 На взятке 12 тысяч долларов задержана депутат Днепропетровского областного совета Юревич. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

В сообщении отмечается: "Взятки за влияние на решения и действия должностных лиц Госгеокадастра в Днепропетровской области.

12 000 долларов в два захода получила депутат Днепропетровского областного совета (фракция УКРОП), которая одновременно является учредителем и директором ООО "Эксперт Групп"

За такие деньги депутат обещала повлиять на получение распоряжения на разработку проекта землеустройства и в дальнейшем утверждения данного проекта.

Досудебное расследование продолжается".

Согласно официальной информации Днепропетровского облсовета директором "Экспрт-груп" является депутат Татьяна Анатольевна Юревич.

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