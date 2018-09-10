 Указом Порошенко сроки призыва на срочную военную службу увеличены с 2 до 3 месяцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №274 от 10 сентября, размещенном на официальном сайте Президента.
Ранее очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.
Порошенко продлил призыв также на декабрь.
Таким образом, пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва, будут призваны в октябре-декабре.
Пам'ятайте, повістка повинна бути повередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живість довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
Не нравится вам, что украинская армия живет, да паскуды? Очень не нравится, аж до истерики ))