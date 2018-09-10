 "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в "супер скандальном и циничном интервью", которое комментирует в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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В частности Бутусов саркастически отмечает, что (со слов Затулина) "цель войны России в Украине – вернуть Донбасс в состав Украины вместе с жителями, потому что они уже украинизированы, в отличие от Крыма, и нужны РФ для поддержки "Оппозиционного блока" на выборах".

Далее он приводит отрывок из интервью Затулина.

"С точки зрения стратегии и геополитики тот факт, что мы вернули Севастополь и Крым, поддержав их волеизъявление, безусловно, нанес ущерб развитию российско-украинских отношений.

Делая этот шаг — а он был абсолютно безальтернативным в отношении Крыма и Севастополя, — власти России понимали, что из внутриукраинского политического контекста изымаются примерно полтора миллиона пророссийски настроенных избирателей. А в условиях постоянных качелей это является существенным фактором. В 1994 году кандидат [Леонид] Кучма вряд ли победил бы на президентских выборах кандидата и действующего президента [Леонида] Кравчука, не будь Крым за Кучму. Изымая, мы понимаем, что сдвигаем внутренний баланс в сторону условно прозападных сил на Украине.

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Но сейчас при наличии всех этих факторов — Крым, Донбасс, демонизация России повсюду, политические репрессии против сторонников России — националисты на Украине испытывают высокий подъем. Им кажется, что они бога за бороду схватили. И они сейчас впервые консолидировали политическую Украину на антироссийских основаниях. Это, к слову, не совсем правда, точнее, совсем не правда.

Есть "Оппозиционный блок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция. Но националистам кажется, что они достигли цели. Вот они не достигали цели в течение 23 лет в попытках украинизировать Украину (хотя, конечно, продвинулись по этому пути, но не так, как им бы того хотелось). А тут они везде и всюду царят — в СМИ, в публичной сфере, в политической практике и так далее. И это тоже можно посчитать следствием того, что мы в случае с Крымом пошли навстречу крымчанам и приняли их в состав России".

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