 Украина с начала года увеличила потребление газа на 1,7%, - Укртрансгаз. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АО "Укртрансгаз".

"По итогам восьми месяцев 2018 года украинским потребителям всех категорий протранспортировано 18,2 млрд кубометров газа магистральными газопроводами, что больше на 300 млн кубометров, или на 1,7% по сравнению с таким же периодом 2017 года. Показатель потребления газа Украиной указан без учета объемов газа для производственно-технологических нужд (ПТН) Укртрансгаза, облгазов и добывающих предприятий", - говорится в сообщении.

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При этом, с января по август 2018 года поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины составили 13,8 млрд кубометров, что равняется показателю января – августа 2017 года.