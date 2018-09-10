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 Политика Украины
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 Украина с начала года увеличила потребление газа на 1,7%, - Укртрансгаз. ИНФОГРАФИКА

Украина в период с января по август потребила 18,2 млрд кубометров газа, что на 1,7% больше за показатели аналогичного периода прошлого года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".

"По итогам восьми месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 18,2 млрд кубометров газа магистральными газопроводами, что больше на 300 млн кубометров, или на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд (ПТН) Укртрансгаза, облгазов и добывающих предприятий", - говорится в сообщении.

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При этом, с января по август 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 13,8 млрд кубометров, что равняется показателю января – августа 2017 года.

Украина с начала года увеличила потребление газа на 1,7%, - Укртрансгаз 01

Источник: https://censor.net.ua/n3085418
 
 
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Надо менять президента и правительство на выборах. Тогда газа по самым приятным ценам хватит для всех. Если Гройсман не в состоянии выплачивать ранее взятые кредиты, то зачем он нам вообще нужен на посту премьера? Любую говночерпалку туда посади она справится не хуже его. Прежде всего нам нужны профессионалы во власти, а не мутные рыночники.
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Очень и очень интересно...Вот только сразу какие- то подозрительности одолевают.При уменьшении украинцев за тот же период на полмиллиона...при спаде произвозств,потребляющих этот газ на полтора процента...куда же идет этот газ?
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Схема СУПЕР!!! ИМПОРТ из ПОЛЬШi и СЛОВАЧИНИ и ни капли из России. А откуда позвольте спросить газ у Польши и Словакии? А собственное производство АЖ 13 млр!!!!. А мы 4ре года В 6 ть раз минимум дороже платим за УКРАИНСКИЙ газ. Где ж обещанное увеличение газодобычи? Где ган..ны? Финансирования ж предостаточно из 1 трлн!!!! гривень в год только 15 % процентов пошло в бюджет. Твари где добыча газа и где деньги?
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Могу предложить правительству,как снизить зимой потребление газа в домах с газовыми нагревателями воды. Україна з початку року збільшила споживання газу на 1,7%, - Укртрансгаз - Цензор.НЕТ 7899
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Еще при Ющенко, были проведены изыскания и было установлено, что в Украине 11 триллионов сланцевого газа (это только разведано), даже началась подготовка к добыче, но потом при Януковиче все прекратилось, а нынешнее руководство даже не упоминает, хотя Укргаздобыча имеет все возможности, да и американские компании готовы начать бурение, но видимо громадные барыши на транзите газа и на поставке в Украину получаемые руководством Украины, не дают работать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина с начала года увеличила потребление газа на 1,7%, - Укртрансгаз. ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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