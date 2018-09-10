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Все про:нападение (1574) Одесская область (1569)

 Итальянца облили кислотой в Одесской области

Мужчина уже 2 года судится с бывшей женой-украинкой за право воспитывать ребенка.

В Белогороде-Днестровском неизвестный брызнул кислотой в лицо гражданину Италии Джованни Арканжели. Об этом у себя в Facebook сообщила юрист и криминалист Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Маляр, 51-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Филатова. Он в тяжелом состоянии, у него сильно повреждены глаза.

Итальянца облили кислотой в Одесской области 01

Итальянца облили кислотой в Одесской области 02

Итальянец уже два года борется в украинских судах за право принимать участие в воспитании своего ребенка.

"Джованни в свое время в Италии женился на украинке. Но она уехала из Италии в Украину и физически не дает ему общаться с ребенком. Джованни платит алименты", – написала Маляр.

Полиция открыла по факту нападения уголовное производство по ч. 1 ст.125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. По делу назначен ряд экспертиз. Они должны установить степень тяжести нанесенных телесных повреждений для дальнейшей правовой квалификации.

Напомним, 31 августа в Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью. В покушении на Гандзюк подозреваются шесть человек.

Читайте также на Цензор.НЕТ: СБУ засекретила дело о заказчиках покушения на Гандзюк. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3085427
 
 
 Топ комментарии
 
потужна медицинская реформа дала о себе знать, посмотрите на свежий евроремонт и новое постельное белье.
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М-да.... Лучше не видеть фото из больницы...
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Жена и ее семья, конечно здесь не причем и это обливал не ее хахаль или никого она не нанимала.
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Жена и ее семья, конечно здесь не причем и это обливал не ее хахаль или никого она не нанимала.
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потужна медицинская реформа дала о себе знать, посмотрите на свежий евроремонт и новое постельное белье.
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в маскве не знаю, вчера в Харькове был дождь.
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а вам кажется нормальным антураж больнички на втором фото..?
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это фото ещё не видели в посольстве, а там и до МВФ не далеко, итальянцу желаю скорейшего выздоровления, но всё таки стыдно.
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Нет, только при чем здесь медицинская реформа? Ощутимые результаты она даст через 5-10 лет. Італійця облили кислотою в Одеській області - Цензор.НЕТ 9134
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По щучьему веленью, по моему хотенью - медицина, реформируйся!
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За время правления Януковича страна была разграблена примерно на один госбюджет. По оценкам Генеральной прокуратуры, он с подельниками украл у Украины $40 млрд. (Газета .UA)...

При этом, по словам Татьяны Слюз (Глава Казначейства), в первые дни после Майдана в феврале 2014 года на едином казначейском счету было 108 тысяч гривен.
"Это были средства целого государства. Тогда действительно было очень сложно", - сказала она. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/glava-goskaznacheystva-rasskazala-skolko-seychas-deneg-na-edinom-kaznacheyskom-schete-682454.html
Ты хотел засирать и грабить страну 25 лет, а потом за пару лет получить чудесную медицину в прекрасных условиях , и к тому же во время войны?..
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Нина не нужно оправдывать воровство и грабеж если я начну всех перечислять от брильянтовых прокуроров которые срут алмазами до сирот которые проворовались и обратно лезут в верховный суд, на это уйдет весь вечер, если я начну перечислять рыгоАналов из времен правления януковича и перешедших к корыту в чистых вышиванках, на это уйдут сутки.
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я никого не оправдываю... да, мне не нравится судебная система в Украине (очень не нравится ), не нравится проведенная *люстрация* (очень не нравится), но я реалист и думаю, что не все так плохо в нашем 40 млн.доме, который мы пытаемся перестроить впервые за 25 лет самостоятельности ( и то под большим вопросом слово *самостоятельности*)....
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Село походу какое-то... Тем более в Белгород-Днестровском районе... Там концентрация рыго-комуняк запредельная...
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М-да.... Лучше не видеть фото из больницы...
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Семейные войны самые тяжелые войны в мире. В них пленных не берут.
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Тут не Італія. Тут закони про рівність прав на дитину не діють. Плати аліменти і не вякай.
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Вот останется чудак без глаз и фигу с маком его бывшая увидит, а не алименты! Італійця облили кислотою в Одеській області - Цензор.НЕТ 7246
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если мужик платит алименты, он имеет право на встречу с ребенком.
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Это итальянец. А рядовому украинцу, то вообще...
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пока будут считать что это легкие или средние найти урода на это не сложно, должен отвечать по полной.
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Видимо итальянец подкупил судей, бо у нас все иностранцы почему-то выигрывают суды.
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Нет, мне просто интересно, если спагетти облить кислотой они станут вкуснее? Італійця облили кислотою в Одеській області - Цензор.НЕТ 4549
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИтальянца облили кислотой в Одесской области
 
 
 
 
 
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