EN|RU|UK
Темы дня: Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Отравление в Армянске
 Политика Украины
  440  5
Все про:иностранец (254) образование (1819) Минобразования (1002) Гриневич (335)

 Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком, но некоторые учебные заведения обросли фирмами-посредниками, - Гриневич

Министр образования и науки Лилия Гриневич считает, что обучение в Украине иностранных студентов может быть для страны очень перспективным рынком.

"Очень часто в агломерациях, местах скопления университетов, у нас есть города, куда съезжаются иностранные студенты. И это может быть для нас очень перспективным рынком. Потому что стоимость подготовки зарубежных студентов у нас значительно ниже в сравнении с Западной Европой. И вместе с тем, в некоторых университетах дипломы, которые хорошо котируются", - сказала Л.Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что важно, чтобы вузы понимали, что иностранные студенты для них – это повышение качества потенциала преподавателей, а также дополнительная статья доходов для своих специальных фондов. "Поэтому вузы в этом заинтересованы, а мы их учим, как лучше это сделать", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение электронной очереди в первые классы носит рекомендационный характер, - Гриневич

"У нас есть проблема, когда некоторые учебные заведения, которые принимают иностранных студентов, обросли фирмами-посредниками, которые занимаются якобы консультациями, встречами студентов в аэропорту и тому подобное. Но эти фирмы начинают накручивать очень большие средства, которые они берут у студентов", - отметила министр.

Л.Гриневич констатировала, что министерство на такие фирмы не имеет влияния, но считает, что необходимо закладывать какие-то критерии для их работы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Систему выборов руководителей вузов необходимо менять, - Гриневич

"Те, кто показал себя недобросовестным, мы их публикуем в списки тех, с кем не стоит иметь дела, а также поощряем университеты открывать свои отделы по работе с зарубежными студентами во избежание возможного подрыва репутации из-за нечестной деятельности", - заявила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3085423
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Європейці до нас не приїдуть, лише азіати, яким не по кишені західні вузи.
 показать весь комментарий
 
 
Чем эта проблема отличается от фирм-прокладок на любом гос.предприятии?
 показать весь комментарий
 
Жаль , что в заголовке нет фамилии Порошенко. Форум был бы красный...
 показать весь комментарий
 
А возглавляют эти прокладки родичи ректоров! И отличная схема легализации торгашей и бандюков с других стран! Спонтом они учатся!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком, но некоторые учебные заведения обросли фирмами-посредниками, - Гриневич
 
 
 
 
 
 вверх