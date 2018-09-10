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 "Один раз мы совершили самую тяжелую ошибку: в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь", - депутат Госдумы РФ Затулин

Словами о "федерализации" кремлевская мафия прикрывает желание осуществить полную оккупацию Украины.

Об этом пишет в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя недавнее "супер скандальное и циничное интервью" заместителя председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константина Затулина.

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В частности Затулин заявил следующее: "Я ни разу с 2014 года не был в Донецке и Луганске. Я всячески поддерживаю их, выступаю в Госдуме за то, чтобы упрощенное гражданство прежде всего предоставить этим людям.

Но я не поехал в Донецк и Луганск (хотя меня убеждали, что я должен поехать обязательно), потому что не хочу врать. Не хочу рассказывать им про молочные реки и кисельные берега, что завтра их признают…

Проблема в том, что я, к сожалению, пока не очень понимаю, на что мы готовы в этом вопросе. Один раз мы совершили самую тяжелую ошибку: в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь. Некоторым людям кажется, что если вдруг [что-то пойдет не так], то мы всегда потом можем [исправить]. Но так не бывает. Окно возможностей схлопывается.

(...) Исключить то, что мы признаем Донецк и Луганск, из всей палитры возможностей нельзя. Но это самый крайний случай, последний довод королей".

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Бутусов эти слова депутата Госдумы РФ комментирует так: "То есть он жалеет исключительно том, что не удалось захватить стратегический пункт Донбасса – Мариуполь. А зачем захватывать Мариуполь, если Затулин не собирался обещать присоединения Донбасса к РФ, если его интересует только федерализация? Очевидно, что словами о "федерализации" Затулин и кремлевская мафия прикрывают желание осуществить оккупацию Украины".

Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085434
 
 
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затулін фактично на всесь світ розповів про агресію рашкі проти України.
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Кацапи й до сих пір не зрозуміли, що найбільшу історичну помилку вони зробили напавши на Україну в 2014 році..
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Очевидно что Затулин адресует свое заявление вате.
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Гражданская война?Кацапы уже не скрывают.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Один раз мы совершили самую тяжелую ошибку: в 2014 году, в сентябре, когда остановились в городе Мариуполь", - депутат Госдумы РФ Затулин
 
 
 
 
 
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