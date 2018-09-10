 "Есть "Оппоблок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция", - Затулин о пророссийских настроениях в Украине

Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин в "супер скандальном и циничном интервью", которое комментирует в своей статье главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
В частности Бутусов саркастически отмечает, что (со слов Затулина) "цель войны России в Украине – вернуть Донбасс в состав Украины вместе с жителями, потому что они уже украинизированы, в отличие от Крыма, и нужны РФ для поддержки "Оппозиционного блока" на выборах".
Далее он приводит отрывок из интервью Затулина.
"С точки зрения стратегии и геополитики тот факт, что мы вернули Севастополь и Крым, поддержав их волеизъявление, безусловно, нанес ущерб развитию российско-украинских отношений.
Делая этот шаг — а он был абсолютно безальтернативным в отношении Крыма и Севастополя, — власти России понимали, что из внутриукраинского политического контекста изымаются примерно полтора миллиона пророссийски настроенных избирателей. А в условиях постоянных качелей это является существенным фактором. В 1994 году кандидат [Леонид] Кучма вряд ли победил бы на президентских выборах кандидата и действующего президента [Леонида] Кравчука, не будь Крым за Кучму. Изымая, мы понимаем, что сдвигаем внутренний баланс в сторону условно прозападных сил на Украине.
Но сейчас при наличии всех этих факторов — Крым, Донбасс, демонизация России повсюду, политические репрессии против сторонников России — националисты на Украине испытывают высокий подъем. Им кажется, что они бога за бороду схватили. И они сейчас впервые консолидировали политическую Украину на антироссийских основаниях. Это, к слову, не совсем правда, точнее, совсем не правда.
Есть "Оппозиционный блок", есть люди, которые сидят в тюрьмах, есть подавленная оппозиция. Но националистам кажется, что они достигли цели. Вот они не достигали цели в течение 23 лет в попытках украинизировать Украину (хотя, конечно, продвинулись по этому пути, но не так, как им бы того хотелось). А тут они везде и всюду царят — в СМИ, в публичной сфере, в политической практике и так далее. И это тоже можно посчитать следствием того, что мы в случае с Крымом пошли навстречу крымчанам и приняли их в состав России".
Полный текст статьи читайте ЗДЕСЬ.
впрочем у них там 86% таких..
"мы в случае с Крымом пошли навстречу крымчанам и приняли их в состав России".
ублюдканегідника?
Є така майже медична необхідність.
Це неприємно, так. Проте не можна зупинятися - треба затівати й затівати оцю ось, ось цю, оцю затівати, яку можна і навіть СЛІД затівати, не побоюючись "догратися". Як в цьому інтерв'ю хрю-гав сам залупін, слід "...консолидировать политическую Украину на антироссийских основаниях".
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Повернути опозиційний блок хочуть кацапи і зрадоботи, ціли яких співпадають. Але їх час пройшов і вони тепер тільки в опозиції до українців.
уявіть між ким і ким будуть ці вибори...
Меня удивляет просто что россияне так об Украине пекутся,вместо того что бы о своих пенсионерах подумать.
Их сажают повсеместно, в то время как сепарам дают в большинстве случаев условные срока...
Так что, до национальной державы (как Израиль к примеру) Украине очень далеко, а может и не дойти никогда.... - будет трясти все время....
Вера Измайлова @veraizmaylova41 2 ч.2 часа назад
Единственный выход - объединится добровольцам! Вдумайтесь - 8200 добровольцев и воинов Украины сидят в тюрьмах!!! Объявлено 20100 подозрений!!! Власть их уничтожает! Нет смысла кричать и доказывать что-то. Нет смысла говорить с властями!http://ua24ua.net/edinstvenniy-vihod-obedinitsya-vsem-dobrovoltsam/ … …
На кладбищах, лесопосадках и скотомогильниках куда больше сторонников "рускага мира"...