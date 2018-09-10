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 Политика Украины
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Все про:заявление (279) Европейский суд по правам человека (554) Петренко Павел (676)

 Украина не верит России в оценке состояния наших политзаключенных, – министр юстиции Петренко

Минюст просит предоставить доступ к украинцам и торопит ЕСПЧ с рассмотрением заявления о защите их прав.

Предоставленную РФ информацию о состоянии здоровья Олега Сенцова нужно уточнять, считает министр юстиции Павел Петренко. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Единственное, скажу откровенно, насколько эта информация является правдивой, зная вообще подход этого государства к истребованию информации, это вопрос, который требует дополнительного уточнения. Поэтому Украина требовала и требует далее доступа к Олегу украинского омбудсмена, который может объективно оценить состояние Олега, и соответствующих независимых медиков, которые покажут также реальную картину относительно состояния его здоровья", – подчеркнул министр.

Петренко рассказал, что Украина пытается поторопить Европейский суд по правам человека с рассмотрением заявления о нарушения Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод в отношении политических заключенных, незаконно удерживаемых на территории РФ.

Речь идет о более чем 70 украинских гражданах, в том числе, тех, кто находится в тяжелом состоянии – Владимире Балухе, Станиславе Клыхе и дургих.

"По ним мы так же просили суд. И я очень рассчитываю, суд в закрытом формате направит соответствующий запрос России относительно проверки их состояния здоровья", – заявил Петренко.

Как сообщалось, в августе Украина подала новое межгосударственное заявление в Европейский суд по правам человека относительно украинских политзаключенных Кремля.

"Дело это движется, мы просили суд, чтобы она рассматривалась скорее, чем стандартно рассматриваются общегосударственные дела, потому что речь идет об угрозе жизни граждан, а не о каких-то спорах, которые могут длиться несколько месяцев или лет. Очень рассчитываю, что сейчас, в сентябре, когда суд начал рассматривать дела после летних каникул, мы получим от Европейского суда соответствующую информацию о графике и процессуальных сроках рассмотрения этого дела", – отметил Петренко.

В целом в России и оккупированном Крыму удерживают около 70 украинских политзаключенных.

Источник: https://censor.net.ua/n3085419
 
 
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Опаньки, а як це петренко переключився із головної проблеми аліментщиків взагалі і Ореста Лютого зокрема на якусь ліву тему політв'язнів? І чому тільки кацапських?
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Так кацапи весь час обіцяють всіх трахнути в дупу. Відімо проблємка з "партньорами", а українські гетероорієнтовані аліментщики хоч і злі, але гидують... Пєчалька...
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......а народ не верит правительству.... ну и что....?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина не верит России в оценке состояния наших политзаключенных, – министр юстиции Петренко
 
 
 
 
 
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