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Все про:Порошенко (15379) призыв (448)

 Указом Порошенко сроки призыва на срочную военную службу увеличены с 2 до 3 месяцев

Указом Президента Петра Порошенко увеличены сроки призыва на срочную военную службу с 2 до 3 месяцев в 2018 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в указе №274 от 10 сентября, размещенном на официальном сайте Президента.

Ранее очередные призывы граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году были определены на апрель-май и октябрь-ноябрь.

Порошенко продлил призыв также на декабрь.

Таким образом, пригодные по состоянию здоровья к военной службе мужчины от 20 (на день отправления в воинскую часть) до 27 лет, не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва, будут призваны в октябре-декабре.

Также читайте: Военкоматы Украины готовятся к осеннему призыву, - командование Сухопутных войск

Источник: https://censor.net.ua/n3085417
 
 
 Топ комментарии
 
Пора и своих сыночков туда отправлять.
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в штабе за 30 км поспать отправил, это да это круто))
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Из-за советских генералов и советских порядков так стали контрактники уходить, что срочников нужно силками затягивать.
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Ще й залізничне сполучення з РФ збираються відмінити...
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в штабе за 30 км поспать отправил, это да это круто))
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так ты оттуда уже вернулось, че не отвечаешь?
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т.е. ты не был в АТО, а че тогда строишь из себя кого-то? дешевка ты Сашя
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Да что Вы такое придумали?- Лучше на заработки в РФ отправьте.
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Правильно. А если он там расскажет о хунте и фашистах- может даже звездой в передачах Соловьева станет.
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Вы бы лучше научились правильно писать свое имя, а не лезть со своими советами.
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А что Вам не нравится в древнеславянском имени?
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Строкова служба і мобілізація нерезервістів це легалізоване рабство. Україна, змушує людей служити їй під страхом кримінального покарання через Ст. 335ККУ. Україна, краде в людей рік-півтора життя на піку можливостей, коли ти молодий,ініціативний,здоровий.Україна, розповідає про абстрактий громадянський обов'язок, якого ніхто з нас на себе не брав. Не ходіть в армію і збережіть час, фізичне і ментальне здоров'я, ба навіть життя.
Пам'ятайте, повістка повинна бути повередньо виписана і вручена там, де можливо встановити особу призовника, завжди проводьте відеофіксацію суб'єктів виконання владних повноважень - комісара і поліцейського, комісар не має над вами влади поки ви цивільний, а поліцейський не має права передавати третім особам ваші особисті дані. Живість довго і щасливо всупереч Україні і нехай допоможе вам Бог і ст.210КУпАП, статті 69 і 75 ККУ, ст.63КУ
P.S. Якщо справи кепські рішення призовної комісії завжди можна оспорити в суді.Якщо не маєте довіри до Українського правосуддя, то 3 місяці можна перечекати в Польщі, заодно і підзаробити.
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иди воюй на донбасс и крым отвоевывай херой
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Рабовласники минулого так казали про тих хто рятував рабів.Свобода волі людини дана Богом і держава не може її забрати.
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Из-за советских генералов и советских порядков так стали контрактники уходить, что срочников нужно силками затягивать.
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мало 2 месяца на отлов, надо еще увеличить )
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Так что для вой-комиссаров еще на месяц продлится славная хабарницька жнива-лахва. Кому беда-ворота, а кому взятки-гладки.
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Багато хто з молодих їде у Польщу вчитися або працювати,бо не хочуть на призовну службу йти.
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а потому что очередной рошеновский блеф "контрактная армия" накрылся медним тазиком
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а кто хочет быть мишенью на передовой с рошеновским перемирием
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Сегодня видел репортаж о том, что ГШ обьявлен конкурс на лучший блиндаж на передовой! С призами! Это на фронте. Я к чему, представьте, какой гребаный совок у срочников в частях, если на передовой соцсоревнование устроили
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Теперь 6 месяцев в году потенциальные воины будут в бегах... Ни служить ни работать.
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Как дружно и забавно вскрылись моментально всё ольгинцы, кремлеботы и зрадофилы ))
Не нравится вам, что украинская армия живет, да паскуды? Очень не нравится, аж до истерики ))
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Українська армія не може призвати строковиків у потрібній кількості, тому продовжує термін призову, а воно тут трубить про перемогу. Дебіл? Указом Порошенка терміни призову на строкову військову службу збільшено від 2 до 3 місяців - Цензор.НЕТ 7396
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ты сынка своего призови...... в войне не погиб ни один сынок высокопоставленных чиновников.... мразь.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУказом Порошенко сроки призыва на срочную военную службу увеличены с 2 до 3 месяцев
 
 
 
 
 
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