EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Происшествия
  474  12
Материалы по теме:
Все про:взятка (4060) Горишни Плавни (Комсомольск) (13) Государственная исполнительная служба (4)

 На взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ. ФОТО

Прокуратурой Полтавской области на взятке задержан служащий Государственной исполнительной службы - начальник Горишнеплавненского городского отдела государственной исполнительной службы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке  пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "В понедельник, 10 сентября, прокуратура Полтавской области совместно с оперативными сотрудниками ВБКОЗ УСБУ в области и следователями следственного управления ГУНП в области разоблачила начальника Горишнеплавненского городского отдела государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в Полтавской области на получении неправомерной выгоды.

Часть средств в сумме 4000 гривен руководитель отдела получил ранее на банковскую карточку, а сегодня злоумышленник получил вторую часть взятки в размере 12 000 гривен в помещении супермаркета.

За указанную сумму служащий обещал женщине снять арест с жилья, который наложен в связи с наличием задолженности по выплате алиментов ее бывшим мужем и переоформить на нее право собственности на часть квартиры.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Ривненщине при получении 900 долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

На взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ 01
На взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3085438
 
 
 Топ комментарии
 
Приятно слышать! -- Горішні Плавні!
Не то, что раньше....
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Як ви надоїли із своєю показухою із затриманнями.....а порядку як не було, так і не має. Троцький під час розрухи в 1917 і то зумів порядок навести в робітничо-селянській армії, а тут все борються і борються і кінця-краю не видно.....
 показать весь комментарий
 
Зачем ты этого мудилу вспоминаешь, забыл про красный террор или ты быдло из люмпенпролетариата?
 показать весь комментарий
 
червоний терор був проголошений у відповідь на білий терор, чи може бідноті потрібно було відразу без боротьби зашморг на шию собі вішати під алюлюкання білогвардійської сволоти?
 показать весь комментарий
 
Приятно слышать! -- Горішні Плавні!
Не то, что раньше....
 показать весь комментарий
 
 
Снять арест он может как то и может, а вот собственность переоформить - це вже якись криминальный нотариус нужен, и стоит эта хрень ну никак не 16K гривен.
 показать весь комментарий
 
Эт вам не бриллиантовый прокурор, у которого в кабинете лежало пол ляма долларов налом, тут БляТь целых 16000т, пэрэмога на лицо.
 показать весь комментарий
 
перемога триває вже 28 років, все в ейфорії несемось в провалля
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке 16 тысяч задержан государственный исполнитель в Горишних Плавнях, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх