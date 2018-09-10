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 Политика Украины
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 "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине

Участие жителей Донбасса в выборах в Украине необходимо для поддержки пророссийских сил, в частности "Оппозиционного блока".

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в "супер скандальном и циничном интервью", которое комментирует в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР", - ГУР

В частности Бутусов саркастически отмечает, что (со слов Затулина) "цель войны России в Украине – вернуть Донбасс в состав Украины вместе с жителями, потому что они уже украинизированы, в отличие от Крыма, и нужны РФ для поддержки "Оппозиционного блока" на выборах".

Далее он приводит отрывок из интервью Затулина.

"С точки зрения стратегии и геополитики тот факт, что мы вернули Севастополь и Крым, поддержав их волеизъявление, безусловно, нанес ущерб развитию российско-украинских отношений.

Делая этот шаг — а он был абсолютно безальтернативным в отношении Крыма и Севастополя, — власти России понимали, что из внутриукраинского политического контекста изымаются примерно полтора миллиона пророссийски настроенных избирателей. А в условиях постоянных качелей это является существенным фактором. В 1994 году кандидат [Леонид] Кучма вряд ли победил бы на президентских выборах кандидата и действующего президента [Леонида] Кравчука, не будь Крым за Кучму. Изымая, мы понимаем, что сдвигаем внутренний баланс в сторону условно прозападных сил на Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги партий: "Батькивщина", "Гражданская позиция","За життя", БПП, "Оппоблок", Радикальная партия и "Слуга народа", - опрос Деминициативы

Но сейчас при наличии всех этих факторов — Крым, Донбасс, демонизация России повсюду, политические репрессии против сторонников России — националисты на Украине испытывают высокий подъем. Им кажется, что они бога за бороду схватили. И они сейчас впервые консолидировали политическую Украину на антироссийских основаниях. Это, к слову, не совсем правда, точнее, совсем не правда.

Есть "Оппозиционный блок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция. Но националистам кажется, что они достигли цели. Вот они не достигали цели в течение 23 лет в попытках украинизировать Украину (хотя, конечно, продвинулись по этому пути, но не так, как им бы того хотелось). А тут они везде и всюду царят — в СМИ, в публичной сфере, в политической практике и так далее. И это тоже можно посчитать следствием того, что мы в случае с Крымом пошли навстречу крымчанам и приняли их в состав России".

Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3085422
 
 
 Топ комментарии
 
Цензор, завязывай цитировать эту мерзость.
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Когда залупин говорит..складывается впечатление ..что он бредит...
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Когда залупин говорит..складывается впечатление ..что он бредит...
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От тож! Где они кокс берут, ума не приложу.
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Ой, я вас умоляю... Или вы хотите сказать, шо та партия из Аргентины - то было таки всё?
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правильное впечатление
впрочем у них там 86% таких..
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А в чём Затулин не прав? Всё так и есть, как он говорит. С избирателями Крыма и Донбасса политический расклад в стране был бы существенно другим.
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он не прав в том, что путает мотивы событий, например
"мы в случае с Крымом пошли навстречу крымчанам и приняли их в состав России".
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И что не так? Тамошняя вата не просилась в свой Ватастан, или её там было меньшинство?
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Цензор, завязывай цитировать эту мерзость.
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помолова, Цензор раскрывает ваши хуйловские многоходовочки.)
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Ишь ты совсем распоясался все на чистоту гавкает. И куда только Хуйло смотрит
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честно говоря, прочитал, Залупин, я не шучу!... "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 3532
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Что-то о Тимошенко ни слова. Это я так - камень в огород ярых защитников петьки. Хотя в принципе не вижу особой разницы между Петькой и Юлькой. В прямую работу на ФСБ ни Юлики, ни Лолитки не верю. А за пару сот лимонов и один и другая что-то там и сдадут - не вудержатся. Еще в 2014-м говорил что шансы на реформирование Украины от Порошенко 1:200 000, от Яценюка 1:100 000, от Юльки 1:50 000. то есть практически никаких. Ну и прошедшие 4 года это подтвердили.
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Є стаття в резонансі. Навіщо рвати на цитати цього, перепрошую, ублюдка негідника?
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На жаль, цього гидотника ТРЕБА цитувати.
Є така майже медична необхідність.
Це неприємно, так. Проте не можна зупинятися - треба затівати й затівати оцю ось, ось цю, оцю затівати, яку можна і навіть СЛІД затівати, не побоюючись "догратися". Як в цьому інтерв'ю хрю-гав сам залупін, слід "...консолидировать политическую Украину на антироссийских основаниях".
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Погоджуюсь, що такі затуліни,глазьєви і іже с німі допомагають нам об"єнуватись.
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І є ще більше половини населення України "хохлів" які візьмуть у цих покидьків "гречку" і проголосують за них.
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коротше, ставка на покидьків, хоча як і завжди на ерефії
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Що він робить ? Він виказує підтримку і заохочує українську ватку до бою.
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тебе не понять, у тебя старческое. По чем свинину сегодня покупал？просто интересно
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Не беру свинину. Сьогодні їх підсмажене курча🤗
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Попустіт? Тобто ти порохобот?! Чи... 🤐
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Не, я не люблю двуличных. Ты два раза лично мне в ответах радовался проблемам в ВСУ, хотя позиционируешь себя патриотом.
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В частности Бутусов саркастически отмечает, что (со слов Затулина) "цель войны России в Украине - вернуть Донбасс в состав Украины вместе с жителями, потому что они уже украинизированы, в отличие от Крыма, и нужны РФ для поддержки "Оппозиционного блока" на выборах". Источник: https://censor.net.ua/n3085422
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Повернути опозиційний блок хочуть кацапи і зрадоботи, ціли яких співпадають. Але їх час пройшов і вони тепер тільки в опозиції до українців.
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А зрадоботы, это порохососы и порошавки, правильно?
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Зрадоботи це ті, які бачать у всьому негатив.
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Друже, а Ви додайте на наступні вибори 2 ляма донбасян і 2,5 ляма крисчан...
уявіть між ким і ким будуть ці вибори...
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А еще есть зубожилые пенсионеры,которых тыцкает рашкина полиция,а оно гавно все об Украине думает.
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Пенсіонери різні, тому не треба всіх до купи. Якщо будеш живий, то теж с тебе вийде пенсіонер.
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Так я не возражаю.
Меня удивляет просто что россияне так об Украине пекутся,вместо того что бы о своих пенсионерах подумать.
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Тут дійсно так кацапи роблять. Але дивного нічого в тому нема, бо вони вважають себе месіями.
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Рева казав добрий пенсіонер - мертвий пенсіонер
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Донбасс и Крым рано или поздно будут Украинскими.Но их надо лишить право избирать парламент и Президента на 20 лет после возвращения..Там должна править военногражданская администрация от правительства Украины.Местные выборы разрешить ,но все ,кто причастен к организации заколота, прямо или косвенно , должен быть лишён права избирать и избираться на 20 лет.Это ответ члену затулину
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мда...., есть правда в его словах, но не насчет националистов - националисты (патриоты) в Украине продолжают быть в загоне.....
Их сажают повсеместно, в то время как сепарам дают в большинстве случаев условные срока...
Так что, до национальной державы (как Израиль к примеру) Украине очень далеко, а может и не дойти никогда.... - будет трясти все время....

"Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 4528 Вера Измайлова‏ @veraizmaylova41 2 ч.2 часа назад
Единственный выход - объединится добровольцам! Вдумайтесь - 8200 добровольцев и воинов Украины сидят в тюрьмах!!! Объявлено 20100 подозрений!!! Власть их уничтожает! Нет смысла кричать и доказывать что-то. Нет смысла говорить с властями!http://ua24ua.net/edinstvenniy-vihod-obedinitsya-vsem-dobrovoltsam/ …

"Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 3271
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А может стоит попробовать не верить ни единому его слову? Похоже чувачка знатно проинструктировали. Я к тому, что могут и рубануть. А всё шо этот бес несет- показуха, одобренная с самого верха. Я бы не обсуждал даже, а напротив, прочитав один раз- сделал бы выводы- с точностью до наоборот. И никак не иначе. Эту гниду из рукава вынимают, как знатные шулеры- туза козырного. Кто-то забыл??? Я- напоминаю.
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Кто его инструктирует??? Он сам мордвой вертит как хочет.
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Да? А я настаиваю- он рот не откроет, без благословения кремлевского. И всё становится легко и просто, если это принять, как аксиому.
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Усього за 2017 рік партією витрачено 52,3 млн грн Центр «Ейдос» оприлюднив аудит фінансового звіту партії Опозиційний блок. Нагадаємо, ця партія подала до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) другий річний фінансовий звіт, який містить інформацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2017 рік. Введення державного фінансування політичних партій Опозиційний блок супроводжував низкою гучних заяв про аморальність такої практики та наміри відмовитись від бюджетних грошей. Проте 2017 рік дивним чином змінив риторику партії і вона не тільки «погодилась» отримувати такі кошти, а й сумлінно їх витратила. Всього за звітний період партією витрачено 52,3 млн грн. ТОП-5 видатків складають: - утримання регіональних осередків - 20,2 млн грн; - пропаганда - 14,1 млн грн; - матеріальні витрати та оплата послуг - 7,9 млн грн; - оренда офісних приміщень - 5,1 млн грн; - утримання секретаріату - 2,9 млн грн. Порівняно із попереднім роком до значної частини витрат додалось утримання секретаріату і регіональних осередків. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/country/politics/opoblok-yakiy-nazivav-derzhavne-finansuvannya-amoralnim-otrimav-yogo-i-vitrativ-do-kopiyki-526330.html
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...Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил о решении руководства ведомства об увольнении всех сотрудников, окончивших МГИМО, передает RMF FM...
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К сожалению, этому идиоту, всё равно, что о нём пишут на данном сайте. Он урод-это точно. Но слишком много времени и места ему уделяется.
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От ему не ймётся федерализировать Украину!Ты успокой своих кацапских пенсов и обясни им шо путлер не вор и не палач!Не знаю откуда у них такие надежды на"подавленную оппозизицию"и жопоблок?Да всё кацапское у всякого нормального человека вызывает отторжение.Разве что рюзгэ мир жаждут наши торговцы на крови,бизнесюки и любители ловить рыбку в мутной воде.Так они будут первой жертвой у доведённого уже до ручки народа.Интересно они понимают,что когда их начнут истреблять,то реакция мало чем будет отличаться от реакции на подыхание киви-матаролы-захера?
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Вот! В этом всё и дело! В вашем комменте. У них- никакой надежды на сраный Оппоблок. Но, у них надежда на вот такие призывы, как у вас! Об "истреблять", "о первой жертве". вы писали? Вы! И вот тогда... им даже самим не понадобиться провокация. Всё- сделают такие как вы, своими руками. Я- о кровушке.
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Андрей, кровь прольется и это неминуемо, и это не зависит от высказывания этого идиота. Прольется от действий нынешней власти, увы, я так вижу, блин.
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Тут иное: нужны веские основания, для прямого вторжения. Думаете, шо, не дадут? В том и всё дело: на блюдечке приподнесут.
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Так а я о чем. Только люди начнут активно противиться "жыты по новому" со всеми вытекающими, так сразу же хуйлостан найдет повод идти "защищать". Вот так я думаю.
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мрази не смогли войной так теперь пятой колонной хотят...
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На Украине нет оппозиции, демократия))
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Опозиція у вигляді промосковського кодла нам непотрібна, бо це вороги, а не опозиціонери.
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це кацапська нульовка, їх тут з десяток...
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Тонкая тема, но учитывая весь ход компании, начиная с 14 года, и натхненне добровольцев, которые на фоне полной импотенции власти страну спасали, я больше чем уверен, что 80% из них не виновны. Да, они поступали порой жестко, порой жестоко, но на фоне всеобщего трусливого похуизма, это была единственная сдерживающая сила для агрессора. Возможно их правила ведения боя и отрезвили воинствующих рускомирцев, потом власть пришла в себя и давай, давай сохранять лицо перед непонятными борцунами за псевдодемократию и права человека. Вы, власти с адвокатами и прокурорами, предаете идеалы УПА, которые, напомню, тоже не устраивали псевдосудилищ, а аккуратно и последовательно уничтожали врагов народа Украины. Наверное не обошлось и без случайных людей, мародеров, садистов. Их в любом обществе примерно 10%, но я требую и призываю объективно отнестись к каждому добровольцу, но не с точки зрения гражданского суда, а военного и с учетом текущей на момент инкриминирования преступления обстановки на фронте.
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В принципе Залупин прав, электрольный балланс был как качери после оранжевой революции. Вернуть всю вату в Украину удет больше поддеержка таёжного союза и голосов жопоблока.
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в Украину нельзя вернуть вату, ее у нас небыло.
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донбасс можно вернуть только деокупацией и там выборы всеукраинские нельзя проводить лет 5 после этого, после росийского тв должен быть временной лаг.
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прикольно слышать от этих уродов про подавленную оппозицию...
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Откуда в Украине могут быть пророссийские настроения? Кому то нравится чума?
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а тут как в сказке, давным давно, за тридевять земель, в тридевятом королевстве жили мокши, а потом их собрали и вагонами для скота привезли в Украину!
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Тебя возили в таком вагоне? И в качестве кого, добрый человек?
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"Вот они не достигали цели в течение 23 лет в попытках украинизировать Украину (хотя, конечно, продвинулись по этому пути, но не так, как им бы того хотелось)"(с) - в мемориз, однозначно! "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 3746 "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 3746 "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 3746
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"В жопоблоке, в подавленной опозиции, в тюрьмах", это всё фигня!...
На кладбищах, лесопосадках и скотомогильниках куда больше сторонников "рускага мира"...
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Хрен с ним, с Залупатулиным. Нужно думать, что делать с упомянутыми им агентами кремляди - жОппоблоком.
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А ты на выборах больше за них не голосуй... "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 1599
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Затулин-затулян депутат от арабохайского населения Ростова-антиукраинский и антиазэрский депутат-врун. Знает кто сидит в тайной канцеллярии Кремля и постоянно лезит им в одно место.Так недавно по тв России рассказывал как он представителю.Од(Аз)эрбэйджана указал на вавилонскую( а Вавилон вообщето на Кавказе) карту в Ватикане и думает соригинальничал.Фальшивую глинянную плитку ,которая держатся не более нескольких лет превратил в древнейшую(несколько тысяч лет.) карту??Но и там никакой карты, а кружок и какието каракули он перевел как армения. (хотя арабохай Экозянц и то признал ее фальшивкой) Этому козлу и невдомек ,что БэйАтаГан сам из кампитальных праздников (12 кантапинских улиц в Баку до 2000г.) страны против которой он соригинальничал.Вот такой он полоумный депутат.
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Запиздюлин давай тебя присоединим к Захарченко он тебя заждался Как эти дряни достали с дележкой чужой земли "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине - Цензор.НЕТ 9843
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине
 
 
 
 
 
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