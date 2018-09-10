 Итальянца облили кислотой в Одесской области

В Белогороде-Днестровском неизвестный брызнул кислотой в лицо гражданину Италии Джованни Арканжели. Об этом у себя в Facebook сообщила юрист и криминалист Анна Маляр, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Маляр, 51-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу имени Филатова. Он в тяжелом состоянии, у него сильно повреждены глаза.
Итальянец уже два года борется в украинских судах за право принимать участие в воспитании своего ребенка.
"Джованни в свое время в Италии женился на украинке. Но она уехала из Италии в Украину и физически не дает ему общаться с ребенком. Джованни платит алименты", – написала Маляр.
Полиция открыла по факту нападения уголовное производство по ч. 1 ст.125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины. По делу назначен ряд экспертиз. Они должны установить степень тяжести нанесенных телесных повреждений для дальнейшей правовой квалификации.
Напомним, 31 августа в Херсоне облили кислотой сотрудницу горсовета Екатерину Гандзюк. Полиция расследует дело по статье покушение на убийство с особой жестокостью. В покушении на Гандзюк подозреваются шесть человек.
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При этом, по словам Татьяны Слюз (Глава Казначейства), в первые дни после Майдана в феврале 2014 года на едином казначейском счету было 108 тысяч гривен.
"Это были средства целого государства. Тогда действительно было очень сложно", - сказала она. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/groshi/glava-goskaznacheystva-rasskazala-skolko-seychas-deneg-na-edinom-kaznacheyskom-schete-682454.html
Ты хотел засирать и грабить страну 25 лет, а потом за пару лет получить чудесную медицину в прекрасных условиях , и к тому же во время войны?..