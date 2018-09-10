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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4492) Россия (70410) уголь (723) Дещица (159)

 Схема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица

Схема по поставкам угля с оккупированного Донбасса в Польшу под видом российского все еще существует.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Главкому"  посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По информации польского издания Dziennik, уголь с оккупированного Донбасса сначала попадает в Россию, а потом направляется в Польшу под видом российского. По данным на октябрь 2017 года, в Польшу были поставлены 11 тысяч тонн антрацитного угля.

Dziennik писал, что уголь поставила компания Doncoaltrade, с 2012 года зарегистрированная в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером, по данным издания, является Александр Мельничук, который некоторое время был "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

"Кажется, схема до сих пор существует, польское правительство пытается проблему урегулировать в правовой плоскости. Но эти поставки очень завуалированные: уголь фактически приходит в Польшу из России, то есть как российский. На наши упреки польская сторона говорит: "А как мы должны определить его происхождение?" Мы обращаем внимание Польши больше на моральный аспект, доказывая ей, что это действительно уголь, который воруют из Украины, завозят в Россию и затем направляют в Польшу. То есть мы апеллируем к морально-этическим принципам. Потому юридически они, вероятно, имеют возможность обосновать такие покупки. Ведь запрета на ввоз российского угля нет", – сказал Дещица.

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Источник: https://censor.net.ua/n3085433
 
 
 Топ комментарии
 
Не удивлюсь если перепродают его в Украину.
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У Польщі дуже низька якість вугілля
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Може я чогось не доганяю, але нащо Польщі взагалі імпортувати вугілля?? У них свого надлишок, причому вони і нам його колись возили сюди, бо воно має меншу собівартість, ніж донецьке...
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Не удивлюсь если перепродают его в Украину.
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Украина сама покупает уголь в паРашке огромными объёмами, так что не удивляюсь, что в поляки посылают куда подальше Дещицу с его моральной этичностью.
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Ну наконец то.

А откуда уголь на заводиках рыжей ахметки? может с меркурия?
Это обычный мыролюбный гиперлуп.
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Вы глубоко копнули и приблизились к разгадке донецкого экономического чуда.
Себестоимость угля там копеечная. Остальная часть в цене - алчность конкретной мафии, покрываемая прямыми платежами из бюджета
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Не треба бути наївним, там де крутиться велике бабло, мораль і етика на жаль забивається ногами під лавку
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А с "Роттердамом+" всё как и раньше: "Лугандон-->Ростов (Ейск, Темрюк)-->Рейд Керчи-->Порты Украины". Единственный нюанс: чтобы "соблюсти приличия", всё оформляется по Порту Кавказ под видом "кузбасского" угля. Схема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица - Цензор.НЕТ 187
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В Украине продолжает строиться армия советского типа, но в ее худшем виде - военный эксперт

К сожалению, солдат хорошо видит, что страна разделена глубокой пропастью: одни на передовой, а другие в это время сидят в ресторанах и ночных клубах. Это все нельзя утаить.
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Що робить митниця і СБУ? Не бачить, звідки і з чим йдуть вагони з росії?
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«Кто не скачет, тот москаль» - теперь так кричат и белорусы

10.09.2018 15:15

Болельщики сборной Белоруссии по футболу во время матча Лиги наций против Сан-Марино скандировали: «Кто не скачет, тот москаль». Белорусская федерация футбола уже сообщила, что может провести собственное расследование инцидента.https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr-2018/kto-ne-skachet-tot-moskal-teper-tak-krichat-i-belorusy/
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Молодцы белорусские болельщики! Слава Украине! Героям Слава!
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11 тысяч тонн,это мизерный объем,это работа одной плохенькой шахты за 10 дней.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСхема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица
 
 
 
 
 
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