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 Виновник смертельного ДТП в Одессе арестован на 2 месяца без права залога

За решеткой он проведет 60 дней – именно столько длится досудебное расследование.

Об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает Цензор.НЕТ.

27-летний Олег Семиренко проведет в СИЗО как минимум 60 дней. Именно столько, как правило, длится досудебное расследование.

Виновник смертельного ДТП в Одессе арестован на 2 месяца без права залога 01

Согласно решению суда, водитель не будет иметь права выйти под залог.

Виновник смертельного ДТП в Одессе арестован на 2 месяца без права залога 02

На суде Семиренко говорил, что экстремальное вождение у него давно позади, а сейчас он ездит по правилам. Вину свою признает, однако отрицает употребление алкоголя – говорит, не пьет его совсем.

Ранее бывший советник главы одесской полиции Владислав Сердюк написал у себя в Facebook, что в момент аварии Семиренко был пьян. По данным Сердюка, экспертиза обнаружила в крови виновника ДТП алкоголь.

Напомним, в 8 сентября, в 21:45 на улице Фонтанская дорога в Одессе водитель BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с Skoda. BMW вылетел через трамвайные рельсы, задев людей на остановке. В результате ДТП погибли два человека, ранения получили еще пятеро.

Прокуратура предъявила водителю подозрение в нарушении безопасности дорожного движения, повлекшем за собой гибель людей.

Источник: https://censor.net.ua/n3085436
 
   
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Умышленно напился, умышленно летел по улице, значит статья должна быть "умышленное убийство"! Иначе не будет этому не конца , не края!
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Вот! Честнейший ответ: Я совсем не пью! А мент Сердюк тогда шо- лжец? Похоже, что кто-то начинает решать...
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Скоро мы узнаем, что у водилы был приступ какой-то срочной болезни а пешеходы сами полезли под колёса.
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И право на "залог" резко найдётся. Су..и,б...ь
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а как там заицева? скоро год исполнится как "дите страдает"
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВиновник смертельного ДТП в Одессе арестован на 2 месяца без права залога
 
 
 
 
 
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