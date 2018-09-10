 Обучение в Украине иностранных студентов может быть очень перспективным рынком, но некоторые учебные заведения обросли фирмами-посредниками, - Гриневич

"Очень часто в агломерациях, местах скопления университетов, у нас есть города, куда съезжаются иностранные студенты. И это может быть для нас очень перспективным рынком. Потому что стоимость подготовки зарубежных студентов у нас значительно ниже в сравнении с Западной Европой. И вместе с тем, в некоторых университетах дипломы, которые хорошо котируются", - сказала Л.Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Министр отметила, что важно, чтобы вузы понимали, что иностранные студенты для них – это повышение качества потенциала преподавателей, а также дополнительная статья доходов для своих специальных фондов. "Поэтому вузы в этом заинтересованы, а мы их учим, как лучше это сделать", - добавила она.

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"У нас есть проблема, когда некоторые учебные заведения, которые принимают иностранных студентов, обросли фирмами-посредниками, которые занимаются якобы консультациями, встречами студентов в аэропорту и тому подобное. Но эти фирмы начинают накручивать очень большие средства, которые они берут у студентов", - отметила министр.

Л.Гриневич констатировала, что министерство на такие фирмы не имеет влияния, но считает, что необходимо закладывать какие-то критерии для их работы.

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"Те, кто показал себя недобросовестным, мы их публикуем в списки тех, с кем не стоит иметь дела, а также поощряем университеты открывать свои отделы по работе с зарубежными студентами во избежание возможного подрыва репутации из-за нечестной деятельности", - заявила она.