Юревич.

На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Общественного совета при ГУ ГФС в Киеве Нараевская задержана за вымогательство 75 тыс. долларов взятки, - Нацполиция (обновлено). ФОТОрепортаж

На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич 02
На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич 03

Источник: https://censor.net.ua/n3085440
 
 
 Топ комментарии
 
Детишкам на молочишко...Зараз депутати швиденько на поруки візьмуть,і все буде гаразд...
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ну якщо він опозиція - то я папа римський
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Цензор, ошибки исправьте в статье....
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Детишкам на молочишко...Зараз депутати швиденько на поруки візьмуть,і все буде гаразд...
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Тупая жадная хабалка без всякой человеческой морали.
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И не удивительно, что задержали депутата из Укропа, это же оппозиция, вот если бы она была из БПП или нар.фронта, то навряд ли была задержана.
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чого ж із партії Ляшка також фільм у Верховній раді крутили - а все пшиком закінчилось....
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Ну до выборов есть шанс что Укроп обьединится с Маком, и попадут в парламент...надеюсь ваши переживания за Укроп тогда развеятся!
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Що знову цирк? тільки що нижче була на цензорі інфа про хабар, і знову те саме.......було б адекватне покарання - менше б брали хабарів.....а так дурите народ та Захід із цирком боротьби з хабарництвом.
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Народ мовчить? Захід вірить? Отже циркова вистава вдала.
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А нука Югік візьми цю спгаву під особистий контголь...
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Никакого страха нет, берут в наглую, ничего и никого не боятся. во бл@дство творится в Украине какое...
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Доказано-не доказано а обосрать упреждающе- так это свято у козлов
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Які-ж ви нелюди, скоро айфоон 11 виходить, а в жінки сім'я ......
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Опять вийськова прокуратура, от некогда ребятам дезертирами с РПГ заниматься..все хотят комисарско-укроповского тела пощюпать!)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич. ФОТО
 
 
 
 
 
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