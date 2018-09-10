 Указом Порошенко сроки призыва на срочную военную службу увеличены с 2 до 3 месяцев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №274 от 10 сентября, размещенном на официальном сайте Президента.

Ранее очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.

Порошенко продлил призыв также на декабрь.

Таким образом, пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва, будут призваны в октябре-декабре.

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