 Схема поставки донецкого угля в Польшу под видом российского сохраняется, - Дещица

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью "Главкому" посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По информации польского издания Dziennik, уголь с оккупированного Донбасса сначала попадает в Россию, а потом направляется в Польшу под видом российского. По данным на октябрь 2017 года, в Польшу были поставлены 11 тысяч тонн антрацитного угля.

Dziennik писал, что уголь поставила компания Doncoaltrade, с 2012 года зарегистрированная в городе Катовице. Ее президентом и главным акционером, по данным издания, является Александр Мельничук, который некоторое время был "заместителем министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

"Кажется, схема до сих пор существует, польское правительство пытается проблему урегулировать в правовой плоскости. Но эти поставки очень завуалированные: уголь фактически приходит в Польшу из России, то есть как российский. На наши упреки польская сторона говорит: "А как мы должны определить его происхождение?" Мы обращаем внимание Польши больше на моральный аспект, доказывая ей, что это действительно уголь, который воруют из Украины, завозят в Россию и затем направляют в Польшу. То есть мы апеллируем к морально-этическим принципам. Потому юридически они, вероятно, имеют возможность обосновать такие покупки. Ведь запрета на ввоз российского угля нет", – сказал Дещица.

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