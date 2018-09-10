 Призываем Россию освободить всех незаконно задержанных граждан Украины, - Евросоюз и США на совещании ОБСЕ призвали РФ освободить украинских политзаключенных

Об этом во время выступлений на церемонии открытия двухнедельного совещания ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участниц в человеческом измерении в Варшаве заявили председатели делегаций ЕС и США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы и в дальнейшем поддерживаем национальную целостность Украины и призываем все стороны выполнять Минские договоренности", - заявил представитель делегации ЕС.

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Он выразил беспокойство ситуацией в Крыму, отношением к нацменьшинствам на полуострове, особенно к крымским татарам.

"Мы призываем Россию, чтобы она освободила всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины в России, в частности Олега Сенцова", - подчеркнул председатель делегации ЕС.

Он также заметил, что Россия должна повлиять на подконтрольные им марионеточные "республики", чтобы они также выполняли свои обязательства.

Председатель делегации США также призвал Россию освободить Олега Сенцова и других украинских политзаключенных в РФ.

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Представитель США также подчеркнул, что санкции против России будут действовать, пока Москва не выполнит всех обязательств в рамках Минских договоренностей, а санкции, введенные за оккупацию Крыма, пока Россия не вернет полуостров Украине.

Москва должна освободить всех украинских политзаключенных, которые незаконно удерживаются на территории России, в частности Олега Сенцова, Романа Сущенко и других, заявил председатель украинской делегации, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица в ходе выступления на церемонии открытия двухнедельного совещания ОБСЕ в Варшаве.

"Мы обеспокоены здоровьем Олега Сенцова, который уже 120 дней голодает в знак протеста против сфабрикованных против него обвинений. Мы призываем все страны-партнеры поддержать призыв освободить украинских политзаключенных. Это касается, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Романа Сущенко...",- заявил в ходе своего выступления Кислица.

Он напомнил, что свыше четырех лет тому назад Россия развязала военизированную агрессию против Украины, в которой уже погибли свыше 10 тыс. человек.

"Обстрелы продолжаются и сегодня", - заметил заместитель главы МИДа Украины.

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По его словам, Россия продолжает нарушать права людей на оккупированных территориях.

Заместитель главы МИДа Украины подчеркнул, что на преступления России в Украине должны обратить внимание другие международные инстанции, в частности Международный трибунал и другие институты в Гааге.