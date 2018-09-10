 Виновник смертельного ДТП в Одессе арестован на 2 месяца без права залога

Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

27-летний Олег Семиренко проведет в СИЗО как минимум 60 дней. Именно столько, как правило, длится досудебное расследование.

Согласно решению суда, водитель не будет иметь права выйти под залог.

На суде Семиренко говорил, что экстремальное вождение у него давно позади, а сейчас он ездит по правилам. Вину свою признает, однако отрицает употребление алкоголя – говорит, не пьет его совсем.

Ранее бывший советник главы одесской полиции Владислав Сердюк написал у себя в Facebook, что в момент аварии Семиренко был пьян. По данным Сердюка, экспертиза обнаружила в крови виновника ДТП алкоголь.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Прокуратура предъявила водителю подозрение в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей.