 На взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 10 сентября, прокуратура Полтавской области совместно с оперативными сотрудниками ВБКОЗ УСБУ в области и следователями следственного управления ГУНП в области разоблачила начальника Горишнеплавненского городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области на получении неправомерной выгоды.

Часть средств в сумме 4000 гривен руководитель отдела получил ранее на банковскую карточку, а сегодня злоумышленник получил вторую часть взятки в размере 12 000 гривен в помещении супермаркета.

За указанную сумму служащий обещал женщине снять арест с жилья, который наложен в связи с наличием задолженности по выплате алиментов ее бывшим мужем и переоформить на нее право собственности на часть квартиры.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Ривненщине при получении 900 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО



